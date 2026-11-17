Pension Hike Update: अगर आपकी भी पेंशन ईपीएफओ से आती है, तो आपके लिए 19 नवंबर का दिन बेहद ही खास होने वाला है। इस दिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 240वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा होगी और मौजूदा पेंशन को 1000 से 3000 करने मांग को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।
ईपीएफओ की ये 240वीं बैठक पहले गुजरात में होने वाली थी, लेकिन अब इसकी जगह को बदल दिया गया है। ये बैठक अब 19 नवंबर 2026 को दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर में स्थित ईपीएफओ के मुख्यालय में होगी।
ईपीएफओ की बैठक से पहले पेंशनर्स के मन में यही सवाल है कि क्या सच में न्यूनतम पेंशन 3000 हो जाएगी? सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों मंत्रालयों के बीच न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। हालांकि, अभी तक इसपर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
EPS-95 के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था 1 सितंबर 2014 से लागू की गई थी। इसके बाद से अब तक इस रकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यही वजह है कि पेंशनर्स संगठन लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
कई पेंशनर संगठन तो न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में 1,000 रुपये महीने की पेंशन से घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल है।
अगर आप EPS पेंशनर हैं और 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो फिलहाल मौजूदा व्यवस्था को ही लागू मानकर चलें। अभी EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। 19 नवंबर को होने वाली CBT बैठक में पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा होती है या नहीं, ये बैठक के एजेंडे से स्पष्ट होगा। पेंशन बढ़ने के लिए सरकार के अंतिम फैसले और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना जरूरी है। बता दें कि पेंशनर्स को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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