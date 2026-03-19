Eid Moon Sighting 2026 Live: नहीं दिखा चांद… भारत में 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद, कल होगा 30वां रोजा

Eid Moon Sighting 2026 Live Updates: भारत में आज शाम मगरिब (सूर्यास्त) के बाद शव्वाल का चांद देखने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। खगोलीय गणना के अनुसार, चांद देखने के लिए सूर्यास्त और चंद्रास्त के बीच का समय सबसे अहम होता है। यहां प्रमुख शहरों के संभावित समय दिए गए हैं:

दिल्ली और नई दिल्ली: यहां सूर्यास्त शाम 6:20 बजे होगा, जबकि चंद्रास्त का समय शाम 6:58 बजे है। चांद देखने के लिए लगभग 38 मिनट का समय मिलेगा।

मुंबई और नवी मुंबई: यहां सूर्यास्त शाम 6:40 बजे और चंद्रास्त रात 7:12 बजे होगा। यहां चांद दिखने की संभावना सबसे ज्यादा है।

लखनऊ: लखनऊ में सूर्यास्त शाम 6:05 बजे होगा और चंद्रास्त का समय शाम 6:20 बजे के करीब है।

कोलकाता: यहां सूर्यास्त सबसे पहले शाम 5:55 बजे होगा और चंद्रास्त शाम 6:30 बजे के आसपास है।

बेंगलुरु और चेन्नई: चेन्नई में सूर्यास्त शाम 6:20 बजे और बेंगलुरु में 6:25 बजे होगा। दोनों शहरों में चंद्रास्त शाम 6:50 बजे के करीब होने की उम्मीद है।

चंडीगढ़: यहां शाम 6:20 बजे सूर्यास्त के बाद रात 7:01 बजे तक चांद देखा जा सकता है।

हैदराबाद: यहां चंद्रास्त का समय शाम 6:50 बजे तय किया गया है।

चांद दिखने की आधिकारिक पुष्टि स्थानीय कमेटियों द्वारा ही की जाएगी। उत्तर भारत में बादलों की वजह से समय में थोड़ा बदलाव या दृश्यता में कमी आ सकती है।