ICSE, ISC Result 2026 OUT: CISCE ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

ICSE-ISC रिजल्ट 2026 OUT: भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (ICSE, कक्षा 10) और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र (ISC, कक्षा 12) परीक्षा 2026 के परिणाम आज, 30 अप्रैल को घोषित हो गए हैं। छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
ICSE और ISC स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल के रूप में Unique ID और Index Number की जरूरत होगी। छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
जो छात्र ICSE कक्षा 10 की उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें रिजल्ट जारी होने के चार दिनों के अंदर अपना आवेदन जमा करना होगा। यह आवेदन काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स के आधिकारिक सर्विस पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
रीचेक का लिंक cisce.org वेबसाइट के Public Services सेक्शन में उपलब्ध होगा, और छात्र प्रति विषय ₹1,000 फीस देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अंतिम तारीख के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए यह चार दिन का समय पूरी तरह अंतिम होगा।
छात्र अपने स्कूल के प्रधानाचार्य (School Head) को CISCE CAREERS पोर्टल के जरिए रीचेकिंग का आवेदन करने के लिए अधिकृत भी कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सभी रीचेकिंग के परिणाम CISCE की आधिकारिक वेबसाइट पर एक साथ जारी किए जाएंगे।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स (CISCE) ISC कक्षा 12 की मार्कशीट पर प्रतिशत नहीं लिखती है। इसलिए छात्रों को बोर्ड के आधिकारिक तरीके से खुद ही प्रतिशत निकालना होता है।
ISC प्रतिशत निकालने का आधिकारिक तरीका
ISC प्रतिशत निकालने के लिए छात्रों को:
जरूरी बात:
चार विषयों वाला यह तरीका CISCE द्वारा तय किया गया आधिकारिक नियम है और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आवेदन करते समय इसी का उपयोग करना चाहिए।
सभी विषयों के अंक जोड़ना या कोई दूसरा तरीका अपनाना गलत प्रतिशत देगा, जो आधिकारिक फॉर्मेट से मेल नहीं खाएगा।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि सही और सटीक प्रतिशत के लिए केवल इसी तरीके का पालन करें।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स ICSE कक्षा 10 या ISC कक्षा 12 के परिणामों के लिए कोई आधिकारिक टॉपर्स सूची जारी नहीं करता है। यह नीति छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के उद्देश्य से जारी रखी गई है।
बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में मेरिट सूची प्रकाशित करने की परंपरा बंद कर दी है। बोर्ड का कहना है कि कुल अंकों के आधार पर छात्रों की रैंकिंग करने से अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है।
यह तरीका 2024 और 2025 में भी अपनाया गया था, जहां कोई आधिकारिक टॉपर्स घोषित नहीं किए गए थे।
आखिरी बार CISCE ने 2023 में ISC की मेरिट सूची जारी की थी, जिसमें पांच छात्रों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया था, जिनमें तीन लड़कियां शामिल थीं।
हालांकि, बोर्ड अभी भी उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को विषय-वार मेरिट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कर सकता है, जो प्रत्येक विषय में टॉप करने वालों को दिए जाते हैं।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) परिणाम घोषित होने के 10 से 15 दिनों के भीतर संबद्ध स्कूलों को आधिकारिक प्रिंटेड पासिंग सर्टिफिकेट जारी करता है। छात्रों को अपने सर्टिफिकेट सीधे अपने-अपने स्कूलों से लेना होगा, क्योंकि इन्हें डाक या कूरियर से व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजा जाता है।
इस बीच, results.cisce.org या DigiLocker पर उपलब्ध डिजिटल मार्कशीट एक वैध और स्वीकार्य दस्तावेज़ होती है। इसका उपयोग कक्षा 11 में प्रवेश, स्नातक (अंडरग्रेजुएट) में आवेदन और आधिकारिक सत्यापन के लिए किया जा सकता है, जब तक कि मूल सर्टिफिकेट जारी नहीं हो जाता।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स ने नई दिल्ली में हुई एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ISC कक्षा 12 का रिजल्ट 2026 घोषित किया।
रिजल्ट सुबह 11:00 बजे घोषित किया गया, जो बोर्ड के तय समय के अनुसार था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CISCE ने रिजल्ट से जुड़ा पूरा डेटा साझा किया, जिससे पारदर्शिता बनी रही और छात्रों, स्कूलों और अन्य संबंधित लोगों को कुल प्रदर्शन की स्पष्ट जानकारी मिली।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट के बाद की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया गया, जैसे कि रीचेक (अंक पुनः जांच), री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के नियम।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स ने आज ICSE कक्षा 10 का रिजल्ट 2026 और ISC कक्षा 12 का रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है।
यह घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्रों और उनके माता-पिता को राहत मिली।
परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपने अंक (स्कोरकार्ड) आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
मार्कशीट DigiLocker पर भी उपलब्ध हैं। ICSE कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 2026, 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि ISC कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 6 अप्रैल 2026 तक हुई थीं।
इस साल लगभग 2.6 लाख छात्रों ने ICSE कक्षा 10 की परीक्षा दी, जबकि करीब 1.5 लाख छात्रों ने ISC कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पूरे भारत में दी।
ICSE और ISC के परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। छात्र अपना स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स cisce.org और results.cisce.org पर जा सकते हैं।
ICSE स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को इन वेबसाइट्स पर जाकर “ICSE Scorecard 2026 PDF” लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उन्हें अपना Unique ID, Index Number और Captcha Code दर्ज करना होगा।
लॉगिन करने के बाद ICSE 2026 का स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके सेव करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट भी ले लें।
ICSE और ISC के परिणाम 2026 सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर देख सकते हैं।
ISC रिजल्ट 2026 को SMS के जरिए भी चेक किया जा सकता है। रिजल्ट पाने के लिए अपने मोबाइल से ISC results लिखें, फिर एक स्पेस देकर अपना 7 अंकों का यूनिक आईडी टाइप करें और इसे 09248082883 नंबर पर भेज दें। कुछ ही देर में आपका ISC 12वीं का रिजल्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।
ICSE 10वीं और ISC 12वीं का रिजल्ट आज सुबह 11 बजे जारी होगा। छात्र ऊपर बताई गई वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
DigiLocker वेबसाइट या ऐप खोलें
अपने अकाउंट में लॉगिन करें (जरूरत हो तो नया अकाउंट बनाएं)
ICSE/ISC मार्कशीट लिंक पर क्लिक करें
जरूरी जानकारी भरें
रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा, उसे डाउनलोड करें
Google Play Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें
ऐप खोलें और ICSE/ISC रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें
जरूरी जानकारी दर्ज करें
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा
PDF डाउनलोड करके सेव करें
आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाएं
ICSE/ISC रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें
यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर और कैप्चा दर्ज करें
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा
PDF डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें
ICSE और ISC रिजल्ट 2026 आज सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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