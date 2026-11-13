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Government Laptop Policy 2026: सरकारी अफसरों को ₹1.8 लाख तक के लैपटॉप, 4 साल बाद नहीं लौटाना होगा! जानिए नए नियम

Government Laptop Policy 2026: वित्त मंत्रालय के डिवाइस खरीद संबंधी संशोधित नियमों के तहत, केंद्र सरकार के अधिकारी अब 1.8 लाख रुपये तक के लैपटॉप ले सकते हैं और चार साल बाद उन्हें अपने पास रख सकते हैं। आइये जानते हैं इस बारे में क्या हैं नए नियम

Jitendra Singh
पब्लिश्ड13 Nov 2026, 05:00 PM IST
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Government Laptop Policy 2026: सेक्शन ऑफिसर रैंक और उससे ऊपर के अधिकारी इन डिवाइस के लिए पात्र होंगे।
Government Laptop Policy 2026: सेक्शन ऑफिसर रैंक और उससे ऊपर के अधिकारी इन डिवाइस के लिए पात्र होंगे।
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Government Laptop Policy 2026: केंद्र सरकार के अधिकारी जल्द ही अपने ऑफिस के काम में इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप को बिना कोई पैसे दिए अपने साथ घर ले जा सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने अपनी डिवाइस खरीद नीति में बदलाव किया है। इसके तहत केंद्र सरकार के पात्र अधिकारी चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद, उन्हें मिले सरकारी लैपटॉप, टैबलेट और इसी तरह के अन्य गैजेट्स अपने पास रख सकेंगे।

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ANI के अनुसार नए नियमों के तहत विभाग 1.8 लाख रुपये (प्लस टैक्स) तक की कीमत वाले डिवाइस भी खरीद सकते हैं। इस बजट में एप्पल के मैकबुक एयर और प्रो मॉडल खरीदे जा सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसका लाभ सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल 8 और उससे ऊपर के पात्र केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को मिलेगा।

नई पॉलिसी में जुड़ी है यह शर्त

हालांकि, ऊंची कीमतों के लैपटॉप खरीदने के लिए एक शर्त जुड़ी हुई है। 1.8 लाख रुपये के किसी डिवाइस में 'मेक-इन-इंडिया' (MII) कंटेंट 40 फीसदी से अधिक होना चाहिए। अन्य डिवाइस के लिए, अधिकतम स्वीकार्य लागत 1.5 लाख रुपये और उस पर लगने वाले टैक्स हैं। इन दोनों सीमाओं में स्टैंडर्ड सॉफ़्टवेयर शामिल हैं।

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यह नई पॉलिसी 10 नवंबर को व्यय विभाग (Department of Expenditure) की ओर से जारी की गई थी। इसमें मोबाइल फोन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे पहले जुलाई 2023 में पॉलिसी बनी थी। इसके तहत सरकार ने इसी तरह की प्राइस लिमिट 1 लाख रुपये और 1.3 लाख रुपये तय की थी। इ

किन अधिकारियों को मिलेगा लैपटॉप-टैबलेट?

नए नियमों के तहत सेक्शन ऑफिसर रैंक और उससे ऊपर के अधिकारी इन डिवाइस के लिए पात्र होंगे। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पे लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी डिवाइस पाने के पात्र होंगे। वहीं, पे लेवल 8 से 11 तक के अधिकारियों में से किसी विभाग के अधिकतम 50 फीसदी अधिकारियों को ही यह सुविधा मिलेगी।

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हालांकि, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर इस सीमा को बढ़ाकर 75 फीसदी तक कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की जरूरतों को आधार बनाया जाएगा।

किन अधिकारियों को नहीं मिलेगा इस पॉलिसी का फायदा

नए दिशानिर्देश सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हैं। इनका दायरा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के पात्र अधिकारियों तक सीमित है। इनमें संबंधित मंत्रालयों और विभागों के संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय भी शामिल हैं। नई नीति के दायरे से बाहर रखे गए प्रमुख वर्ग हैं -

  • राज्य सरकारों के कर्मचारी।
  • सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU) के कर्मचारी।
  • स्वायत्त और वैधानिक संस्थाओं के कर्मचारी।
  • मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त सलाहकार।
  • मंत्रियों और उनके गैर-सरकारी निजी स्टाफ के सदस्य।

खराब होने पर नया डिवाइस

अगर लैपटॉप या डिवाइस मरम्मत के लायक नहीं रहता और उसे Beyond Economical Repair घोषित कर दिया जाता है तो अधिकारी बिना भुगतान उसे रख सकते हैं। जरूरत के आधार पर नया डिवाइस भी पा सकते हैं। इसके लिए अधिकृत सर्विस सेंटर या संबंधित एजेंसी का प्रमाणपत्र जरूरी होगा।

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जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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