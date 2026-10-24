IND vs NZ 2nd T20 Free Live Streaming: कहां फ्री में देख सकते हैं IND vs NZ का मैच? मुकाबले से पहले पढ़िए पिच रिपोर्ट

IND vs NZ T20 Pitch Report in Hindi: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला होने जा रहा है। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया था। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला भी भारतीय टीम जीतने के लिए आज मैदान पर उतरेगी। अगर आप भी इस रोमांचक मैच को देखना चाहते हैं, लेकिन स्टेडियम नहीं जा पा रहे हैं, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप IND vs NZ का मैच कहां फ्री में देख सकते हैं।

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कहां फ्री में देख सकेंगे IND vs NZ का दूसरा मैच? अगर आप भारत बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा मुकाबला फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप इसे डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपये का भी रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीडी स्पोर्ट्स पर INDvsNZ के मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा।इसके अलावा आप इस मैच को आप टीवी पर आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, वहीं मोबाइल, लैपटॉप और टेबलेट पर देखने के लिए आपको सोनी लिव एप पर जाना होगा। हालांकि यहां देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे।

कहां पर हो रहा है भारत बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा मैच? भारत बनाम न्यूजीलैंड की सीरीज का दूसरा मैच आज शनिवार को 24 अक्तूबर को क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल मैदान पर खेला जाएगा। बता दें कि पहला मैच भी इसी स्टेडियम में हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा था।

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कितने बजे शुरू होगा IND vs NZ का मैच? भारत बनाम न्यूजीलैंड के 5 मैचों की इस सीरीज का दूसरा मुकाबला आज दोपहर 12:30 मिनट पर शुरू होगा। हालांकि मैच शुरू होने के आधे घंटे पहले 12 बजे दोनों टीम के बीच टॉस होगा। उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी।

कैसी है हेग्ले की पिच? हेग्ले ओवल की इस पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के बाद स्पिन गेंदबाजों का दबदबा बन जाता है। वहीं कभी-कभी ये बल्लेबाजों को भी रन बनाने में मदद करती है।वहीं अगर मौसम की बात करें, तो न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में अभी धूप के साथ ही हल्के बादल भी छाए हुए हैं। वहीं बारिश की संभावना भी सिर्प 3 प्रतिशत है। ऐसे में बारिश की वजह से मैच के रुकने की संभावना काफी कम है।

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• Hathway: Channel 189

• DEN Network: Channel 425

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भारत का पूरा स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड का पूरा स्क्वॉड: टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवॉन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, जैकब डफी।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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