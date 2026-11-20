Gold, silver prices today, 20 November: सोने-चांदी में गिरावट का सिलसिला 9वें दिन भी जारी रहा। आज MCX पर गोल्ड 4,700 से ज्यादा टूट गया। वहीं चांदी भी 8,000 से अधिक लुढ़क गई है। सोने-चांदी के दाम में आई गिरावट की वजह से आज दिल्ली-मुंबई समेत देशभर के बड़े शहरों में भी सोने-चांदी के भाव में बदलाव आया है। अगर आप शादी के लिए सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो एक बार आज 20 नवंबर के गोल्ड का भाव चेक कर लें।
आज 20 नवंबर को मुंबई की अपेक्षा दिल्ली में सोना सस्ता मिल रहा है। आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,22,680 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,12,457 प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं, मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹1,22,900 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,12,658 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। अगर चांदी की बात करें, तो दिल्ली में 999 फाइन चांदी का भाव ₹1,48,210 प्रति किलो और मुंबई में ₹1,48,470 प्रति किलो मिल रही है।
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|चांदी (1 किलो)
|नई दिल्ली
|₹1,22,680
|₹1,12,457
|₹1,48,210
|मुंबई
|₹1,22,900
|₹1,12,658
|₹1,48,470
|बेंगलुरु
|₹1,23,060
|₹1,12,805
|₹1,48,560
|कोलकाता
|₹1,22,800
|₹1,12,567
|₹1,48,240
|हैदराबाद
|₹1,23,160
|₹1,12,897
|₹1,48,670
|चेन्नई
|₹1,23,330
|₹1,13,035
|₹1,48,870
नोट- ऊपर दिए गए सोने-चांदी के भाव में जीएसटी और मेकिंग चार्ज को नहीं जोड़ा गया है। इसलिए अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीदने जाते हैं, तो एक बार सुनार से फाइनल बिल के बारे में जरूर पूछ लें। वो बिल इस रेट से अधिक हो सकता है।
रोजाना तेजी से गिर रहे सोने-चांदी के दाम पर निवेश मंच मुड्रेक्स के लीड क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत ने कहा कि ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अक्टूबर में हुई बैठक के ब्योरे में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के संकेत मिलने के बाद बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट आई। वहीं, डॉलर 19 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे सोने की मांग प्रभावित हुई।
|तारीख
|सोने का भाव ( ₹/10 ग्राम)
|चांदी का भाव ( ₹/किलो)
|31 दिसंबर 2025
|₹1,33,195
|₹2,30,420
|31 जनवरी 2026
|₹1,65,795
|₹3,39,350
|28 फरवरी 2026
|₹1,50,997
|₹2,66,700
|31 मार्च 2026
|₹1,46,733
|₹2,30,135
|30 अप्रैल 2026
|₹1,50,263
|₹2,40,331
|31 मई 2026
|₹1,56,463
|₹2,63,350
|30 जून 2026
|₹1,41,286
|₹2,25,425
|31 जुलाई 2026
|₹1,42,860
|₹2,18,295
|31 अगस्त 2026
|₹1,55,835
|₹2,37,199
|30 सितंबर 2026
|₹1,48,379
|₹2,22,273
|31 अक्टूबर 2026
|₹1,40,054
|₹1,81,344
|19 नवंबर 2026
|₹1,29,531
|₹1,60,439
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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