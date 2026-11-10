Explained: सरकार के बैंक खातों से उड़ा लिए 22.10 करोड़ रुपये, तमिलनाडु साइबर फ्रॉड की पूरी कहानी समझिए

तमिलनाडु में साइबर अपराधियों ने सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के तहत आने वाली तीन पंचायत यूनियनों के बैंक खातों से कथित तौर पर 22.10 करोड़ रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि साइबर अपराधियों ने बैंक और पंचायत यूनियनों के बीच वित्तीय लेनदेन के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन पोर्टल में सेंध लगाई। अब साइबर क्राइम पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस धोखाधड़ी को कैसे अंजाम दिया गया और सरकारी सिस्टम की सुरक्षा में कहां चूक हुई।

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तीन पंचायत यूनियनों के खातों में सेंध तमिलनाडु के तीन जिलों में स्थित पंचायत यूनियनों के बैंक खातों से यह रकम निकाली गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सबसे ज्यादा करीब 14 करोड़ रुपये रामनाथपुरम जिले की मंडपम पंचायत यूनियन के खाते से गायब हुए। इसके अलावा तिरुप्पुर जिले की धारापुरम पंचायत यूनियन के खाते से लगभग 5 करोड़ रुपये और नागपट्टिनम जिले की पंचायत यूनियन के खाते से 3.10 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी हुई।

इस तरह कुल नुकसान 22.10 करोड़ रुपये आंका गया है। ये खाते ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले सरकारी फंड के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस रकम से गांवों में सड़क निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम कराए जाते हैं। ऐसे में इस धोखाधड़ी ने सरकारी विकास कार्यों के लिए आवंटित धन की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं।

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सरकारी भुगतान का ऑनलाइन सिस्टम कैसे काम करता है? तमिलनाडु में पंचायत यूनियनों को ग्रामीण विकास कार्यों के लिए मिलने वाले सरकारी फंड का प्रबंधन बैंक खातों के जरिए किया जाता है। इन खातों से ठेकेदारों को भुगतान और दूसरे वित्तीय लेनदेन ऑनलाइन किए जाते हैं। अधिकृत सरकारी अधिकारी और पंचायत कर्मचारी इस पोर्टल पर अपने निर्धारित यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करते हैं।

साइबर अपराधियों ने कैसे बनाई सेंधमारी की राह? जांचकर्ताओं को संदेह है कि साइबर अपराधियों ने इसी ऑनलाइन पोर्टल को निशाना बनाया। शुरुआती जांच में पोर्टल की तकनीकी खामी का फायदा उठाकर अनधिकृत तरीके से वित्तीय लेनदेन शुरू किए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अपराधियों ने वास्तव में किस तरीके से सिस्टम में सेंध लगाई।

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साइबर अपराधी आमतौर पर ऐसे हमलों के लिए कई तरीके अपना सकते हैं। मसलन, फिशिंग अटैक के जरिए सरकारी अधिकारियों को फर्जी ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से अपने जाल में फंसाकर उनके यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल किए जा सकते हैं। इन लॉगिन विवरणों का इस्तेमाल करके अपराधी अधिकृत यूजर की पहचान से पोर्टल तक पहुंच बना सकते हैं। इसके अलावा, पोर्टल के सॉफ्टवेयर में मौजूद सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर भी अनधिकृत एक्सेस हासिल किया जा सकता है।

चोरी की रकम को ट्रेस करना मुश्किल क्यों? साइबर धोखाधड़ी के मामलों में चोरी की रकम को वापस हासिल करना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसकी एक वजह मनी म्यूल (Money Mule) अकाउंट का इस्तेमाल है। साइबर अपराधी ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें धोखाधड़ी से हासिल रकम पहले जमा की जाती है और फिर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। कई बार खाताधारकों को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है।

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इस तरह रकम कई खातों से गुजरती है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग की भाषा में लेयरिंग कहा जाता है। इससे पैसे के मूल स्रोत और अंतिम लाभार्थी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जांच एजेंसियों को हर ट्रांजैक्शन की कड़ी जोड़नी पड़ती है। जितनी तेजी से रकम आगे ट्रांसफर होती है, उसे फ्रीज कराकर वापस पाने की चुनौती उतनी ही बढ़ जाती है।

IP एड्रेस से क्या पता चलता है? साइबर अपराध की जांच में IP एड्रेस अहम डिजिटल सुराग होता है। यह इंटरनेट से जुड़े किसी डिवाइस या नेटवर्क की पहचान करने में मदद करता है। इसके जरिए जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करती हैं कि संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि किस नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन से हुई। तमिलनाडु के इस मामले में जांचकर्ताओं को बांग्लादेश, अमेरिका और ग्रीस से जुड़े आईपी एड्रेस के डिजिटल ट्रेस मिले हैं।

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हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले लोग इन्हीं देशों में मौजूद थे। साइबर अपराधी VPN या प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करके अपनी वास्तविक लोकेशन छिपा सकते हैं। इसलिए पुलिस इन डिजिटल सुरागों की दूसरे तकनीकी सबूतों के साथ जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कहीं स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने चोरी की रकम को आगे ट्रांसफर करने में मदद तो नहीं की।

सरकारी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कैसे सुरक्षित रखें? सरकारी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए केवल मजबूत पासवर्ड पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए तकनीकी सुरक्षा और वित्तीय लेनदेन की निगरानी के कई स्तर जरूरी हैं। सबसे पहले, सरकारी पोर्टल का नियमित साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए, ताकि सॉफ्टवेयर में मौजूद कमजोरियों की पहचान कर उन्हें समय रहते दूर किया जा सके। इसके लिए वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनेट्रेशन टेस्टिंग (VAPT) की मदद ली जा सकती है।

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दूसरा महत्वपूर्ण उपाय मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) है। इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड के अलावा OTP या किसी दूसरे सत्यापन माध्यम से यूजर की पहचान सुनिश्चित की जाती है। इससे केवल पासवर्ड चोरी होने पर भी अनधिकृत व्यक्ति के लिए सिस्टम तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी के मुताबिक ही सिस्टम इस्तेमाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए। बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए दो स्तरों पर मंजूरी और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी जरूरी है। इन उपायों से सरकारी धन के दुरुपयोग का जोखिम कम किया जा सकता है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।