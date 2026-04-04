GT vs RR IPL 2026 Match Score Highlight: 6 रनों से हार गई गुजरात, यहां पढ़िए GT vs RR की पूरी रिपोर्ट

RR vs GT ipl 2026 ScoreCard: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला हुआ। मैच शुरु होते ही राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेलनी शुरू कर दी है और 210 रन बना पाई। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस से हार गई।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड4 Apr 2026, 11:26:52 PM IST
GT vs RR का लाइव स्कोर
GT vs RR का लाइव स्कोर

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, 9th Match, Indian Premier League 2026: आईपीएल 2026 में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से चल रहा है। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम सधी हुई बल्लेबाजी कर रही है। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने पिच पर आते ही चौकों की बरसात कर दी थी, लेकिन गुजरात के धुरंधरों ने राजस्थान रॉयल को 210 रनों पर ही रोक दिया। वहीं इन रनों का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम 6 रनों से मैच हार गई।

राजस्थान रॉयल का स्कोरकार्ड

बल्लेबाज़रनगेंदचौकेछक्केस्ट्राइक रेटआउट होने का तरीका
यशस्वी जायसवाल553663152.78बोल्ड – कगिसो रबाडा
वैभव सूर्यवंशी311851172.22कैच – ग्लेन फिलिप्स, गेंद – राशिद खान
ध्रुव जुरेल (wk)754255178.57कैच – जोस बटलर, गेंद – मोहम्मद सिराज
रियान पराग (c)8401200.00कैच – कुमार कुशाग्र, गेंद – प्रसिद्ध कृष्णा
शिमरॉन हेटमायर18812225.00कैच – मोहम्मद सिराज, गेंद – अशोक शर्मा
डोनोवन फरेरा130033.33कैच – ग्लेन फिलिप्स, गेंद – कगिसो रबाडा
रवींद्र जडेजा7*710100.00नॉट आउट
जोफ्रा आर्चर1*20050.00नॉट आउट
Extras (अतिरिक्त)14----(बाई 0, लेग बाई 1, वाइड 13)
कुल स्कोर210-6 (20 ओवर, रन रेट 10.5)

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
4 Apr 2026, 11:26:49 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: 6 रनों से हार गई गुजरात

गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच चला मुकाबला आखिरी गेंद तक फंसा रहा। इस मैच में गुजरात को 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

4 Apr 2026, 11:16:02 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: गुजरात टाइटंस का स्कोर- GT 199-7(18.5)

4 Apr 2026, 11:09:49 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: फैंस की धड़कनें हुईं तेज

सांसे थाम देने वाला मुकाबला अब अपने अंतिम पड़ाव पर है! गुजरात टाइटन्स को जीत के लिए अब केवल 15 गेंदों में 19 रनों की दरकार है। हर गेंद के साथ धड़कनें बढ़ रही हैं।

4 Apr 2026, 10:57:54 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: ताश के पत्तों की तरह गिर रहे गुजरात टाइटंस के विकेट

मैदान पर बड़े शॉट लगा रहे शाहरुख खान बदकिस्मती का शिकार हुए। रवींद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल की शानदार फील्डिंग और सटीक थ्रो ने उन्हें 11 रन (4 गेंद) के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया।

4 Apr 2026, 10:51:53 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: राहुल तेवतिया 12 रन बनाकर लौटे पवेलियन

मैदान पर फिनिशर के रूप में मशहूर राहुल तेवतिया आज कोई चमत्कार नहीं कर पाए और 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए।

4 Apr 2026, 10:47:09 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: जॉस बटलर भी लौट गए पवेलियन

मैच में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। खतरनाक दिख रहे जॉस बटलर 14 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। नांद्रे बर्गर की गेंद पर संदीप शर्मा ने उनका शानदार कैच लपका।

4 Apr 2026, 10:41:56 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: वॉशिंगटन सुंदर भी सस्ते में लौट गए पवेलियन

रवि बिश्नोई की फिरकी के सामने गुजरात टाइटन्स बेबस नजर आ रही है। वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 2 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाकर रवींद्र जडेजा को कैच दे बैठे।

4 Apr 2026, 10:38:04 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: गुजरात का गिरा तीसरा विकेट, जानिए अब कौन हुआ आउट

रवि बिश्नोई ने अपनी फिरकी का जादू चलाते हुए गुजरात टाइटन्स को एक और बड़ा झटका दिया है। ग्लेन फिलिप्स मात्र 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर को कैच थमा बैठे।

4 Apr 2026, 10:33:55 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: गुजरात को लगा दूसरा झटका, साई सुदर्शन हुए आउट

गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों पर 73 रनों की आक्रामक पारी खेली, लेकिन रवि बिश्नोई की गेंद पर तुषार देशपांडे को कैच थमा बैठे।

4 Apr 2026, 10:27:47 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: 10 ओवर के बाद कितने रनों तक पहुंची गुजरात टाइटंस? यहां जानिए

राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है। जवाब में गुजरात टाइटन्स की शुरुआत अच्छी रही है और उन्होंने 10.1 ओवर में 1 विकेट पर 106 रन बना लिए हैं।

