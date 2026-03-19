Eid Moon Sighting 2026 Live: नहीं दिखा चांद… भारत में 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद, कल होगा 30वां रोजा

Eid Ka Chand Kab Dikhega Live: भारत में आज 29वें रोजे के बाद शव्वाल का चांद नजर नहीं आया है, जिसके बाद अब शनिवार, 21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाने का ऐलान किया गया है। कल यानी शुक्रवार को देश में 30वां और आखिरी रोजा रखा जाएगा। हालांकि केरल में चांद दिखने के कारण वहां कल (20 मार्च) ही ईद मनाई जाएगी।

Priya Shandilya
अपडेटेड19 Mar 2026, 08:51:01 PM IST
हैदराबाद-लखनऊ में 21 मार्च को मानेगी ईद, जबकि केरल में चांद दिख गया
हैदराबाद-लखनऊ में 21 मार्च को मानेगी ईद, जबकि केरल में चांद दिख गया(Instagram)

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: रमजान का पवित्र महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और भारत में ईद की तारीख को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद समेत देश की प्रमुख हिलाल कमेटियों ने पुष्टि कर दी है कि आज 19 मार्च (गुरुवार) को चांद नजर नहीं आया है। इस फैसले के बाद अब भारत में शनिवार, 21 मार्च को ईद-उल-फितर का जश्न मनाया जाएगा। इसी के साथ कल 20 मार्च शुक्रवार को रमजान का आखिरी और 30वां रोजा होगा।

हालांकि, केरल में चांद नजर आ गया है, जिसके बाद वहां कल यानी 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी। वहीं, सऊदी अरब और खाड़ी देशों में कल ही ईद मनाई जा रही है।

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19 Mar 2026, 08:50:09 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: दिल्ली जामा मस्जिद से आधिकारिक घोषणा

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद के डिप्टी शाही इमाम, सैयद शाबान बुखारी ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि आज 19 मार्च दिल्ली के आसमान में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया है। इस कारण अब राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे देश में शनिवार, 21 मार्च को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा। कल यानी शुक्रवार को इस पाक महीने का आखिरी और 30वां रोजा रखा जाएगा।

19 Mar 2026, 08:17:30 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: श्रीलंका में भी शनिवार को मनाए जाएगी ईद

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: श्रीलंका में रमजान का महीना कल, 20 मार्च को समाप्त होगा। एसीजेयू हिलाल, कोलंबो ग्रैंड मस्जिद और मुस्लिम धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग की घोषणा के अनुसार 30 रोजे पूरे होने पर ईद-उल-फितर शनिवार, 21 मार्च को मनाई जाएगी।

19 Mar 2026, 07:53:26 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: केरल में कल मनाई जाएगी ईद-उल-फितर

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: देश के बाकी हिस्सों के विपरीत, केरल में शव्वाल का चांद नजर आ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपडेट साझा कर बताया कि केरल में कल यानी शुक्रवार, 20 मार्च को ही ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा।

19 Mar 2026, 07:50:19 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: लखनऊ में भी नहीं दिखा चांद

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि लखनऊ में आज ईद का चांद नजर नहीं आया है। अब उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में शनिवार, 21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाई जाएगी। इसका मतलब है कल यानी शुक्रवार (20 मार्च) को रमजान का 30वां और आखिरी रोजा होगा।

19 Mar 2026, 07:41:12 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: भारत में ईद-उल-फितर 21 मार्च को

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, डेक्कन मुस्लिम उलेमा काउंसिल सेंट्रल रुइयत-ए-हिलाल कमेटी के अध्यक्ष ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि आज भारत में कहीं भी शव्वाल का चांद नजर नहीं आया है। इस निर्णय के अनुसार, भारत में ईद-उल-फितर 2026 शनिवार, 21 मार्च को मनाई जाएगी।

19 Mar 2026, 07:37:07 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: ईद के लिए चांद देखना क्यों है जरूरी?

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: ईद-उल-फितर का ऐलान चांद दिखने पर ही होता है। शव्वाल का चांद रमजान के रोजों के अंत और ईद की खुशियों की शुरुआत का प्रतीक है। इसी रात को ‘चांद रात’ कहा जाता है, जब लोग खरीदारी, मिलना-जुलना और ईद की तैयारियों में जुटते हैं। चांद को आंखों से देखना पैगंबर की परंपरा से जुड़ा है और यही इसे धार्मिक व सामुदायिक महत्व देता है।

