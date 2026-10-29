UP Government Jobs Rules Change: अगर किसी पर FIR दर्ज है, तो क्या नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी? जानिए योगी सरकार का नया नियम

UP Govt Job News: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के चयनित उम्मीदवारों का चरित्र कैरेक्टर नियुक्ति पत्र से पहले पूरा होगा। जिला प्रशासन और पुलिस को रिपोर्ट देने के लिए 30 दिन मिलेंगे। देरी की जांच और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्वघोषणा पत्र लेकर अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड29 Oct 2026, 04:20 PM IST
Prefer LMPrefer Liveminton Google
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के बदल गए नियम
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के बदल गए नियम

UP Government Job Eligibility: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। योगी सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए चयन होने वाले कैडिडेट का कैरेक्टर वेरिफिकेशन के नियमों में बदलाव किया है। अब सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए काम कर रहे अधिकारियों को एक टाइम लिमिट भी दी जाएगी, जिसके अंदर उन्हें ये काम पूरा करना होगा।

कितने दिनों के भीतर पूरी करनी होगी वेरिफिकेशन प्रक्रिया?

योगी सरकार के नियमों के अनुसार, अब जिला प्रशासन और पुलिस को चयनित उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर देनी होगी। अगर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी होती है, तो देरी की जांच होगी और संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय होगी।

यह भी पढ़ें | दिवाली से दिवाली तक करें बंपर कमाई, ब्रोकरेज ने चुने ये 10 बम शेयर

योगी सरकार ने साफ किया है कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया लेट होने की वजह से किसी उम्मीदवार की नियुक्ति में देरी नहीं होगी। अगर किसी की वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी हो रही है, तो खुद उम्मदीवार से स्वघोषणा पत्र लेकर औपबंधिक नियुक्ति देने का विकल्प भी रखा गया है।

क्या FIR दर्ज होने पर कट जाएगा सरकारी नौकरी से नाम?

काफी उम्मीदवारों को डर होता है कि अगर उनके नाम पर FIR दर्ज है, तो उनका नाम नौकरी की लिस्ट से हट सकता है। हालांकि इस मामले में योगी सरकार ने राहत दी है। यूपी सरकार के नियमों के अनुसार, किसी उम्मीदवार के खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज होने या जांच चलने का मतलब ये नहीं होगा कि उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य मान लिया जाए। इसके अलावा कोर्ट से बरी होने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य नहीं माना जाएगा।

यह भी पढ़ें | क्या करवा चौथ पर सस्ता हुआ सोना? जानिए दिल्ली, मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड का रेट

इन उम्मीदवारों की बढ़ेगी दिक्कत

योगी सरकार ने कुछ नियमों को लेकर साफ कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार पर हत्या, दुष्कर्म, आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर ठगी, पेपर लीक, फर्जी प्रमाणपत्र, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले चल रहे हैं, तो उनकी पात्रता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर किसी उम्मीदार पर गोवध से जुड़ा मामला चल रहा है, तो उसकी सरकारी नौकरी की पात्रता संकट में आ सकती है। ऐसे मामलों में आरोप तय होने या दोषी साबित होने जैसी स्थिति में उम्मीदवार को सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

Trending News
Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

होमट्रेंड्सUP Government Jobs Rules Change: अगर किसी पर FIR दर्ज है, तो क्या नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी? जानिए योगी सरकार का नया नियम
More
होमट्रेंड्सUP Government Jobs Rules Change: अगर किसी पर FIR दर्ज है, तो क्या नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी? जानिए योगी सरकार का नया नियम

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.