4 Apr 2026, 10:16:15 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: कुशाग्र की विदाई के बाद अब गुजरात का स्कोर 7.6 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 78 रन है।

4 Apr 2026, 10:15:10 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: गुजरात को लगा पहला झटका, जानिए कौन हुआ आउट

गुजरात को पहला बड़ा झटका लगा है। कुमार कुशाग्र 14 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं।

4 Apr 2026, 09:50:21 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: साई सुदर्शन ने क्रीज पर आते ही ठोक दिए चौके छक्के

क्रीज पर दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। साई सुदर्शन ने 11 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन बना लिए हैं, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा है। वहीं दूसरी ओर, कुमार कुशाग्र 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं, जिसमें 1 चौका शामिल है। टीम की स्थिति फिलहाल काफी मजबूत दिख रही है।

4 Apr 2026, 09:49:24 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: गुजरात टाइटंस की सधी हुई शुरुआत

गुजरात टाइटन्स ने 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की है। पारी के 2.3 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 27 रन है। फिलहाल टीम 10.8 की औसत से रन बना रही है, जबकि जीत के लिए अभी 10.51 की रन रेट की दरकार है।

4 Apr 2026, 09:17:13 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: 200 रनों के पार पहुंचा राजस्थान का स्कोरकार्ड

राजस्थान रॉयल्स की पारी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और मैदान पर रोमांच चरम पर है। 19.3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद राजस्थान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 205 रन पहुंच गया है।

4 Apr 2026, 08:51:12 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: राजस्थान रॉयल्स का स्कोर- RR 161-3(15.1)

4 Apr 2026, 08:47:32 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: संजू सैमसन के बाद रियान पराग भी लौट गए पवेलियन

राजस्थान रॉयल्स को लगा एक और बड़ा झटका! संजू सैमसनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए रियान पराग ज्यादा देर नहीं टिक सके और मात्र 4 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कुमार कुशाग्र ने उनका शानदार कैच लपका।

4 Apr 2026, 08:31:37 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: यशस्वी जायसवाल ने 33 गेंदों में जड़ दिए 51 रन

राजस्थान रॉयल्स के स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर अपना जलवा बिखेरते हुए शानदार अर्धशतक जड़ दिया है। उन्होंने मात्र 33 गेंदों में 51 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली है, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। जायसवाल 154.55 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिससे साफ है कि वे मुंबई के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हैं और टीम को एक विशाल स्कोर की ओर ले जा रहे हैं।

4 Apr 2026, 08:17:38 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: वैभव सूर्यवंशी का तूफान शांत, जानिए कितना पहुंचा राजस्थान रॉयल्स का स्कोर

राजस्थान रॉयल्स की टीम इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 9.1 ओवर का खेल होने तक राजस्थान ने 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन बना लिए हैं।

4 Apr 2026, 08:14:02 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: राजस्थान रॉयल्स को लगा बड़ा झटका, वैभव सूर्यवंशी हुए आउट

राजस्थान रॉयल्स को लगा पहला झटका! ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन राशिद खान की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच थमा बैठे। वैभव ने 18 गेंदों में 31 रनों की तेज पारी खेली है।

4 Apr 2026, 07:59:08 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: यशस्वी और वैभव की जोड़ी ने उड़ाए मुंबई के होश!

राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाजों ने मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात कर दी है। 5.1 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 58 रन पहुंच गया है। यशस्वी जायसवाल 15 गेंदों में 24 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए मात्र 16 गेंदों में 31 रन ठोक दिए हैं।

4 Apr 2026, 07:54:46 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: गुजरात टाइटंस की तरफ से आज राशिद खान कर रहे कप्तानी

गुजरात टाइटंस: कुमार कुशाग्र, साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान (कप्तान), कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

इम्पैक्ट खिलाड़ी: शाहरुख खान, जेसन होल्डर, मानव सुथार, अनुज रावत, जयंत यादव।

4 Apr 2026, 07:49:26 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: 3 ओवर के बाद कितना पहुंचा राजस्थान रॉयल्स का स्कोर? जानिए यहां

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पारी की सधी हुई और तेज शुरुआत की है। 3.3 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान ने बिना कोई विकेट गंवाए 38 रन बना लिए हैं। टीम फिलहाल 10.86 के शानदार रन रेट से बल्लेबाजी कर रही है

4 Apr 2026, 07:47:50 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: पिच पर आते ही तूफानी पारी खेल रहे वैभव सूर्यवंशी, जानिए स्कोर

राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और टीम को सलामी बल्लेबाजों ने बेहद आक्रामक शुरुआत दिलाई है। 2.4 ओवर के खेल के बाद राजस्थान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 32 रन है। क्रीज पर यशस्वी जायसवाल 7 गेंदों में 16 रन और वैभव सूर्यवंशी 9 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं।

4 Apr 2026, 07:47:50 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Score LIVE: राजस्थान ने जीता टॉस, जानिए कौन कर रहा पहले बल्लेबाजी

गुजरात और राजस्थान के बीच आज रोमांचक मुकाबला चल रहा है। आज के मैच का टॉस राजस्थान रॉयल्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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