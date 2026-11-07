Explained: क्या भारत की बर्बादी के लिए सच में विदेशों से पैसे आ रहे हैं? ED की जांच में मिल गया सुराग

ED Investigation: श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में अराजकता के दम पर सत्ता परिवर्तन हुए तो भारत में भी कुछ वर्गों की बांछें खिल गईं। इनमें वो लोग हैं जो या तो लोकतांत्रिक शासन में कभी विश्वास नहीं रखते या जिन्हें अब लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता मिलने की उम्मीद नहीं बची है। अब तो खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं कि भारत को श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे। इधर, सरकार में बैठी बीजेपी विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन करने वालों या अभियान छेड़ने की चेतावनी देने वालों को अराजक और भारत के दुश्मनों के शागिर्द होने का आरोप लगा रही है।

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बीजेपी नेता लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को खुलकर विदेशी एजेंट तक कह देते हैं। ऐसे में विरोधी भी बीजेपी और उसकी सरकार को भारत में विदेशी हस्तक्षेप की जांच करवाने की चुनौती देते रहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने खुलासा किया कि उसे भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के लिए कुछ संस्थाओं और लोगों को हवाला के जरिए विदेशी फंडिंग मिलने के सुराग मिले हैं। ईडी को क्या पता चला है? किन-किन देशों और संस्थाओं के नाम सामने आए हैं? आइए इन सब पर विस्तार से बात करते हैं।

विदेशी फंडिंग पर ईडी की जांच का क्या मामला है? यह मामला भारत के घरेलू मामलों और नीतियों को प्रभावित करने के मकसद से विदेशों से भेजे गए अवैध धन की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। प्राथमिक जांच के अनुसार, जर्मनी के एक ट्रस्ट से निकला पैसा सीधे भारत न भेजकर डिजिटल करेंसी, हवाला और कई देशों की शेल कंपनियों के जरिए लेयरिंग करके एक यूके-आधारित संस्था तक पहुंचाया गया, और फिर वहां से इसे 'ग्रांट' के रूप में भारत के कुछ चुनिंदा व्यक्तियों और संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया।

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प्रमुख पक्षकार और उनकी भूमिकाएं

पक्षकार / संस्था क्षेत्राधिकार (देश) भूमिका / स्टैंडिंग Dr Matthias Karl Vogt Trust जर्मनी मूल स्रोत: $1 मिलियन की फंडिंग का वास्तविक स्रोत, जिसने जर्मन कानूनों से बचने के लिए डिजिटल एसेट्स का सहारा लिया। XBase Digital UAB लिथुआनिया इंटरमीडियरी: फंड्स को लेयर करने के लिए इस्तेमाल की गई डिजिटल एसेट/क्रिप्टो आधारित इकाई। TCC Digital Markets Ltd सेंट किट्स एंड नेविस (टैक्स हेवन) शेल/कवर एंटिटी: कैरेबियन टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड संस्था, जिसके नाम से यूके फर्म को आधिकारिक 'ग्रांट' जारी की गई। ZBase Digital Inc कनाडा समानांतर फाइनेंसर: एक अन्य कनाडाई इकाई, जिसने फरवरी 2026 में उसी यूके फर्म को अतिरिक्त $500,000 ट्रांसफर किए। अनाम यूके-आधारित फर्म यूनाइटेड किंगडम रिसिपिएंट हब: Airwallex (UK) Ltd खाते के जरिए फंड हासिल करने वाली संस्था, जिसके तार सीधे भारत से जुड़े हैं। भारतीय लाभार्थी (End-users) भारत विभिन्न व्यक्तियों और गैर-सरकारी/घरेलू संस्थाएं, जिन तक यह पैसा अंतिम रूप से पहुंचाया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत मुख्य जांच एजेंसी, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) और FEMA के तहत फंड्स की उत्पत्ति व इरादे की पड़ताल कर रही है।

फंड ट्रांसफर का पूरा रूट (मनी ट्रेल) जांच एजेंसियों के अनुसार, इस संदिग्ध फॉरेन फंडिंग को इतने तह में छिपाया गया कि वास्तविक स्रोत का पता करना बहुत जटिल हो गया है। लेकिन ईडी की अब तक की जांच बताती है कि डॉ. मैथियास कार्ल वोग्ट ट्रस्ट ने स्थानीय नियमों से बचने के लिए डिजिटल करेंसी में फंड जारी किया था। यह राशि हवाला के जरिए दुबई और फिर लिथुआनिया की कंपनी XBase Digital UAB के पास पहुंची।

