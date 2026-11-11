Donald Trump on Jensen Huang: ‘मुझे उन पर भरोसा है...’ जेनसेन हुआंग के अफेयर और चीनी जासूसी पर ट्रंप का बड़ा बयान

Jensen Huang Latest News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग और कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग से जुड़े विवाद पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसेन हुआंग और चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के संदेह वाली एक महिला व्यवसायी के बीच कथित संबंधों की जांच एफबीआई कर रही है। हालांकि, उन्होंने हुआंग का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि एनवीडिया प्रमुख को महिला के कथित चीनी खुफिया संबंधों की जानकारी नहीं थी।
डोनाल्ड ट्रंप कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ये मानना था कि एनवीडिया के प्रमुख को एक चीनी जासूसी अभियान के तहत निशाना बनाया गया था। इन रिपोर्टों के बाद उन्होंने सोमवार को टेलीफोन पर हुआंग से बात की थी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनसे यह सवाल पूछा कि क्या आपको कोई अंदाजा था कि वह एक जासूस है? उन्होंने बताया कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह एक जासूस है और मुझे वास्तव में उनकी बात पर विश्वास है।
उन्होंने कहा कि हुआंग एक सम्मानित व्यक्ति हैं वो इन जांचों से बेदाग बाहर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं होगी। मेरा मानना है कि वो बहुत कष्ट सह रहे हैं। ये आरोप सिंगापुर स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी 'मेगास्पीड' की पूर्व प्रबंध निदेशक एलिस हुआंग (जिसे हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है) से जुड़े हैं, जिसके एनवीडिया के साथ व्यावसायिक संबंध रहे हैं। उनका जेनसेन हुआंग से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है।
हालांकि चीनी सरकार ने जासूसी वाले आरोपों को खारिज कर दिया है और अपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से इन्हें 'पूरी तरह से आधारहीन, अनुमानित और चीन को बदनाम करने के इरादे से प्रेरित' बताया है। एनवीडिया ने इस मामले की एक स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कंपनी के रहस्यों या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की जानकारी से कोई समझौता किया गया है।
हुआंग ने पिछले सप्ताह स्वीकार किया था कि वह अपनी पत्नी के प्रति बेवफा रहे हैं और अपनी पत्नी तथा बच्चों को पहुंचाए गए दुख के लिए माफी मांगी। सोमवार को उन्होंने कहा कि वो कंपनी और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और जांच में सहयोग करेंगे। ये विवाद अब अदालतों तक भी पहुंच गया है। सोमवार को कैलिफोर्निया में दायर एक प्रस्तावित क्लास-एक्शन मुकदमे में हुआंग और एनवीडिया को नामजद किया गया है, जिसमें उन पर एलिस हुआंग के साथ उनके संबंधों को छिपाकर शेयरधारकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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