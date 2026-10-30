Fish Rain Truth: क्या सच में बिहार में हुई मछलियों की बारिश? जानिए इस रहस्यमयी घटना का सच

Fish Rain Mystery: बिहार के जमुई जिले में बीती रात एक ऐसी घटना हुई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। गिद्धौर प्रखंड के गंगरा गांव और आसपास के कुछ इलाकों में सड़क से लेकर घरों की छतों तक मछलियां दिखाई दीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जब लोग सोकर उठे तो उन्हें अपने घरों के बाहर और छतों पर मछलियां मिलीं। हैरानी की बात ये है कि इनमें से कुछ मछलियां जिंदा थीं और देखने में एक जैसी थीं।

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इस घटना के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई है। हालांकि, मछलियां वास्तव में आसमान से गिरीं या किसी दूसरे कारण से वहां पहुंचीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मछलियां आसमान से गिरी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में आसमान से मछलियों की बारिश हो सकती है? आइए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं।

क्या सच में आसमान से होती है मछलियों की बारिश? मछलियों की बारिश भले ही किसी फिल्मी कहानी जैसी लग रही है, लेकिन दुनियाभर के कई देशों में मछलियों और दूसरे छोटे जलीय जीवों के बारिश के साथ जमीन पर गिरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसे अंग्रेजी में Fish Rain कहा जाता है।

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि बादलों से मछलियां गिरती हैं। वैज्ञानिक नजरिए से ऐसी घटनाओं के पीछे तेज हवाओं, बवंडर और जलस्रोतों से जुड़े प्राकृतिक कारण हो सकते हैं।

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मछलियों की बारिश का सच

कैसे आसमान से गिरती हैं मछलियां? मछलियां तालाब, नदी, झील या समुद्र जैसे जलस्रोतों में रहती हैं। लेकिन जब किसी इलाके में बेहद तेज हवाओं के साथ खास तरह का बवंडर बनता है, तो वो पानी की सतह से छोटी मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को ऊपर उठा सकता है। बाद में हवा कमजोर पड़ने पर ये जीव किसी दूसरे इलाके में नीचे गिर सकते हैं। इसी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आसमान से मछलियों की बारिश हुई है। बता दें कि इन दिनों देशभर के कई राज्यों में अर्नब तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार के जुमई में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। किसानों की कई फसलों को इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि घरों की छत और सड़कों पर इसकी वजह से ही मछलियां आई होंगी।

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बता दें कि मछली और जलीय जीवों को अपने अंदर समाने वाले बवंडर को वाटरस्पाउट (Waterspout) कहते हैं। वाटरस्पाउट पानी के ऊपर बनने वाला एक घूमता हुआ बवंडर होता है, जो कई बार पानी की सतह पर मौजूद हल्की चीजों को हवां में उठा लेता है।

जब ऐसा बवंडर किसी तालाब, झील या समुद्र के ऊपर से गुजरते हैं, तो इसके साथ पानी की बूंदें और छोटे जलीय जीव भी ऊपर जा सकते हैं। तेज हवाएं इन जीवों को कुछ दूरी तक ले जा सकती हैं। जब हवा का दबाव और गति कम होती है, तो ये जीव नीचे गिरने लगते हैं। उस वक्त अगर उस समय किसी इलाके में बारिश हो रही हो, तो लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि पानी के साथ मछलियां भी बरस रही हैं। बता दें कि केरल के कुछ इलाकों में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।