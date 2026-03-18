Eid Moon Sighting Highlights: सऊदी अरब में बुधवार को नहीं दिखा ईद का चांद, भारत में कब मनेगी ईद?

Saudi Arabia Eid Moon Sighting Live Updates: सऊदी अरब में आज 18 मार्च को रमजान का 29वां दिन है और वहां सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से ईद का चांद देखने की अपील की थी। यह खबर आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सऊदी में चांद दिखने के आधार पर ही भारत में ईद की संभावित तारीख तय होती है।
सऊदी अरब में आज रमजान का महीना खत्म होने की उम्मीद है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर लोगों से शाम को 'शव्वाल' (Shawwal) का चांद देखने को कहा है। सऊदी अरब में रमजान 18 फरवरी को शुरू हुआ था और आज इसे पूरा एक महीना हो गया है।
सऊदी अरब में लोग आज 18 मार्च को सूर्यास्त के तुरंत बाद चांद देखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लोग अपनी नग्न आंखों से या दूरबीन की मदद से आसमान में शव्वाल का चांद तलाशने में जुटे रहे। हालांकि, खराब मौसम होने पर टेलीस्कोप का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन आज चांद देखने में सफलता नहीं मिली।
चूंकि सऊदी अरब में आज चांद नजर नहीं आया, इसलिए वहां के मुसलमान कल भी रोजा रखेंगे। ऐसी स्थिति में रमजान के 30 दिन पूरे होने के बाद अगले दिन ईद मनाई जाएगी।
भारत में ईद की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि भारत में ईद का चांद अब 20 मार्च, शनिवार को ही देखे जाने की संभावना है। सऊदी अरब में आज चांद नहीं दिखा है, इसलिए भारत में गुरुवार, 19 मार्च को चांद दिखने की उम्मीद नहीं है।
अगर भारत में 19 मार्च की शाम को चांद दिखता है, तो ईद 20 मार्च (शुक्रवार) को मनाई जाएगी। लेकिन अगर गुरुवार को चांद नहीं दिखा, तो रमजान के 30 दिन शुक्रवार को पूरे होंगे और भारत में ईद 21 मार्च (शनिवार) को मनाई जाएगी।
Eid-Ul-Fitr 2026 LIVE Updates: भारत में बुधवार, 18 मार्च को रमजान का 28वां दिन था। यहां 19 मार्च, गुरुवार को रमजान का 29वां दिन होगा और इसी शाम चांद देखने की कोशिश की जाएगी। अगर गुरुवार को चांद दिख जाता है, तो भारत में ईद शुक्रवार को होगी। अगर चांद नहीं दिखा, तो रमजान 30 दिन का होगा और ईद 21 मार्च, शनिवार को मनाई जाएगी।
Eid-Ul-Fitr 2026 LIVE Updates: सऊदी अरब में बुधवार को ईद का चांद नहीं देखा जा सका, इसलिए वहां अब गुरुवार की जगह शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी। इसके साथ ही, तुर्किये और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भी शुक्रवार, 20 मार्च को ही ईद मनाने की घोषणा की है।
Eid-Ul-Fitr 2026 LIVE Updates: इस्लामी परंपरा के अनुसार, चांद देखना एक धार्मिक प्रक्रिया है। मुस्लिम समुदाय पैगंबर मोहम्मद की दी गई सीख का पालन करता है। नियम के मुताबिक, चांद देखकर ही रोजा शुरू किया जाता है और महीने के आखिर में चांद देखकर ही रोजा खोला जाता है। अगर चांद दिखता है तो रमजान खत्म होता है और अगले दिन ईद होती है, वरना 30 दिन पूरे किए जाते हैं।
Eid-Ul-Fitr 2026 LIVE Updates: चांद का दिखना भौगोलिक स्थिति (Geography), मौसम और टाइम जोन पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सऊदी अरब और भारत में अक्सर अलग-अलग दिनों पर ईद मनाई जाती है। आमतौर पर भारत में सऊदी अरब के एक दिन बाद ईद होती है, हालांकि कई बार दोनों जगह एक ही दिन भी त्योहार मनाया गया है। सऊदी अरब का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां मक्का और मदीना जैसी इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदें हैं।
Eid-Ul-Fitr 2026 LIVE Updates: इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। इसमें हर महीना नए चांद के साथ शुरू होता है। नए चांद को अरबी में 'हिलाल' कहते हैं। लूनर कैलेंडर के महीने 29 या 30 दिन के होते हैं। हालांकि आजकल एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन आज भी परंपरा के तौर पर चांद को आंखों से देखना ही सबसे विश्वसनीय माना जाता है।
Eid-Ul-Fitr 2026 LIVE Updates: सऊदी अरब ने बुधवार को जानकारी दी है कि वहां शव्वाल का चांद (Crescent Moon) नजर नहीं आया है। इस वजह से वहां पहला रोजा रखने के बाद अब रमजान का महीना पूरे 30 दिनों का होगा। वहां आधिकारिक तौर पर ईद-उल-फितर 20 मार्च को मनाई जाएगी।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: दिल्ली-एनसीआर में, 19 मार्च की शाम को चांद दिखने की संभावना है। अगर चांद दिखाई देता है, तो ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी। चांद दिखने का संभावित समय शाम 6:24 PM से 6:58 PM के बीच है।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक खगोल विज्ञान केंद्र ने आज अर्धचंद्राकार चांद की एक तस्वीर ली थी। लेकिन सूर्यास्त के बाद देश में शव्वाल का चांद दिखाई नहीं दिया है।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: सऊदी अरब में ईद का चांद देखने की कोशिश रही नाकाम।