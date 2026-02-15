Ind vs Pak Match 2026 Highlight: भारत ने PAK को 61 रनों से हराकर बनाई सुपर-8 में जगह, ईशान बने प्लेयर ऑफ द मैच

India vs Pakistan T20 World Cup LIVE Score, Colombo Weather Updates: टी-20 वर्ल्ड कप में रविवार, 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम 18वें ओवर के अंत में ही सिर्फ 114 रनों पर ढेर हो गई। टूर्नामेंट के इतिहास में ये भारत की पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है।
भारत से हार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों और एक्सपर्ट्स के बीच मायूसी छा गई। पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो न्यूज पर मैच खत्म होने के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ एक शो हुआ जिसमें ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को क्रिकेट टीम की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। कम से कम दो एक्सपर्ट्स ने कहा कि कुछ खिलाड़ियों के लिए टीम में जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें ढोया जा रहा है। एक एक्सपर्ट ने तो तीन खिलाड़ियों के नाम तक बता दिए। उन्होंने कहा बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान को टीम से निकाला जाना चाहिए और उनकी जगह तीन नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए।
पाकिस्तान तीन में दो मैच जीतकर अंक तालिका में चार अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। हैरत की बात है कि अंक तालिका में भारत ही नहीं, अमेरिका भी पाकिस्तान से ऊपर है। दरअसल, अमेरिका के नेट रन रेट पाकिस्तान से ज्यादा है। इस कारण दोनों के चार-चार अंक होने के बावजूद पाकिस्तान नीचे है और अमेरिका ऊपर। अब पाकिस्तान को सुपर 8 में जगह बनानी है तो उसे नामीबिया के साथ होने वाला मैच जीतना ही होगा। नामीबिया अभी तीन के तीन मैच हार चुका है और ग्रुप लेवल में उसका आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ ही बचा है। नामीबिया तो सुपर 8 के रेस से बाहर हो चुका है, देखना होगा कि क्या वह अगला मैच जीतकर पाकिस्तान को भी बाहर करवा देगा।
भारत-पाकिस्तान के महामुकाबले में भारत ने 61 रनों से जीत दर्ज कर ली है।
पाकिस्तान ने 15.4 ओवर में 97 रन बनाए हैं और उसके 9 विकेट गिर चुके हैं। वर्तमान रन रेट (CRR) 6.19 है, जबकि जीत के लिए आवश्यक रन रेट (REQ) 18.23 तक पहुंच गया है। पाकिस्तान को जीतने के लिए अब 26 गेंदों में 79 रन बनाने होंगे।
टी-20 वर्ल्ड के मुकाबले में आज भारत-पाकिस्तान का मैच चल रहा है। इस मैच में पाकिस्तान हराती हुई दिख रही है। पाकिस्तान के 87 रनों पर 7 विकेट गिर चुके हैं।
पाकिस्तान का छठा विकेट गिर चुका है। कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए मोहम्मद नवाज को पवेलियन भेजा दिया।
5 ओवर में पाकिस्तान के चार विकेट गिर गए। बाबर आजम भी पवेलियन लौट गए हैं। अभी पाकिस्ता ने 38 रन बनाए हैं।
पाकिस्तान की टीम भारत के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। बुमराह की यॉर्कर में फंसकर सलमान भी पवेलियन लौट गए।
भारतीय टीम बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी आग उगल रही है। भारत ने पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया है। फरहान जीरो और सईम 6 रन बनाकर आउट हो गए हैं।
पहले ही ओवर में भारत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। पिच पर आते ही पंड्या ने फरहान को आउट कर दिया।
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 20 ओवर में 175 रन बनाए। इस दौरान भारत के 7 विकेट भी गिर गए थे।
हार्दिक पंड्या के आउट होने के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 5वां झटका लग गया है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव आउट हो गए हैं।
भारत के लिए 15वां ओवर काफी खराब रहा। सईम अयूब के इस ओवर में भारत को दो झटके लगे। सईम ने ओवर की दूसरी बॉल पर तिल वर्मा को LBW किया। उसके बाद तीसरी गेंद पर हार्दिक पंड्या को गोल्डन डक कर दिया।
भारत पाकिस्तान के मुकाबले में तिलक वर्मा 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके बाद मैदान पर आए हार्दिक पंड्या गोल्डन डक हो गए।
पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया है। ईशान किशन 77 रन बनाकर आउट हो गए।
भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन आज पाकिस्तानी गेंदबाजों को थकाने का सोचकर उतरे हैं। 8वें ओवर में उन्होंने दो बाउंड्री लगा दी। शादाब के इस ओवर में 17 रन बने हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन का बल्ला गरज रहा है। अबरार अहमद की बॉल पर हैट्रिक चौके लगाकर उन्होंने अपनी फिफ्टी पूरी कर ली है।7 ओवर के बाद भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए हैं।
पाकिस्तान की टीम ने चौथे ओवर में काफी टाइट गेंदबाजी की। इस दौरान चौथे ओवर में सईम अयूब ने सिर्फ 5 रन दिए।
भारत-पाकिस्तान का मैच शुरू होते ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया है। अभिषेक शर्मा आउट हो गए हैं।
ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान टॉस पर दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ मिलाने से परहेज किया। भारतीय खिलाड़ियों ने यह कदम पिछले साल एशिया कप में भी उठाया था, जब उन्होंने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया था।
पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद।
भारत: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा की वापिसी हो गई है। अभिषेक के साथ ही कुलदीप यादव भी आज खेलते हुए दिखने वाले हैं।
भारत-पाकिस्तान के बीच के महामुकाबले का टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।
भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले हनुमानकाइंड ने फिल्म धुरंधर के मशहूर टाइटल ट्रैक पर परफॉर्म किया हैं। बता दें कि ये फिल्म पाकिस्तान में बैन कर दी गई है।
टी-20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में भारत को स्पिन खेलने में भी परेशानी हुई थी। अगर कोलंबो की पिच रिपोर्ट देखें, तो ये स्पिनर्स के लिए मददगार है। इसलिए भारत को संभलकर रहना होगा।
भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में अभिषेक सिंह के खेलने की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने शनिवार को टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया।वहीं, मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के कप्तान ने भी संकेत दिए थे कि अभिषेक सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं।
भारत पाकिस्तान मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी के कोच एमपी सिंह ने कहा कि टी20 में कोई गुंजाइश नहीं होती है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम बहुत मजबूत है। मैं भारतीय होने के नाते ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि वास्तव में कागज पर हम बेहतर हैं। हमारी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डर उनसे बेहतर हैं।
भारत के साथ मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की टीम
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पहुंच गई है। शाम को 7 बजे दोनों टीम मैदान में आमने-सामने होंगी।
टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के नाम लगातार 10 मैच जीतने का रिकॉर्ड है। टीम ने 2024 में 8 मैच जीते थे, अब 2026 में 2 मैच जीतकर टीम नया रिकॉर्ड बना चुकी है।