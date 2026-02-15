Ind vs Pak Match 2026 Highlight: भारत ने PAK को 61 रनों से हराकर बनाई सुपर-8 में जगह, ईशान बने प्लेयर ऑफ द मैच

पाकिस्तान तीन में दो मैच जीतकर अंक तालिका में चार अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। हैरत की बात है कि अंक तालिका में भारत ही नहीं, अमेरिका भी पाकिस्तान से ऊपर है। दरअसल, अमेरिका के नेट रन रेट पाकिस्तान से ज्यादा है। इस कारण दोनों के चार-चार अंक होने के बावजूद पाकिस्तान नीचे है और अमेरिका ऊपर। अब पाकिस्तान को सुपर 8 में जगह बनानी है तो उसे नामीबिया के साथ होने वाला मैच जीतना ही होगा। नामीबिया अभी तीन के तीन मैच हार चुका है और ग्रुप लेवल में उसका आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ ही बचा है। नामीबिया तो सुपर 8 के रेस से बाहर हो चुका है, देखना होगा कि क्या वह अगला मैच जीतकर पाकिस्तान को भी बाहर करवा देगा।