19 Mar 2026, 07:14:54 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: ईद से पहले पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच रुकी लड़ाई

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईद-उल-फितर से ठीक पहले लड़ाई रोकने का ऐलान किया है। गुरुवार को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने भी तीन दिन का युद्धविराम घोषित किया। फरवरी से जारी झड़पों के बाद यह पहली बार है जब गोलाबारी थमी है। TTP प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने कहा कि यह कदम लोगों को रमजान के बाद ईद मनाने का मौका देने के लिए उठाया गया है।

19 Mar 2026, 06:47:17 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: इंडोनेशिया में 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: इंडोनेशिया ने आधिकारिक तौर पर 21 मार्च को ईद-उल-फितर का पहला दिन घोषित कर दिया है। वहां अभी तक चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके चलते रमजान के 30 रोजे पूरे कर शनिवार को ईद मनाने का फैसला लिया गया है।

19 Mar 2026, 06:31:22 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: क्या कल स्कूलों में ईद की छुट्टी होगी?

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: भारत में ईद-उल-फितर 20 या 21 मार्च को मनाई जा सकती है, जो पूरी तरह चांद दिखने पर निर्भर है। ज्यादातर स्कूलों और शिक्षण संस्थानों ने 21 मार्च को छुट्टी तय की है। हालांकि, अगर आज शाम चांद दिख जाता है, तो कई राज्यों में 20 मार्च को भी छुट्टी घोषित की जा सकती है। अंतिम फैसला आज रात चांद की तस्दीक होने के बाद ही होगा।

19 Mar 2026, 06:12:39 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: UAE में ईद की नमाज के समय का ऐलान

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कल, 20 मार्च को ईद-उल-फितर का जश्न मनाया जाएगा। प्रशासन ने सभी सात अमीरात (Emirates) के लिए ईद की नमाज का आधिकारिक समय जारी कर दिया है। अगर आप UAE में हैं, तो अपने शहर के अनुसार नमाज का समय यहां देख सकते हैं:

अबू धाबी: सुबह 6:44 बजे

दुबई: सुबह 6:40 बजे

शारजाह: सुबह 6:39 बजे

अजमान: सुबह 6:40 बजे

उम अल क्वैन: सुबह 6:40 बजे

रास अल खैमा: सुबह 6:38 बजे

फुजैराह: सुबह 6:37 बजे

अल ऐन: सुबह 6:38 बजे

धफरा: सुबह 6:48 बजे

पूर्वी क्षेत्र: सुबह 6:37 बजे

मस्जिदों और ईदगाहों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नमाजियों को समय से पहले पहुंचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी है।

19 Mar 2026, 05:40:08 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कब दिखेगा ईद का चांद

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: भारत में आज शाम मगरिब (सूर्यास्त) के बाद शव्वाल का चांद देखने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। खगोलीय गणना के अनुसार, चांद देखने के लिए सूर्यास्त और चंद्रास्त के बीच का समय सबसे अहम होता है। यहां प्रमुख शहरों के संभावित समय दिए गए हैं:

दिल्ली और नई दिल्ली: यहां सूर्यास्त शाम 6:20 बजे होगा, जबकि चंद्रास्त का समय शाम 6:58 बजे है। चांद देखने के लिए लगभग 38 मिनट का समय मिलेगा।

मुंबई और नवी मुंबई: यहां सूर्यास्त शाम 6:40 बजे और चंद्रास्त रात 7:12 बजे होगा। यहां चांद दिखने की संभावना सबसे ज्यादा है।

लखनऊ: लखनऊ में सूर्यास्त शाम 6:05 बजे होगा और चंद्रास्त का समय शाम 6:20 बजे के करीब है।

कोलकाता: यहां सूर्यास्त सबसे पहले शाम 5:55 बजे होगा और चंद्रास्त शाम 6:30 बजे के आसपास है।

बेंगलुरु और चेन्नई: चेन्नई में सूर्यास्त शाम 6:20 बजे और बेंगलुरु में 6:25 बजे होगा। दोनों शहरों में चंद्रास्त शाम 6:50 बजे के करीब होने की उम्मीद है।

चंडीगढ़: यहां शाम 6:20 बजे सूर्यास्त के बाद रात 7:01 बजे तक चांद देखा जा सकता है।

