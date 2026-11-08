Happy Diwali 2026: एक क्लिक में भेजें शानदार WhatsApp स्टिकर्स, अपनी फोटो से भी बना सकते हैं पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग

Happy Diwali 2026: दिवाली पर WhatsApp पर शुभकामना संदेशों की बाढ़ आ जाती है। कोई दीये वाली तस्वीर भेजता है तो कोई पुराने फॉरवर्ड मैसेज से बधाई देता है। लेकिन अगर इस बार आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कुछ अलग अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो WhatsApp स्टिकर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए हर बार किसी दूसरे ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।
WhatsApp में ही स्टिकर पैक डाउनलोड करने, पसंदीदा स्टिकर सेव करने और अपनी तस्वीर से नया स्टिकर बनाने की सुविधा मिलती है। आइए जानते हैं कि दिवाली 2026 के लिए ये स्टिकर्स कैसे डाउनलोड और इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
WhatsApp में पहले से ही स्टिकर स्टोर दिया गया है। यहां उपलब्ध स्टिकर पैक में से अपनी पसंद के डिजाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं।
1. अपने स्मार्टफोन में WhatsApp खोलें।
2. किसी व्यक्ति या ग्रुप की चैट पर जाएं।
3. मैसेज बॉक्स के पास दिए गए इमोजी आइकन पर टैप करें।
4. अब स्टिकर वाले विकल्प को चुनें।
5. स्टिकर सेक्शन में ऊपर दिए गए '+' आइकन पर क्लिक करें।
6. उपलब्ध स्टिकर पैक में दिवाली या फेस्टिव थीम वाले डिजाइन तलाशें।
7. पसंदीदा पैक के सामने दिए गए डाउनलोड आइकन पर टैप करें।
8. डाउनलोड होने के बाद ये स्टिकर्स आपके स्टिकर सेक्शन में दिखाई देने लगेंगे।
स्टिकर पैक डाउनलोड करने के बाद उसे किसी भी व्यक्तिगत चैट या ग्रुप में भेजा जा सकता है।
अगर आप सामान्य स्टिकर के बजाय अपनी तस्वीर वाला पर्सनलाइज्ड स्टिकर भेजना चाहते हैं, तो WhatsApp में यह सुविधा भी मिल जाएगा। इसके लिए Create Sticker विकल्प का इस्तेमाल करना होगा। आइये जानते हैं कैसे बनाएं।
आप अपनी तस्वीर के साथ दीये, रंगोली, फूल और दिवाली की सजावट जैसे तत्वों का इस्तेमाल करके इसे खास बना सकते हैं। यह सुविधा WhatsApp के वर्जन और डिवाइस के अनुसार अलग हो सकती है।
Android यूजर्स Google Play Store पर उपलब्ध दूसरे स्टिकर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऐप में दिवाली, लक्ष्मी पूजन, दीये, रंगोली और शुभकामना संदेशों से जुड़े अलग-अलग स्टिकर पैक मिल सकते हैं।
अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार ने आपको ऐसा दिवाली स्टिकर भेजा है, जिसे आप दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसे पसंदीदा स्टिकर में सेव कर सकते हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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