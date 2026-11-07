Hanuman Ansh OTT Release Date: हनुमान अंश की OTT रिलीज ऐलान, जानिए कब और किस प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम

Hanuman Ansh OTT Release: साल 2026 खत्म होने वाला है और इस साल कई फिल्मों ने थिएटर में धमाकेदार शुरुआत की और बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही हैं। उन फिल्मों में एक फिल्म नीब करौरी बाबा की जिंदगी पर बनी हनुमान अंश भी है। हालांकि हनुमान अंश की शुरुआत काफी धीमी रही थी, लेकिन फिर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और 80 दिनों में फिल्म ने 340 करोड़ से अधिक की कमाई की। अब इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि हनुमान अंशा कहां पर स्ट्रीम होगी।
अगर आप भी हनुमान अंश के ओटीटी स्ट्रीम का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। इस फिल्म को 27 नवंबर को सोनीलिव पर स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने ओटीटी रिजील की घोषणा करते हुए लिखा कि एक दिव्य शक्ति। एक असाधारण कहानी। पूरे देश की चहेती फिल्म, अब आपके घर आ रही है। हनुमान अंश, 27 नवंबर को SonyLiv पर आ रही है।
विशाल चतुर्वेदी की पहली फिल्म 'हनुमान अंश' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 346 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन किया है, जबकि दुनियाभर में इसकी कमाई लगभग 460 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। ये आंकड़े ट्रेड अनुमानों पर आधारित हैं। सिनेमाघरों में 88 दिन पूरे कर चुकी 'हनुमान अंश' अभी भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है। इस फिल्म में शोभिनव सत्य ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें विहान शेडगे, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और भगवानदास पटेल भी नजर आए हैं।
विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित 'हनुमान अंश' उत्तराखंड के प्रसिद्ध संत बाबा नीम करोली के जीवन की कहानी प्रस्तुत करती है। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। इस फिल्म की कहानी भी चतुर्वेदी ने ही लिखी है। बता दें कि नीब करौरी बाबा का जन्म वर्ष 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एक गांव में हुआ था और 1973 में उनका निधन हो गया। उनका कम उम्र में विवाह हो गया था और बाद में वह एक संत बन गए। उनके अनुयायियों में जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं। इस तरह की खबरें भी हैं कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी उत्तराखंड के कैंची धाम स्थित उनके आश्रम आ चुके हैं। फिल्म की शुरुआत 250 सिनेमाघरों में हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मिली सफलता के बाद अब इसे दिखाने वाले सिनेमाघरों की संख्या बढ़कर 2,000 कर दी गई थी।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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