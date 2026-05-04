HPBOSE 12th Result 2026 Out LIVE: कौन हैं साइला कश्यप? बनीं हिमाचल प्रदेश के 12वीं की टॉपर, यहां देखें मार्कशीट

How to check HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश के 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। हिमाचल बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा के बाद से ही छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड4 May 2026, 12:08:15 PM IST
हिमाचल प्रदेश के 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी
हिमाचल प्रदेश के 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी

HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: हिमाचल प्रदेश के 12वी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए गुड न्यूज है। आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
4 May 2026, 12:07:58 PM IST

HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: कांगड़ा की रहने वाली हैं हिमाचल प्रदेश के 12वीं की टॉपर साइला

साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान साइला कश्यप ने हासिल किया है। जो कि कांगड़ा की रहने वाली हैं और द न्यू इरा स्कूल ऑफ साइंस छतड़ी की छात्रा हैं।

4 May 2026, 12:05:46 PM IST

HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: हिमाचल प्रदेश के 12वीं की टॉपर लिस्ट

साइला कश्यप – 99%

सचिता धीमान – 98.6%

पार्शी शर्मा – 98.6%

तमन्ना शर्मा – 98.4%

नितिन कुमार – 98.4%

वैशाली ठाकुर – 98.4%

4 May 2026, 11:59:30 AM IST

HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट आते ही क्रैश हुई हिमाचल प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट

हिमाचल प्रदेश के 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो गई है।

4 May 2026, 11:55:20 AM IST

HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: हिमाचल प्रदेश में इस साल 74 हजार से अधिक छात्र हुए सफल

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल कुछ 74,637 छात्र पास हुए हैं। अगर पासिंग प्रतिशत देंखे, तो साल 2026 में पासिंग 92.20 % है।

4 May 2026, 11:50:15 AM IST

HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: कैसे देखें हिमाचल प्रदेश के 12वीं का रिजल्ट?

  • सबसे पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।
  • HPBOSE 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रोल नंबर दर्ज करें।
  • सबमिट का बटन दबाए।
  • अब आपके स्क्रीन पर रिजल्ट होगा।
  • रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
4 May 2026, 11:49:03 AM IST

HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: हिमाचल प्रदेश के 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी

हिमाचल प्रदेश के 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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