हैदराबाद: यहां चंद्रास्त का समय शाम 6:50 बजे तय किया गया है।

चांद दिखने की आधिकारिक पुष्टि स्थानीय कमेटियों द्वारा ही की जाएगी। उत्तर भारत में बादलों की वजह से समय में थोड़ा बदलाव या दृश्यता में कमी आ सकती है।

19 Mar 2026, 05:21:21 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live: दुबई में ईद की तैयारी, 900 से ज्यादा मस्जिदों में सुबह 6:40 बजे होगी नमाज

Eid Moon Sighting 2026 Live: दुबई में ईद-उल-फितर की नमाज का समय सुबह 6:40 बजे तय किया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शहर की 900 से अधिक मस्जिदों में नमाज के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नमाजियों की सुरक्षा और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 'दुबई रेजिलिएंस सेंटर' के साथ मिलकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

19 Mar 2026, 05:18:17 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live: अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी ईद की बधाई

Eid Moon Sighting 2026 Live: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईद का त्योहार मना रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, "मैं और फर्स्ट लेडी ईद-उल-फितर मना रहे सभी अमेरिकियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं।" ट्रंप ने आगे कहा कि यह अवसर धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है।

19 Mar 2026, 04:51:02 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live: कतर में ईद पर 7 दिन की छुट्टी

Eid Moon Sighting 2026 Live: कतर सरकार ने ईद-उल-फितर के मौके पर पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। अमीरी दीवान के अनुसार, सभी मंत्रालय, सरकारी विभाग और सार्वजनिक संस्थान 17 मार्च (सोमवार) से 23 मार्च (रविवार) तक बंद रहेंगे। यानी सरकारी कर्मचारियों को इस बार ईद पर लंबा ब्रेक मिलने वाला है।

19 Mar 2026, 04:42:28 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live: दिल्ली-लखनऊ में मौसम डालेगा खलल

Eid Moon Sighting 2026 Live: मगरिब (सूर्यास्त) के तुरंत बाद चांद देखने की प्रक्रिया शुरू होगी। ज्यादातर कमेटियां शाम 6:15 बजे से 7:00 बजे (IST) के बीच बैठक करेंगी।

खगोलविदों के अनुसार, पश्चिमी भारत (मुंबई, गुजरात) और दक्षिण भारत (केरल) में पतला वर्धमान चांद दिखने की संभावना है, जबकि उत्तर भारत (दिल्ली, लखनऊ) में बादल और बारिश का येलो अलर्ट है, जिससे चांद देखने में बाधा आ सकती है।

19 Mar 2026, 04:39:18 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live: भारत के प्रमुख शहरों में आज कितने बजे दिखेगा चांद?

Eid Moon Sighting 2026 Live: दिल्ली: चांद ढलने का समय – शाम 6:58 बजे

नई दिल्ली: चांद ढलने का समय – शाम 6:58 बजे

चंडीगढ़: चांद ढलने का समय – शाम 7:01 बजे

मुंबई: चांद ढलने का समय – शाम 7:12 बजे

नवी मुंबई: चांद ढलने का समय – शाम 7:12 बजे

लखनऊ: चांद ढलने का समय – शाम 6:20 बजे

हैदराबाद: चांद ढलने का समय – शाम 6:50 बजे

चेन्नई: चांद ढलने का समय – शाम 6:50 बजे

बेंगलुरु: चांद निकलना – सुबह करीब 6:30 बजे | सूर्यास्त – शाम 6:25 बजे | चांद ढलना – शाम करीब 6:50 बजे

कोलकाता: चांद निकलना – सुबह करीब 6:00 बजे | सूर्यास्त – शाम 5:55 बजे | चांद ढलना – शाम करीब 6:30 बजे

चांद दिखने का समय स्थानीय मौसम और आसमान साफ होने पर निर्भर करता है।

19 Mar 2026, 04:05:49 PM IST

Eid Moon Sighting 2026 Live: आज भारत में 29वां रोजा

Eid Moon Sighting 2026 Live: भारत में रमजान की शुरुआत 18 फरवरी से हुई थी और 19 मार्च को 29वां रोजा रखा जा रहा है। ईद की तारीख चांद दिखने पर तय होगी। अगर आज शाम चांद दिखता है तो 20 मार्च को ईद होगी, नहीं तो 21 मार्च को मनाई जाएगी।

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