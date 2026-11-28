Income Tax on PF: रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भविष्य निधि (PF) में जमा रकम का इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसी जरूरत को देखते हुए EPFO ने एक नई व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत कर्मचारी पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय हर महीने या तय अंतराल पर किस्तों में पैसा ले सकेंगे।

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इस प्रस्ताव की एक खास बात ये भी है कि किस्तों में निकाली जाने वाली रकम पर इनकम टैक्स नहीं लगाने की योजना है। EPFO के प्रमुख और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने बताया कि किस्तों में निकासी की सुविधा लागू होने पर खाते में बची हुई रकम पर भी दूसरे PF सदस्यों की तरह ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, इसके लिए EPF से जुड़े नियमों के साथ इनकम टैक्स कानून में भी जरूरी बदलाव करने होंगे।

क्या PF की किस्तों में निकासी पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स? रिटायरमेंट के बाद PF की रकम किस्तों में निकालने की प्रस्तावित सुविधा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा टैक्स के नियमों पर हो रही है। रमेश कृष्णमूर्ति के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी भविष्य निधि से नियमित अंतराल पर निकाली जाने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगाने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि अगर कोई रिटायर कर्मचारी अपनी पूरी जमा राशि एक साथ निकालने के बजाय हर महीने या कुछ महीनों के अंतराल पर पैसा लेता है, तो प्रस्तावित व्यवस्था में उस निकासी पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा।

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हालांकि, इसे अभी लागू हो चुका नियम समझना सही नहीं होगा। इसके लिए इनकम टैक्स कानून में संशोधन की जरूरत है। EPFO ने सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP को लागू करने के लिए प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को भेज दिया है। इसके लिए EPF से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करना होगा। साथ ही, इनकम टैक्स कानून में भी जरूरी बदलाव किए जाने की जरूरत है।

क्या है सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान? सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP ऐसी व्यवस्था है, जिसमें निवेशक या खाताधारक अपनी जमा रकम का पूरा पैसा एक साथ निकालने के बजाय तय अंतराल पर कुछ राशि निकालता है। ये अंतराल मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना हो सकता है।इसका फायदा उन कर्मचारियों को हो सकता है, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी बचत खत्म नहीं करना चाहते और नियमित खर्चों के लिए एक निश्चित रकम निकालना चाहते हैं। इस व्यवस्था में खाते में बची हुई रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।

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10 लाख रुपये के PF पर हर महीने मिल सकते हैं करीब 7,000 रुपये रमेश कृष्णमूर्ति ने इस योजना को एक उदाहरण के जरिए समझाया कि मान लीजिए कि किसी कर्मचारी के PF खाते में रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपये जमा हैं। अगर इस रकम पर सालाना 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, तो एक साल में करीब 82,500 रुपये ब्याज मिलेगा।इसे 12 महीनों में बांटें तो हर महीने औसतन करीब 6,875 रुपये यानी लगभग 7,000 रुपये की रकम बनती है। ऐसे में खाताधारक अपनी जरूरत के हिसाब से हर महीने करीब 7,000 रुपये निकालने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक उदाहरण है।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।