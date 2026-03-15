Election Press Conference Live: चुनाव आयोग ने जारी किया 5 राज्यों के चुनाव का शेड्यूल, जानिए कब होगी वोटिंग

ECI Press Conference: भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन यानी 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु में वोटिंग 23 अप्रैल को होगी।

वहीं पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव दो चरणों में होंगे। यहां पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस तरह पांचों राज्यों में मतदान की प्रक्रिया तय तारीखों पर पूरी कर ली जाएगी और सभी राज्यों की मतगणना 4 मई को की जाएगी।