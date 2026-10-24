IND vs NZ 2nd T20 Free Live Streaming: कहां फ्री में देख सकते हैं IND vs NZ का मैच? मुकाबले से पहले पढ़िए पिच रिपोर्ट

IND vs NZ T20 Pitch Report in Hindi: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला होने जा रहा है। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया था। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला भी भारतीय टीम जीतने के लिए आज मैदान पर उतरेगी। अगर आप भी इस रोमांचक मैच को देखना चाहते हैं, लेकिन स्टेडियम नहीं जा पा रहे हैं, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप IND vs NZ का मैच कहां फ्री में देख सकते हैं।

कहां फ्री में देख सकेंगे IND vs NZ का दूसरा मैच? अगर आप भारत बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा मुकाबला फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप इसे डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपये का भी रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीडी स्पोर्ट्स पर INDvsNZ के मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा।इसके अलावा आप इस मैच को आप टीवी पर आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, वहीं मोबाइल, लैपटॉप और टेबलेट पर देखने के लिए आपको सोनी लिव एप पर जाना होगा। हालांकि यहां देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे।

कहां पर हो रहा है भारत बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा मैच? भारत बनाम न्यूजीलैंड की सीरीज का दूसरा मैच आज शनिवार को 24 अक्तूबर को क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल मैदान पर खेला जाएगा। बता दें कि पहला मैच भी इसी स्टेडियम में हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा था।

कितने बजे शुरू होगा IND vs NZ का मैच? भारत बनाम न्यूजीलैंड के 5 मैचों की इस सीरीज का दूसरा मुकाबला आज दोपहर 12:30 मिनट पर शुरू होगा। हालांकि मैच शुरू होने के आधे घंटे पहले 12 बजे दोनों टीम के बीच टॉस होगा। उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी।

कैसी है हेग्ले की पिच? हेग्ले ओवल की इस पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के बाद स्पिन गेंदबाजों का दबदबा बन जाता है। वहीं कभी-कभी ये बल्लेबाजों को भी रन बनाने में मदद करती है।वहीं अगर मौसम की बात करें, तो न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में अभी धूप के साथ ही हल्के बादल भी छाए हुए हैं। वहीं बारिश की संभावना भी सिर्प 3 प्रतिशत है। ऐसे में बारिश की वजह से मैच के रुकने की संभावना काफी कम है।

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भारत का पूरा स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।