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: सऊदी अरब में ईद अब संभवतः शुक्रवार, 20 मार्च को मनाई जाएगी। सऊदी अरब में विभिन्न वेधशालाओं से ईद का चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन आज कहीं भी चांद नहीं देखा जा सका। दरअसल, सऊदी अरब के कई शहरों में आज बादल भी छाए रहे।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: तुर्किये में घोषणा कर दी गई है कि वहां 20 मार्च, शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: खगोलीय गणनाओं के अनुसार, 19 मार्च 2026 की शाम को ईद का चांद दिखाई दे सकता है, जिससे 20 मार्च को ईद होने की संभावना है। हालांकि, यदि उस शाम चांद दिखाई नहीं देता है, तो रमजान के 30 दिन पूरे होंगे और ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: सिंगापुर में 20 मार्च रमजान का अंतिम दिन होगा।और रोजे पूरे होने के बाद 21 मार्च को ईद-उल-फित्र मनाई जाएगी।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: सूरज डूबने के बाद भी सऊदी अरब में कहीं भी चांद नहीं दिखा है। चूंकि रमजान का महीना कल, 19 मार्च को 30 दिन पूरा कर लेगा, इसलिए ईद 20 मार्च, शुक्रवार को मनाई जाने की उम्मीद है।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कुछ इलाकों में शिया समुदाय के लोगों ने ईद नहीं मनाने और नए कपड़े नहीं पहनने की अपील की है। वहीं, लखनऊ में शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने ईद-उल-फित्र के अवसर पर मुसलमानों से ईद की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा करने का आह्वान किया है। इसके अलावा भोपाल में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से बांह पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करने की अपील की गई है।
मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि 19 मार्च को ईद का चांद देखा जाएगा और अगर उस दिन चांद नजर आ गया तो 20 मार्च को, अन्यथा 21 मार्च को ईद-उल-फित्र मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका ऐलान रात साढ़े सात बजे कर दिया जाएगा।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: ईरान पर हमले के विरोध में भारत में कुछ स्थानों पर ईद का जश्न ना मनाने और बांह पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ने की अपीलों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इससे असहमति जताते हुए मंगलवार को कहा कि ईद रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है और इसका संबंध किसी एक इंसानी घटना से नहीं है।
मौलाना खालिद रशीद ने ईद-उल-फित्र की तैयारियों के संबंध में ईदगाह लखनऊ में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में ईरान पर हमले के विरोध में ईद का जश्न नहीं मनाने और बांह पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करने की अपीलों का संदर्भ लेते हुए कहा कि ईद का संबंध किसी एक इंसानी घटना से नहीं है।
उन्होंने अपने बयान के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि दूसरी हिजरी (इस्लामी संवत) में 17 रमजान को गजवा-ए-बद्र (बद्र के मैदान में हुई लड़ाई) हुआ, उसके बाद भी ईद मनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 21 रमजान 40 हिजरी को हजरत अली की शहादत हुई और 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर मोहम्मद साहब का निधन हुआ मगर उसके बावजूद उस साल भी मुसलमानों ने ईद मनाई थी। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों में ईद-उल-फित्र एक इबादत है लिहाजा इसे किसी इंसानी घटना से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: भारत में रमजान 18 फरवरी को शुरू हुआ था, इसलिए ईद 20 मार्च या 21 मार्च को मनाई जा सकती है। चांद देखने वाली स्थानीय समितियां 19 मार्च को मगरिब की नमाज के बाद दिखने वाले चांद के आधार पर तारीख की पुष्टि करती हैं। अगर चांद नहीं दिखता है, तो रमजान के 30 दिन पूरे हो जाएंगे, और ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: इस वेधशाला से अर्धचंद्र को देखने की कोशिश हो रही है।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: सऊदी अरब में सूरज शाम लगभग 6:03 बजे अस्त होगा। अल मजमाह यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री सुदैर और तुमैर इलाकों से चांद देखने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं देंगे। शव्वाल के चांद के दीदार के नतीजों की घोषणा शाम लगभग 6:10 बजे (मक्का के समय के अनुसार) की जाएगी।
Moon Sighting LIVE Updates: हरमैन के अनुसार, वेधशालाओं में सूर्यास्त का समय इस प्रकार है
दम्माम वेधशाला: 5:50
अल-उयैना वेधशाला: 6:05
तुमैर वेधशाला: 6:07
हौतत सुदैर वेधशाला: 6:08
अल-हरिक वेधशाला: 6:05
शकरा वेधशाला: 6:10
बुरैदाह वेधशाला: 6:15
हैल वेधशाला: 6:24
मदीना वेधशाला: 6:32
मक्का वेधशाला: 6:32
तबूक वेधशाला: 6:44
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, किंगडम में 12 वेधशालाएं शव्वाल महीने के अर्धचंद्र के दीदार कोशिश कर रही हैं।
Eid-Ul-Fitr 2026 Moon Sighting LIVE Updates: जानकारी के अनुसार, सूरज शाम करीब 6:03 बजे डूबेगा। शाम 6:10 बजे (मक्का के समय के अनुसार) तक, शव्वाल के चांद दिखने की घोषणा कर दी जाएगी।