फंड्स को कैरेबियन देश सेंट किट्स एंड नेविस की कंपनी टीसीसी डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड के खाते में भेजा गया। टैक्स हेवन होने के कारण यहां कंपनियों के वास्तविक मालिकों की पहचान छिपाना आसान होता है। फिर सेंट किट्स की कंपनी ने इस पैसे को वैध अनुदान का रूप देकर यूके की फर्म एयरवैलेक्स (यूके) लिमिटेड के खाते में दो किश्तों में भेजा। पहला ट्रांजेक्शन 67,006 पाउंड और दूसरा 71,746 पाउंड का यानी कुल लगभग 10 लाख डॉलर। इसी दौरान कनाडा की जीबेसी डिजिटल इंक ने भी 5 लाख डॉलर यूके के इसी कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए। यूके से यह पैसा टुकड़ों में भारत की कुछ संस्थाओं और कुछ लोगों तक पहुंचा।

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कहां से चला और कहां पहुंचा पैसा? (AI Graphics)

ताजा खबर क्या है? ईडी ने अब तक कुल 15 लाख डॉलर (लगभग 12.5 करोड़ रुपये) के संदिग्ध विदेशी ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर लिया है। एजेंसी को डॉ. मैथियास वोग्ट का एक बिना तारीख वाला पत्र मिला है, जिसमें स्वीकार किया गया है कि पेमेंट डिजिटल करेंसी के माध्यम से किया गया था। भारतीय एजेंसियां अब ब्रिटेन के फिनटेक प्लेटफॉर्म एयरवैलेक्स से बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर करने वालों की केवाईसी और आईपी लॉग्स का ब्योरा जुटा रही हैं।

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अब आगे क्या? जांच आगे बढ़ने पर ईडी भारत में उन व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान कर उनके ठिकानों पर तलाशी ले सकती है जिन्हें यह फंड मिला। अवैध पाए जाने पर उनके बैंक खातों और संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है। यदि यह पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) की मंजूरी के बिना एनजीओ या सामाजिक कार्यकर्ताओं तक पहुंचा है, तो गृह मंत्रालय के साथ मिलकर अलग से मामला दर्ज हो सकता है।

यूएपीए की जद में भी आ सकते हैं आरोपी जांच एजेंसियां विदेशी खिलाड़ियों की गर्दन तक पहुंचने के लिए यूके, जर्मनी, लिथुआनिया और कनाडा की सरकारों की मदद ले सकती है। वहां की सरकारों को मनी ट्रेल और डिजिटल वॉलेट्स की जानकारी हासिल करने के लिए औपचारिक न्यायिक अनुरोध भेजे जा सकते हैं। यदि जांच में साबित होता है कि फंड्स का इस्तेमाल भारत में अशांति फैलाने, नीतियों के खिलाफ लॉबिंग करने या चुनाव या आंदोलनों को प्रभावित करने के लिए किया गया, तो यह मामला केवल आर्थिक अपराध न रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गैरकानूनी गतिविधियों (UAPA) के दायरे में भी आ सकता है। ऐसा हुआ तो इस मनी ट्रेल से पैसे पाने वाली संस्थाओं और लोगों को कड़ी कानूनी-कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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सरकार विरोधियों की अराजक गतिविधियां ध्यान रहे कि नीट पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मई महीने में राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था। धरने में शामिल जेनजी कहलाने वाले युवाओं और युवितयों ने बिल्कुल अराजक माहौल पैदा कर दिया था। फिर 20 मई को तो आंदोलन की आड़ में जमकर उत्पात मचा। केंद्र सरकार अराजकता के आगे झुक गई और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया।

उसके बाद सत्ता विरोधी वर्ग का हौसला बुलंद हुआ और वो खुलकर भारत विरोधी बातें करने लगे। वामपंथी छात्र यूनियन की लीडर नेहा बोरा ने तो खुलकर कहा कि उन्हें बांग्लादेश से प्रेरणा मिली है। अब देखना होगा कि ईडी की जांच कहां तक पहुंचती है और क्या किसी का गिरेबान भी पकड़ में आता है? जांच में ही पता चलेगा कि क्या सच में भारत में विदेशी फंडिंग से गद्दार पल रहे हैं।

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About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।