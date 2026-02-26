IND vs ZIM Score Highlighte: भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराया, कौन बना मैन ऑफ द मैच? जानिए हर अपडेट

Ind vs Zim T20 Match: आईसीसी टी-20 का आज का मुकाबला काफी अहम रहा। भारत ने जिम्बाब्वे की टीम को चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में हरा दिया। भारत के लिए ये मैच जीतना काफी जरूरी था और भारतीय टीम ने मैच जीत भी लिया।

India vs Zimbabwe Live Score, T20 World Cup: भारत और जिम्बाब्वे के फैंस के लिए आज बेहद ही अहम दिन है। आज चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में भारत बनाम जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 256 रन बनाए हैं। भारत के टार्गेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे को आज करारी हार मिली।

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन

गेंदबाजओवरमेडनरनविकेटइकॉनमी
अर्शदीप सिंह402436.00
हार्दिक पंड्या302107.00
जसप्रीत बुमराह302107.00
वरुण चक्रवर्ती403518.75
अक्षर पटेल403518.75
शिवम दुबे2046123.00

भारत 256/4 (20 ओवर)

जिम्बाब्वे 184/6 (20 ओवर)

26 Feb 2026, 11:23:49 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: कौन बना मैन ऑफ द मैच

भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में हार्दिक पंड्या मैन ऑफ द मैच बने। उन्होंने 23 गेंद में 50 रन बनाए।

26 Feb 2026, 10:44:52 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक ने बरसाए चौके-छक्के

फॉर्म में वापसी करने वाले सलामी बल्लेबाज अभिषेक (55, 30 गेंद, चार छक्के, चार चौके) और पंड्या (नाबाद 50, 23 गेंद, चार छक्के, दो चौके) के धमाकेदार अर्धशतक से भारत ने चार विकेट पर 256 रन बनाए जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा और मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है।

26 Feb 2026, 10:41:32 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: अर्शदीप ने 24 रन देकर चटकाए 3 विकेट

भारत की ओर से अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 24 रन देकर तीन विकेट चटकाए। अक्षर पटेल (35 रन पर एक विकेट), वरुण चक्रवर्ती (35 रन पर एक विकेट) और शिवम दुबे (46 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया।

26 Feb 2026, 10:40:33 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे की टीम 186 रनों पर ही हो गई ढेर

भारत के 257 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (नाबाद 97 रन, 59 गेंद, छह छक्के, आठ चौके) के अर्धशतक और कप्तान सिकंदर रजा (31) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 72 रन की साझेदारी के बावजूद कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और छह विकेट पर 184 रन ही बना सकी।

26 Feb 2026, 10:39:21 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: रविवार का मैच करेगा टी-20 के सेमीफाइनल खेलने का फैसला

भारत की जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप एक से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को होने वाले मैच से ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम का फैसला होगा।

26 Feb 2026, 10:37:32 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे को अर्शदीप ने 17वें ओवर में दिया डबल झटका

जिम्बाब्वे को अर्शदीप ने 17वें ओवर में डबल झटका दिया है। उन्होंने सिकंदर रजा (21) और रयान बर्ल (0) पवेलियन भेज दिया।

26 Feb 2026, 10:31:42 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया

भारत बनाम जिम्बाब्वे का मैच टीम इंडिया ने रनों से अपना नाम कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 200 रन भी नहीं बना पाई।

26 Feb 2026, 10:17:51 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे का गिरा चौथा विकेट, जानिए लाइव स्कोर

भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ रही है। वहीं जिम्बाब्वे के चार विकेट गिर गए हैं।

ZIM Live Score-152-4(17)

26 Feb 2026, 10:04:50 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: ZIM 124-2(14.5)

26 Feb 2026, 09:54:19 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: वरुण के चक्रव्यूह में फंसा जिम्बाब्वे

भारत ने वरुण चक्रवर्ती ने जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट चटका दिया। उन्होंने डियोन मायर्स को अपने जाल में फंसाकर पवेलियन भेज दिया। मायर्स ने 9 गेंदों में 6 रन ही बनाए।

26 Feb 2026, 09:45:47 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे का गिरा दूसरा विकेट, जानिए कितना पहुंचा स्कोर

