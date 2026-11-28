Income Tax on PF: रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भविष्य निधि (PF) में जमा रकम का इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसी जरूरत को देखते हुए EPFO ने एक नई व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत कर्मचारी पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय हर महीने या तय अंतराल पर किस्तों में पैसा ले सकेंगे।

इस प्रस्ताव की एक खास बात ये भी है कि किस्तों में निकाली जाने वाली रकम पर इनकम टैक्स नहीं लगाने की योजना है। EPFO के प्रमुख और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने बताया कि किस्तों में निकासी की सुविधा लागू होने पर खाते में बची हुई रकम पर भी दूसरे PF सदस्यों की तरह ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, इसके लिए EPF से जुड़े नियमों के साथ इनकम टैक्स कानून में भी जरूरी बदलाव करने होंगे।

क्या PF की किस्तों में निकासी पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स? रिटायरमेंट के बाद PF की रकम किस्तों में निकालने की प्रस्तावित सुविधा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा टैक्स के नियमों पर हो रही है। रमेश कृष्णमूर्ति के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी भविष्य निधि से नियमित अंतराल पर निकाली जाने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगाने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि अगर कोई रिटायर कर्मचारी अपनी पूरी जमा राशि एक साथ निकालने के बजाय हर महीने या कुछ महीनों के अंतराल पर पैसा लेता है, तो प्रस्तावित व्यवस्था में उस निकासी पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा।

हालांकि, इसे अभी लागू हो चुका नियम समझना सही नहीं होगा। इसके लिए इनकम टैक्स कानून में संशोधन की जरूरत है। EPFO ने सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP को लागू करने के लिए प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को भेज दिया है। इसके लिए EPF से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करना होगा। साथ ही, इनकम टैक्स कानून में भी जरूरी बदलाव किए जाने की जरूरत है।

क्या है सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान? सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP ऐसी व्यवस्था है, जिसमें निवेशक या खाताधारक अपनी जमा रकम का पूरा पैसा एक साथ निकालने के बजाय तय अंतराल पर कुछ राशि निकालता है। ये अंतराल मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना हो सकता है।इसका फायदा उन कर्मचारियों को हो सकता है, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी बचत खत्म नहीं करना चाहते और नियमित खर्चों के लिए एक निश्चित रकम निकालना चाहते हैं। इस व्यवस्था में खाते में बची हुई रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।