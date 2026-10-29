UP Government Jobs Rules Change: अगर किसी पर FIR दर्ज है, तो क्या नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी? जानिए योगी सरकार का नया नियम

UP Government Job Eligibility: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। योगी सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए चयन होने वाले कैडिडेट का कैरेक्टर वेरिफिकेशन के नियमों में बदलाव किया है। अब सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए काम कर रहे अधिकारियों को एक टाइम लिमिट भी दी जाएगी, जिसके अंदर उन्हें ये काम पूरा करना होगा।
योगी सरकार के नियमों के अनुसार, अब जिला प्रशासन और पुलिस को चयनित उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर देनी होगी। अगर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी होती है, तो देरी की जांच होगी और संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय होगी।
योगी सरकार ने साफ किया है कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया लेट होने की वजह से किसी उम्मीदवार की नियुक्ति में देरी नहीं होगी। अगर किसी की वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी हो रही है, तो खुद उम्मदीवार से स्वघोषणा पत्र लेकर औपबंधिक नियुक्ति देने का विकल्प भी रखा गया है।
काफी उम्मीदवारों को डर होता है कि अगर उनके नाम पर FIR दर्ज है, तो उनका नाम नौकरी की लिस्ट से हट सकता है। हालांकि इस मामले में योगी सरकार ने राहत दी है। यूपी सरकार के नियमों के अनुसार, किसी उम्मीदवार के खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज होने या जांच चलने का मतलब ये नहीं होगा कि उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य मान लिया जाए। इसके अलावा कोर्ट से बरी होने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य नहीं माना जाएगा।
योगी सरकार ने कुछ नियमों को लेकर साफ कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार पर हत्या, दुष्कर्म, आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर ठगी, पेपर लीक, फर्जी प्रमाणपत्र, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले चल रहे हैं, तो उनकी पात्रता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर किसी उम्मीदार पर गोवध से जुड़ा मामला चल रहा है, तो उसकी सरकारी नौकरी की पात्रता संकट में आ सकती है। ऐसे मामलों में आरोप तय होने या दोषी साबित होने जैसी स्थिति में उम्मीदवार को सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है।