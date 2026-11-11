Donald Trump on Jensen Huang: ‘मुझे उन पर भरोसा है...’ जेनसेन हुआंग के अफेयर और चीनी जासूसी पर ट्रंप का बड़ा बयान

Jensen Huang Latest News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग और कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग से जुड़े विवाद पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसेन हुआंग और चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के संदेह वाली एक महिला व्यवसायी के बीच कथित संबंधों की जांच एफबीआई कर रही है। हालांकि, उन्होंने हुआंग का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि एनवीडिया प्रमुख को महिला के कथित चीनी खुफिया संबंधों की जानकारी नहीं थी।

डोनाल्ड ट्रंप कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ये मानना था कि एनवीडिया के प्रमुख को एक चीनी जासूसी अभियान के तहत निशाना बनाया गया था। इन रिपोर्टों के बाद उन्होंने सोमवार को टेलीफोन पर हुआंग से बात की थी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनसे यह सवाल पूछा कि क्या आपको कोई अंदाजा था कि वह एक जासूस है? उन्होंने बताया कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह एक जासूस है और मुझे वास्तव में उनकी बात पर विश्वास है।

‘वो बहुत कष्ट सह रहे हैं’ उन्होंने कहा कि हुआंग एक सम्मानित व्यक्ति हैं वो इन जांचों से बेदाग बाहर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं होगी। मेरा मानना है कि वो बहुत कष्ट सह रहे हैं। ये आरोप सिंगापुर स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी 'मेगास्पीड' की पूर्व प्रबंध निदेशक एलिस हुआंग (जिसे हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है) से जुड़े हैं, जिसके एनवीडिया के साथ व्यावसायिक संबंध रहे हैं। उनका जेनसेन हुआंग से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है।

हालांकि चीनी सरकार ने जासूसी वाले आरोपों को खारिज कर दिया है और अपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से इन्हें 'पूरी तरह से आधारहीन, अनुमानित और चीन को बदनाम करने के इरादे से प्रेरित' बताया है। एनवीडिया ने इस मामले की एक स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कंपनी के रहस्यों या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की जानकारी से कोई समझौता किया गया है।