India vs SA Match Highlight: हार गए हम... साउथ अफ्रीका के आगे नहीं चले भारतीय बल्लेबाज, ईशान-रिंकू ‘0’ पर हुए आउट

India vs sa Match Live Update, ind vs SA Scorecard: टी-20 वर्ल्ड कप का आज बेहद अहम मुकाबला हुआ। भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी की, लेकिन जब बल्लेबाजी की करने की बारी आई, तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारत अपना सुपर-8 का पहला मैच 76 रनों से हार गई।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड22 Feb 2026, 11:09:48 PM IST
IND vs SA T20 Match Live Update: आज भारत के लिए बेहद ही खास दिन था, लेकिन आज पिच पर भारतीय बल्लेबाज अपना जादू नहीं चला पाए। टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम अपना सुपर-8 का पहला मुकाबला हार गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 187 रन ही बना पाई। उसके बाद बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम के शुरुआत से ही दबाव में रही। ईशान किशन के आउट होने के बाद टीम खुद को संभाल ही नहीं पाई और 111 रनों पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
22 Feb 2026, 11:03:02 PM IST

India vs SA Match Highlight: हार्दिक पंड्या, रिंकू और अर्शदीप कैसे हुए आउट?

आज मैच में हार्दिक पंड्या भी दबाव के बीच महाराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर स्टब्स को कैच दे बैठे जबकि एक गेंद बाद रिंकू सिंह (00) ने भी लॉग ऑफ पर इसी क्षेत्ररक्षण को कैच थमाया। अर्शदीप (01) ने भी इसके बाद लॉग ऑफ पर स्टब्स को ही कैच थमाया जिससे भारत ने 15वें ओवर में तीन विकेट गंवाए।

22 Feb 2026, 11:01:53 PM IST

India vs SA Match Highlight: कैसे आउट हुए थे भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन?

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मारक्रम ने स्पिन के साथ खुद गेंदबाजी की शुरुआत की और पारी की चौथी गेंद पर ही इशान को मिड ऑफ पर रेयान रिकेल्टन के हाथों कैच करा दिया।

22 Feb 2026, 10:59:50 PM IST

India vs SA Match Highlight: मिलर ने 35 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 63 रन की पारी खेली

आज मैच में मिलर ने 35 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 63 रन की पारी खेलने के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस (45 रन, 29 गेंद, तीन छक्के, तीन चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 51 गेंद में 97 रन की साझेदारी की जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 20 रन पर तीन विकेट गंवाने के बावजूद सात विकेट पर 187 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 24 गेंद में तीन छक्कों और एक चौके से नाबाद 44 रन की पारी खेली।

22 Feb 2026, 10:58:05 PM IST

India vs SA Match Highlight: साउथ अफ्रीका ने रोका भारत का विजयी रथ

डेविड मिलर के तूफानी अर्धशतक के बाद मार्को यानसेन की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के एकतरफा मैच में रविवार को यहां भारत को 76 रन से रौंदकर इस प्रतियोगिता में उसके विजयी क्रम पर रोक लगा दी।

22 Feb 2026, 10:56:21 PM IST

IND vs SA T20 Match Live Update: भारत -साउथ अफ्रीका के मुकाबले में डेविड मिलर को 63 रन की आतिशी पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

View full Image
22 Feb 2026, 10:52:54 PM IST

India vs SA Match Highlight: केशव महाराज ने लिए तीन विकेट

मार्को यानसन (चार विकेट) और केशव महाराज (तीन विकेट) के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने टी-20 विश्वकप के सुपर आठ मुकाबले में रविवार को भारत को 76 रनों से शिकस्त दी।

22 Feb 2026, 10:51:30 PM IST

India vs SA Match Highlight: साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज बुमराह ने तीन विकेट लिए

भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने तीन और अर्शदीप सिंह ने दो विकेट लिये। वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

22 Feb 2026, 10:50:25 PM IST

India vs SA Match Highlight: मार्को यानसन ने आज मैच में भारत के 4 विकेट लिए

आज मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसन ने चार विकेट लिये। केशव महाराज को तीन विकेट मिले। कॉर्बिन बॉश ने दो और एडन मारक्रम ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

22 Feb 2026, 10:44:05 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका की टीम ने 76 रनों से जीत दर्ज की

दक्षिण अफ्रीका ने आज का मुकाबला शानदार अंदाज़ में अपने नाम किया। भारतीय टीम को हराते हुए उन्होंने 76 रन से जीत दर्ज की और पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा।

