IND vs ZIM Score Highlighte: भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराया, कौन बना मैन ऑफ द मैच? जानिए हर अपडेट

India vs Zimbabwe Live Score, T20 World Cup: भारत और जिम्बाब्वे के फैंस के लिए आज बेहद ही अहम दिन है। आज चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में भारत बनाम जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 256 रन बनाए हैं। भारत के टार्गेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे को आज करारी हार मिली।

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन

गेंदबाज ओवर मेडन रन विकेट इकॉनमी अर्शदीप सिंह 4 0 24 3 6.00 हार्दिक पंड्या 3 0 21 0 7.00 जसप्रीत बुमराह 3 0 21 0 7.00 वरुण चक्रवर्ती 4 0 35 1 8.75 अक्षर पटेल 4 0 35 1 8.75 शिवम दुबे 2 0 46 1 23.00

भारत 256/4 (20 ओवर)

जिम्बाब्वे 184/6 (20 ओवर)