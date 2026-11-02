Grap 2 Rules Explained: पार्किंग फी से वर्क फ्रॉम होम तक, ग्रैप 2 में दिल्ली-NCR में क्या-क्या बंद, पूरी लिस्ट देखिए

Grap 2 Rules: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार हो जाने के बाद क्रमबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (Grap) का दूसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू कर दिया। सीएक्यूएम की ओर से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर में भी ग्रैप 2 लागू के नियम लागू किए गए हैं। उधर, बीएस-6 उत्सर्जन पर खरे नहीं उतरने वाले बाहर के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर रोक को लेकर भी कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने के फैसले को रोकने लगाने की मांग खारिज कर दी।

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300 के पार कर गया एक्यूआई सोमवार को सुबह 9 बजे दिल्ली का एक्यूआई 312 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

दिल्ली का एक्यूआई 301 से 400 के बीच यानी 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने पर ग्रैप 2 लागू करने का प्रावधान है। ग्रैप को लागू करने वाली उप-समिति सीएक्यूएम हवा की गुणवत्ता और मौसम संबंधी पूर्वानुमान के आधार पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू करने का निर्णय लेती है। इसमें वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपाय शामिल होते हैं। आइए जानते हैं कि सीएक्यूएम ने ग्रैप दो के तहत कौन-कौन से प्रतिबंध लगाए हैं।

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पार्किंग फीस बढ़ेगी, ऑफिसों का समय बदलेगा सड़कों की सफाई और छिड़काव: चिह्नित सड़कों की रोजाना मुख्य रूप से रात या सुबह-सुबह मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव होगा। भारी यातायात वाले गलियारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर व्यस्त समय से पहले धूल उड़ने से रोकने वाले रसायनों के साथ पानी का नियमित छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा।

हॉटस्पॉट्स पर केंद्रित कार्रवाई: दिल्ली-NCR में चिह्नित सभी पॉल्युशन हॉटस्पॉट्स पर प्रदूषण कम करने के लिए विशेष और टारगेटेड स्टेप्स उठाए जाएंगे।

पार्किंग शुल्क में वृद्धि: प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाहन पार्किंग शुल्क बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

ऑफिसों का समय बदलना: दिल्ली-एनसीआर के जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में सरकारी दफ्तरों और नगर निकायों के कामकाजी घंटों/समय में बदलाव किए जाने का निर्देश है। केंद्र सरकार भी अपने ऑफिसों के समय में बदलाव का निर्णय ले सकती है।

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सार्वजनिक परिवहन और हीटर का प्रावधान: बायोमास/कचरा जलाने से रोकने के लिए आरडब्ल्यूए (RWAs) सुरक्षा गार्डों, सफाईकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक हीटर मुहैया करेंगी। सीएनजी बसों, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवाओं के फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों को अपनी कारें छोड़ने में हिचक न हो।

ग्रैप-2 के तहत क्या-क्या बैन, कौन से कड़े कानून? निर्माण एवं तोड़फोड़ (C&D) स्थलों पर कड़ाई: धूल नियंत्रण उपायों का पालन न करने वाली या वेब पोर्टल पर रजिसर्टड न होने वाली निर्माण गतिविधियों पर सख्त निरीक्षण और प्रतिबंध रहेगा।

डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध: अस्पताल, लिफ्ट, मेट्रो, रेलवे, जल पंपिंग स्टेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा केंद्र जैसे केवल निर्धारित आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अनियंत्रित या गैर-अनुमोदित मानक वाले डीजल जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध/नियम लागू रहेंगे।

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तंदूर और खुले में ईंधन जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध: होटलों, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयले और लकड़ी के कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा; केवल बिजली या गैस आधारित उपकरणों की अनुमति होगी।

खुले में कचरा एवं बायोमास जलाने पर रोक: बायोमास, सूखे पत्तों और ठोस कचरे (MSW) को खुले में जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी और उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

अमान्य एवं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई: बिना वैध पीयूसी वाले, पुराने वाहनों और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का एनसीआर में प्रवेश/परिचालन प्रतिबंधित रहेगा एवं अनधिकृत डीजल/पेट्रोल बसों पर भी सख्ती रहेगी।

WFH संभव हो तो मत जाएं ऑफिस ग्रैप 2 के तहत लोगों से भी कुछ अपील की गई हैं जिनमें घर से काम करने को प्राथमिकता देना भी शामिल है। आम लोगों से कहा गया कि वो निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। भीड़भाड़ वाले रास्तों से बचें और लेन ड्राइविंग, सही पार्किंग जैसे यातायात नियमों का पालन करें। और, घर से काम (WFH) करने की संभावना हो तो इसका विकल्प चुनें।

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नॉन बीएस-6 वाहन पर रोक हटाने से अदालत का इनकार उधर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 1 नवंबर से 31 जनवरी तक राजधानी में दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड उन वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के प्रशासन के फैसले को रोकने से इनकार कर दिया, जो बीएस-6 उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ ने इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। पीठ ने फरीदाबाद के एक वकील की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को संबंधित याचिका के साथ 27 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया।

दिल्ली की सीमाओं से लौटाई जा रहीं गाड़ियां बीएस-6 स्टैंडर्ड से कम वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक के बीच यातायात पुलिस की उत्तरी रेंज ने 7,657 वाहनों की जांच की और नियमों का पालन नहीं करने वाले 609 वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से ही लौटा दिया। दिल्ली यातायात पुलिस की उत्तरी रेंज डीसीपी सचिन कुमार सिंघल ने बताया कि विभिन्न सीमावर्ती बिंदुओं पर विशेष जांच दल तैनात किए गए थे और 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजे से 2 नवंबर की दोपहर 12 बजे तक यह अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल 7,657 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाले 609 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकते हुए सीमा से ही वापस भेज दिया गया।

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About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।