जिम्बाब्वे ने 10 ओवर का मैच पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक टीम के 100 रन भी पूरे नहीं हुए है। 10 ओवर में जिम्बाब्वे को दूसरा झटका भी लग गया है।

ZIM Live Score: 74-2(10.1)

26 Feb 2026, 09:36:43 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे का स्कोर- ZIM 51-1(7.5)

26 Feb 2026, 09:36:11 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: कैसे गिरा जिम्बाब्वे का पहला विकेट?

अक्षर पटेल ने सातवें ओवर में मारुमानी को ईशान किशन के हातों कैच कराया। मारुमानी ने 20 गेंदों में 20 रन बनाए थे।

26 Feb 2026, 09:32:17 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे को लगा पहला झटका

भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे को पहला झटका लग गया है। अक्षर पटेल ने भारत को पहला विकेट दिला दिया है। हालांकि पावर प्ले में भारत एक भी विकेट नहीं ले पाया।

26 Feb 2026, 09:27:49 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: 6 ओवर में 44 रन ही बना पाया जिम्बाब्वे

भारत के खिलाफ भले ही जिम्बाब्वे का कोई विकेट नहीं गिरा हो, लेकिन 6 ओवर में वो महज 44 रन ही बना पाया है।

26 Feb 2026, 09:26:51 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की सधी शुरुआत

भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर उतर गई है। 5 ओवर में जिम्बाब्वे की टीम ने 33 रन बना लिए हैं। अभी तक जिम्बाब्वे का एक भी विकेट नहीं गिरा है।

26 Feb 2026, 08:55:28 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: सूर्यकुमार की फिफ्टी रह गई अधूरी

जिम्बाब्वे के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करने के बाद भी कप्तान सूर्यकमार यादव की फिफ्टी अधूरी रह गई और वो 13 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने तीन चौके और दो छक्के लगाए है। सूर्यकुमार को रिचर्ड नगारवा ने 15वें ओवर में ताशिंगा मुसेकिवा को लपकवाया।

26 Feb 2026, 08:48:39 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत ने जिम्बाब्वे को दिया 257 रनों का लक्ष्य

भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 20 ओवर में 256 रन बनाए। इस दौरान भारत के चार विकेट भी गिर गए। भारत को आज किसी भी हालत में मैच जीतना है। बैटिंग की तरह भारत को गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी।

26 Feb 2026, 08:35:41 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा

जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के ईरादे से उतरी भारतीय टीम शानदार तरीके से खेल रही है। भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया है। भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर में 220 रन बना लिए हैं।

26 Feb 2026, 08:31:09 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत का लाइव स्कोर- IND 201-4(17)

26 Feb 2026, 08:30:22 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत को लगा चौथा झटका, कप्तान सूर्यकुमार भी हुए आउट

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को चौथा झटका लग गया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव 13 बॉल में 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं।

26 Feb 2026, 08:18:36 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत का लाइव स्कोर- IND 172-3(14.4)

26 Feb 2026, 08:18:01 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत को लगा तीसरा झटका

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को तीसरा झटका लग गया है। संजू, ईशान के बाद अब अभिषेक भी पवेलियन लौट गए हैं।

26 Feb 2026, 08:14:54 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: सेमीफाइनल के लिए भारत को कितने रन से जीत चाहिए?

अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे को 148+ रन से हराने में सफल होती है तो पॉइंट्स टेबल पर वो दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी।

26 Feb 2026, 07:58:35 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत को लगा दूसरा झटका, ईशान किशन भी हुआ आउट

संजू के बाद भारत को दूसरा झटका भी लग गया है। ईशान किशन 24 बॉल में 38 रन बनाकर आउट हो गए।

26 Feb 2026, 07:56:18 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत का स्कोर 125-2(11)

26 Feb 2026, 07:38:59 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत का स्कोर- IND 80-1(6.1)

26 Feb 2026, 07:30:11 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन हुए आउट

जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन 15 बॉल में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 63 रन पहुंच गया है।

26 Feb 2026, 07:20:04 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: 3 ओवर के बाद भारत ने बनाए कितने रन?

भारत ने तीन ओवर का मैच पूरा कर लिया है। अभी तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 46 रन बना लिए हैं।

