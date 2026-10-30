Fish Rain Truth: क्या सच में बिहार में हुई मछलियों की बारिश? जानिए इस रहस्यमयी घटना का सच

Fish Rain Mystery: बिहार के जमुई जिले में बीती रात एक ऐसी घटना हुई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। गिद्धौर प्रखंड के गंगरा गांव और आसपास के कुछ इलाकों में सड़क से लेकर घरों की छतों तक मछलियां दिखाई दीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जब लोग सोकर उठे तो उन्हें अपने घरों के बाहर और छतों पर मछलियां मिलीं। हैरानी की बात ये है कि इनमें से कुछ मछलियां जिंदा थीं और देखने में एक जैसी थीं।

इस घटना के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई है। हालांकि, मछलियां वास्तव में आसमान से गिरीं या किसी दूसरे कारण से वहां पहुंचीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मछलियां आसमान से गिरी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में आसमान से मछलियों की बारिश हो सकती है? आइए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं।

क्या सच में आसमान से होती है मछलियों की बारिश? मछलियों की बारिश भले ही किसी फिल्मी कहानी जैसी लग रही है, लेकिन दुनियाभर के कई देशों में मछलियों और दूसरे छोटे जलीय जीवों के बारिश के साथ जमीन पर गिरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसे अंग्रेजी में Fish Rain कहा जाता है।

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि बादलों से मछलियां गिरती हैं। वैज्ञानिक नजरिए से ऐसी घटनाओं के पीछे तेज हवाओं, बवंडर और जलस्रोतों से जुड़े प्राकृतिक कारण हो सकते हैं।

View full Image View full Image मछलियों की बारिश का सच

कैसे आसमान से गिरती हैं मछलियां? मछलियां तालाब, नदी, झील या समुद्र जैसे जलस्रोतों में रहती हैं। लेकिन जब किसी इलाके में बेहद तेज हवाओं के साथ खास तरह का बवंडर बनता है, तो वो पानी की सतह से छोटी मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को ऊपर उठा सकता है। बाद में हवा कमजोर पड़ने पर ये जीव किसी दूसरे इलाके में नीचे गिर सकते हैं। इसी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आसमान से मछलियों की बारिश हुई है। बता दें कि इन दिनों देशभर के कई राज्यों में अर्नब तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार के जुमई में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। किसानों की कई फसलों को इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि घरों की छत और सड़कों पर इसकी वजह से ही मछलियां आई होंगी।

बता दें कि मछली और जलीय जीवों को अपने अंदर समाने वाले बवंडर को वाटरस्पाउट (Waterspout) कहते हैं। वाटरस्पाउट पानी के ऊपर बनने वाला एक घूमता हुआ बवंडर होता है, जो कई बार पानी की सतह पर मौजूद हल्की चीजों को हवां में उठा लेता है।