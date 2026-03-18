Eid Moon Sighting Highlights: सऊदी अरब में बुधवार को नहीं दिखा ईद का चांद, भारत में कब मनेगी ईद?

Saudi Arabia Eid Moon Sighting Live Updates: सऊदी अरब में आज 18 मार्च को रमजान का 29वां दिन है और वहां सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से ईद का चांद देखने की अपील की थी। यह खबर आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सऊदी में चांद दिखने के आधार पर ही भारत में ईद की संभावित तारीख तय होती है।

सऊदी अरब में चांद देखने की कोशिश

सऊदी अरब में आज रमजान का महीना खत्म होने की उम्मीद है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर लोगों से शाम को 'शव्वाल' (Shawwal) का चांद देखने को कहा है। सऊदी अरब में रमजान 18 फरवरी को शुरू हुआ था और आज इसे पूरा एक महीना हो गया है।

कैसे देखा जाता है ईद का चांद?

सऊदी अरब में लोग आज 18 मार्च को सूर्यास्त के तुरंत बाद चांद देखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लोग अपनी नग्न आंखों से या दूरबीन की मदद से आसमान में शव्वाल का चांद तलाशने में जुटे रहे। हालांकि, खराब मौसम होने पर टेलीस्कोप का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन आज चांद देखने में सफलता नहीं मिली।

अगर आज चांद नहीं दिखा तो क्या होगा?

चूंकि सऊदी अरब में आज चांद नजर नहीं आया, इसलिए वहां के मुसलमान कल भी रोजा रखेंगे। ऐसी स्थिति में रमजान के 30 दिन पूरे होने के बाद अगले दिन ईद मनाई जाएगी।

भारत में कब मनाई जाएगी ईद?

भारत में ईद की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि भारत में ईद का चांद अब 20 मार्च, शनिवार को ही देखे जाने की संभावना है। सऊदी अरब में आज चांद नहीं दिखा है, इसलिए भारत में गुरुवार, 19 मार्च को चांद दिखने की उम्मीद नहीं है।

तारीखों का गणित

अगर भारत में 19 मार्च की शाम को चांद दिखता है, तो ईद 20 मार्च (शुक्रवार) को मनाई जाएगी। लेकिन अगर गुरुवार को चांद नहीं दिखा, तो रमजान के 30 दिन शुक्रवार को पूरे होंगे और भारत में ईद 21 मार्च (शनिवार) को मनाई जाएगी।