22 Feb 2026, 10:42:46 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: 111 रनों पर ऑलआउट हो गई भारतीय टीम

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने आज भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में नजर आई। नतीजा ये हुआ कि पूरी भारतीय टीम महज 111 रन ही बना सकी।

22 Feb 2026, 10:32:35 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीरो पर आउट हुए केशव सिंह

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिंकू सिंह बिना खाता खोले आउट हो गए। केशव महाराज ने तीन गेंद में दूसरा शिकार रिंकू सिंह का किया।

22 Feb 2026, 10:31:18 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: IND 105-8(18)

22 Feb 2026, 10:27:41 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score:भारतीय टीम के लिए काल बन गए केशव महाराज

केशव महाराज के ओवर में भारत के तीन विकेट गिर गए। ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह भी कैच दे बैठे।

22 Feb 2026, 10:21:19 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: शर्मनाक! हार की तरफ बढ़ रही टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है। 100 रन पर भारत के 8 विकेट गिर चुके हैं। ईशान किशन आज जीरो रन बनाकर आउट हो गए।

22 Feb 2026, 10:19:33 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: भारत का स्कोर- 94-8(15.1)

22 Feb 2026, 10:17:25 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: हार्दिक पंड्या भी लौटे पवेलियन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को छठा झटका लग गया है। हार्दिक पंड्या भी आउट हो गए हैं।

22 Feb 2026, 10:13:22 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: वीडियो मे देखिए, कैसे मार्को यानसन की गेंद पर अभिषेक शर्मा आउट हो गए।

22 Feb 2026, 10:09:40 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: भारत ने 13 ओवर में बनाए 83 रन

भारतीय टीम 13 ओवर में 83 रन तक ही पहुंच पाई है। आज भारत का जीतना मुश्किल लग रहा है। भारत के 5 विकेट भी गिर गए हैं।

22 Feb 2026, 09:57:16 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: भारत-67-5(10.4)

22 Feb 2026, 09:55:26 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: सस्ते में आउट हो गए कप्तान सूर्यकुमार

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी साउथ अफ्रीका के आगे सस्ते में आउट हो गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

22 Feb 2026, 09:53:42 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: 50 रन में आधी टीम लौटी पवेलियन

सुपर-8 के मुकाबले में भारतीय टीम बिखरती दिख रही है। साउथ अफ्रीका के आगे आधी भारतीय टीम 50 रनों पर पवेलियन लौट गई।

22 Feb 2026, 09:31:19 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: भारत 31-3(6)

22 Feb 2026, 09:27:39 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: भारत को लगा तीसरा झटका

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के आगे डगमगाती हुई दिख रही है। भारत को तीसरा झटका भी लग गया है। भारत की तरफ से ईशान किशन, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट गए हैं।

IND 27-3(4.4)

22 Feb 2026, 09:12:27 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: भारत का स्कोर- 13-2(2)

22 Feb 2026, 09:07:41 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: ईशान किशन 0 पर लौटे पवेलियन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को पहला झटका लग गया है। ईशान किशन जीरो विकेट पर आउट हो गए।

22 Feb 2026, 08:55:04 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका ने भारत को दिया 188 रनों का लक्ष्य

भारतीय गेंदबाज आज सुपर-8 के पहले मुकाबले में छा गए। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 187 रन बनाए।

22 Feb 2026, 08:47:14 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका के खिलाफ छाए अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह ने चार ओवर में 28 रन पर दो विकेट के साथ अपना बॉलिंग कोटा पूरा किया।

22 Feb 2026, 08:45:40 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका का स्कोर: SA 169-7(19.1)

22 Feb 2026, 08:39:33 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका के गिरे 6 विकेट, जानिए कितना पहुंचा स्कोरकार्ड

भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 ओवर में 6 विकेट गिर गए हैं।

साउथ अफ्रीका का लाइव स्कोर :SA 165-6(18.1)

22 Feb 2026, 08:34:34 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: शिवम दुबे ने अच्छी तरह जमे हुए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई।

View full Image
22 Feb 2026, 08:29:16 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: 15 ओवर के बाद कितना पहुंचा साउथ अफ्रीका का स्कोर?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका के मैच में साउथ अफ्रीका के चार विकेट गिर गए हैं और उनका स्कोर 15 ओवर के बाद 152 पहुंच गया है।

