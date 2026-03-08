India wins T20 Final 2026: न्यूजीलैंड को धूल चटाकर भारत ने रचा इतिहास, तीसरी बार अपने नाम की टी20 ट्रॉफी

IND vs NZ T20 Final match LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मैच के दौरान भगदड़ के किसी भी खतरे से बचने के लिए एहतियात के तौर पर पहली बार गेट नंबर एक और दो के पास 'होल्डिंग एरिया' बनाए गए हैं। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने कहा, ''बंदोबस्त के तहत करीब तीन हजार पुलिसकर्मियों और करीब एक हजार होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है।'' मलिक ने कहा कि पुलिस तीन ड्रोन रोधी प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है और स्टेडियम में पूरी सुरक्षा के लिए आठ बम निरोधक दस्तों को भी तैनात किया गया है। उन्होंने दर्शकों से स्टेडियम के आसपास भीड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की।