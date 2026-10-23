Driving Licence Rules: अब ऑनलाइन टेस्ट में 75% नंबर लाना जरूरी? सरकार का नया प्रस्ताव, नाम-पता बदलना भी होगा आसान

Driving Licence Rules: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इस मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े ऑनलाइन ट्यूटोरियल की परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, लाइसेंस में नाम और पता बदलवाने की समयसीमा तय करने तथा कुछ ऑनलाइन सेवाओं पर शुल्क हटाने की भी तैयारी है। हालांकि, ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं और इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर सुझाव मांगे हैं।

1. ऑनलाइन टेस्ट में 60% नहीं, 75% अंक लाना जरूरी मंत्रालय के मसौदे के मुताबिक, सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े ऑनलाइन ट्यूटोरियल की परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60% थी। इसे अब सरकार बढ़ाकर 75% करने की तैयारी में है। इस ट्यूटोरियल की अवधि कम से कम 30 मिनट रखने का भी प्रस्ताव है। इसका मकसद आवेदकों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग के बारे में बेहतर जानकारी देना है। यानी सिर्फ लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करने के बजाय सुरक्षित ड्राइविंग की समझ पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।

2. लाइसेंस में नाम-पता बदलवाने पर 15 दिन में फैसला ड्राइविंग लाइसेंस में नाम या अन्य व्यक्तिगत जानकारी बदलवाने के लिए आवेदन करने वालों को अक्सर प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना पड़ता है। नए मसौदे में ऐसे आवेदनों पर 15 दिन के भीतर फैसला लेने का प्रस्ताव है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवेदन मंजूर करना होगा या उसे खारिज करना होगा। अगर आवेदन खारिज होता है, तो उसके कारण भी बताना जरूरी होगा। पते में बदलाव के आवेदन के लिए एक और अहम प्रावधान प्रस्तावित है। अगर 30 दिन के भीतर आवेदन मंजूर या खारिज नहीं किया जाता है तो उसे मंजूर माना जा सकता है। यह सुविधा अंतिम नियमों में शामिल होने पर ही लागू होगी।

3. आधार से सत्यापित कुछ ऑनलाइन सेवाओं पर नहीं लगेगी फीस? मसौदे में आधार से सत्यापित ऑनलाइन सेवाओं के तहत ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ सेवाओं पर शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, लाइसेंस में नाम और पता बदलने के लिए लगने वाला शुल्क हटाने की बात भी कही गई है। इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिन्हें लाइसेंस की जानकारी अपडेट करानी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हर सेवा फ्री हो जाएगी। किन सेवाओं पर छूट मिलेगी और किन पर शुल्क लगेगा। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पता चलेगा।

4. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन-से दस्तावेज मान्य होंगे? मसौदे में पहचान, उम्र और पते के प्रमाण के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ई-राशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र और कुछ सरकारी पहचान दस्तावेज शामिल हैं। पते के प्रमाण के तौर पर तीन महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने वाले बिजली बिल और घरेलू गैस बिल को भी प्रस्तावित सूची में शामिल किया गया है।

5. अब लाइसेंस लैमिनेटेड या PVC कार्ड में देने का प्रस्ताव मंत्रालय ने नए जारी होने वाले और नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस को लैमिनेटेड या पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) कार्ड के रूप में जारी करने का प्रस्ताव भी रखा है। मसौदे में भारतीय और विदेशी नागरिकों के लाइसेंस के लिए अलग-अलग फॉर्मेट का जिक्र किया गया है। इस बदलाव का संबंध लाइसेंस कार्ड के फॉर्मेट और उस पर दर्ज जानकारी से है। कार्ड का डिजाइन, तकनीकी मानक और दूसरे विवरण अंतिम नियमों के अनुसार तय होंगे।

आवेदन का फॉर्म भी हो सकता है आसान मसौदे में लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाओं के लिए एकीकृत आवेदन फॉर्म का प्रावधान भी है। इसमें लाइसेंस का रिन्यू, डुप्लीकेट लाइसेंस, वाहन की नई श्रेणी जोड़ना और व्यक्तिगत विवरण बदलना जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं। जहां आवेदक की जानकारी सारथी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, वहां उसे दोबारा भरने की जरूरत कम हो सकती है। इससे आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को स्थायी रूप से हटवाता है, तो मसौदे में उस श्रेणी के लिए एक साल तक नया लर्नर या ड्राइविंग लाइसेंस पाने पर रोक का प्रस्ताव भी शामिल है।