22 Feb 2026, 08:27:16 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका का स्कोर:- SA 152-4(15.3)

22 Feb 2026, 08:15:42 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका का गिरा चौथा विकेट

भारतीय टीम ने शिवम दुबे ने भारत को चौथी सफलता दिलाई। उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस को पवेलियन भेजा। ब्रेविस ने हवा में शॉट खेला और अभिषेक शर्मा ने कोई गलती किए बिना कैच लपक लिया।

22 Feb 2026, 08:14:35 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका का लाइव स्कोर- 128-4(13)

22 Feb 2026, 08:08:24 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: शिवम दुबे ने फेंका महंगा ओवर

शिवम दुबे जब 11वां ओवर लेकर आए तो ब्रेविस ने उन पर हमला बोल दिया। इस ओवर से कुल 15 रन बने, जिसमें ब्रेविस ने एक चौका और एक छक्का जड़ा।

22 Feb 2026, 07:57:56 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: 10 ओवर के बाद कितना पहुंचा साउथ अफ्रीका स्कोर?

साउथ अफ्रीका ने 10 ओवर का मैच पूरा कर लिया है। 10 ओवर के बाद उनका स्कोर 85 रन तक पहुंच गया है। इस दौरान उनके 3 विकेट भी गिर गए हैं।

Live Score: SA 85-3(10.2)

22 Feb 2026, 07:47:54 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पावर प्ले में छा गए बुमराह

22 Feb 2026, 07:43:11 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: 7 ओवर में गिरे 3 विकेट… साउथ अफ्रीका का पावरप्ले में बुरा हाल

भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पावर प्ले में साउथ अफ्रीका की टीम का बुरा हाल कर दिया है। क्रीज पर अभी डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस हैं। साउथ अफ्रीका ने अभी तक 3 विकेट पर 54 रन बना लिए हैं।

22 Feb 2026, 07:25:49 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका को लगा तीसरा झटका, जानिए लाइव स्कोर

भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट भी गिरा दिया है। रयान रिकल्टन सात रन बनाने के बाद जसप्रीत बुमराह की गेंद पर शिवम दुबे को कैच दे बैठे।

22 Feb 2026, 07:20:11 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका को लगा दूसरा झटका, जानिए लाइव स्कोर

भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई है। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम पवेलियन लौट गए हैं।

स्कोर- SA 20-2(3.3)

22 Feb 2026, 07:11:46 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका का गिरा पहला विकेट

साउथ अफ्रीका को बुमराह ने झटका दे दिया है। दो ओवर में साउथ अफ्रीका ने 10 रन बनाए।

22 Feb 2026, 07:07:04 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका का स्कोर- 5-0(1.1)

22 Feb 2026, 07:05:13 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका ने क्यों चुनी पहले बल्लेबाजी?

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर बताया कि आज उनके लिए पहले बैटिंग करना सही रहेगा। उन्होंने कहा कि यहां पर पहले खेलने से फायदा मिलेगा। इस मैदान पर बड़े स्कोर बनते हैं।

22 Feb 2026, 06:59:37 PM IST

IND vs SA Live Updates: साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

एडन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, मार्को यानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा.

22 Feb 2026, 06:56:03 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: साउथ अफ्रीका ने बदली अपनी प्लेइंग-11

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मारक्रम ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण मैच में प्लेइंग-11 में चार बदलाव किए हैं जबकि भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया।

22 Feb 2026, 06:52:33 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग-11, जानिए किसे मिली जगह

भारत की प्लेइंग इलेवन

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव।

22 Feb 2026, 06:48:29 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score:कैसी है अहमदाबाद की पिच?

काली मिट्टी से बनी इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को जरूर थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में यहां केवल एक बार 200 प्लस का स्कोर बना है।

22 Feb 2026, 06:43:58 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: आज के मैच में भारतीय क्रिकेट टीम अहमदाबाद की पिच पर पहले गेंदबाजी करेगी। मैच से पहले दोनों टीम के कप्तान ने हाथ मिलाया।

View full Image
22 Feb 2026, 06:41:01 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे से है काफी उम्मीद

भारत रन बनाने के लिए हार्दिक पंड्या (स्ट्राइक रेट 155) और शिवम दुबे (स्ट्राइक रेट 178) पर भी काफी हद तक निर्भर रहा है। टीम को इन दोनों ऑलराउंडर से फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

22 Feb 2026, 06:37:03 PM IST

IND vs SA T20 World Cup Live Score: सुपर-8 के मुकाबले का साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस

भारत बनाम साउथ अफ्रीका के मुकाबले का टॉस साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।