26 Feb 2026, 07:10:31 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत की टीम का हुआ शानदार आगाज

भारत की पारी का शानदार आगाज हुआ है। मैच की दूसरी बॉल पर संजू ने छक्का लगाकर अपना और भारतीय टीम का खाता खोल दिया।

लाइव स्कोर- IND: 21-0(1.5)

26 Feb 2026, 07:06:45 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर- IND 13-0(1)

26 Feb 2026, 06:53:18 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत की प्लेइंग-11 में हुए दो बड़े बदलाव

भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए हैं। आज मैच में अक्षर पटेल वॉशिंगटन सुंदर की जगह आए, वहीं संजू सैमसन रिंकू सिंह की जगह आए। इसके साथ ही संजू कीपिंग करेंगे।

26 Feb 2026, 06:52:01 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: सूर्यकुमार की चाहत हुई पूरी, भारत पहले करेगी बल्लेबाजी

टॉस जीतने के बाद जिम्बाब्वे ने गेंदबाजी करनी चुनी है। इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वे पहले बैटिंग करना चाह रहे थे, जो टॉस हारकर भी उन्हें मिल गया है। टीम पूरी तरह से तैयार है।

26 Feb 2026, 06:47:30 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 में इन खिलाड़ियों को मिली जगह

ज़िम्बाब्वे : 1 तडिवनाशे मारुमानी (विकेटकीपर), 2 ब्रायन बेनेट, 3 डिओन मेयर्स, 4 रायन बर्ल, 5 सिकंदर रज़ा (कप्तान), 6 टोनी मुनयोंगा, 7 ताशिंगा मुसेकिवा, 8 ब्रैड एवंस, 9 तिनोतेंदा मपोसा, 10 ब्लेसिंग मुज़ाराबानी, 11 रिचर्ड अंगारावा।

26 Feb 2026, 06:46:41 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की प्लेइंग-11

भारत : 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3 ईशान किशन, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह।

26 Feb 2026, 06:39:19 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, जानिए कौन करेगा पहले बल्लेबाजी

भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच का टॉस जिम्बाब्वे ने जीत लिया है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

26 Feb 2026, 06:26:20 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: क्या रिंकू सिंह की होगी मैच में वापसी?

रिंकू सिंह,संजू सैमसन के लिए जगह बनाने के लिए दो में से एक खिलाड़ी हो सकते हैं, दूसरे खिलाड़ी तिलक वर्मा हो सकते हैं।

26 Feb 2026, 06:23:37 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: आज थोड़ा दबाव में रहेगी भारतीय टीम-सितांशु कोटक

भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बुधवार को स्वीकार किया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में उनकी टीम पर दबाव रहेगा लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि खिलाड़ी इससे निपटने में सफल रहेंगे।

26 Feb 2026, 06:21:44 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: भारत के खिलाफ उसकी धरती पर खेलना बहुत बड़ी चुनौती- जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर रयान बर्ल

जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर रयान बर्ल ने स्वीकार किया कि भारत के खिलाफ उसकी धरती पर खेलना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कहा कि घरेलू दर्शकों के सामने गुरुवार को यहां टी20 विश्व कप का अहम मैच खेलने का दबाव सूर्यकुमार यादव की टीम पर भारी पड़ सकता है।

26 Feb 2026, 06:19:43 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score: यहां देखिए भारत- जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग-11

भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन, 3 इशान किशन (विकेटकीपर), 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 हार्दिक पंड्या, 7 रिंकू सिंह/तिलक वर्मा, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह।

ज़िम्बाब्वे (संभावित): 1 तडिवनाशे मारुमानी (विकेटकीपर), 2 ब्रायन बेनेट, 3 डिओन मेयर्स, 4 रायन बर्ल, 5 सिकंदर रज़ा (कप्तान), 6 टोनी मुनयोंगा, 7 ताशिंगा मुसेकिवा, 8 ब्रैड एवंस, 9 ग्रीम क्रेमर, 10 ब्लेसिंग मुज़ाराबानी, 11 रिचर्ड अंगारावा।

