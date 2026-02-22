India vs SA Match Highlight: हार गए हम... साउथ अफ्रीका के आगे नहीं चले भारतीय बल्लेबाज, ईशान-रिंकू ‘0’ पर हुए आउट

IND vs SA T20 Match Live Update: आज भारत के लिए बेहद ही खास दिन था, लेकिन आज पिच पर भारतीय बल्लेबाज अपना जादू नहीं चला पाए। टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम अपना सुपर-8 का पहला मुकाबला हार गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 187 रन ही बना पाई। उसके बाद बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम के शुरुआत से ही दबाव में रही। ईशान किशन के आउट होने के बाद टीम खुद को संभाल ही नहीं पाई और 111 रनों पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई।