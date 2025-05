India Pakistan Tension Live Updates: J&K CM उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे, पुंछ हमले में घायलों से की मुलाकात India Pakistan tension LIVE: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार गहरता जा रहा है। अपने आतंकी ठिकानों के ध्वस्त होने से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने को कोशिश की है जिसे भारत ने करारा जवाब दिया। मिसाइलों और ड्रोनों से हमले की पाकिस्तानी कोशिशों को करार झटका लगा है। Priya Shandilya भारत-पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। India Pakistan News LIVE Updates in Hindi: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाया पाकिस्तान गुरुवार देर शाम से ही भारत में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने आठ मिसाइल भेजे और झुंड में आने वाले ड्रोनों (swarm drones) से हमले की कोशिशें कीं। पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट को हमले का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। भारत ने अपने S-400 और L-70, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स से पाकिस्तान के हरेक हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से आईं सभी 8 मिसाइलें और तीन युद्धक विमानों को भारत ने मार गिराया। आम नागरिकों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के नापाक इरादों के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमाई इलाकों में कंप्लीट ब्लैकआउट रखा गया। वहां आज स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। इधर, आईपीएल मैच को भी रद्द कर दिया गया। इधर, देशभर में करीब 1,000 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की अगली रणनीति पर मंथन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों की मीटिंग बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के महानिदेशकों के साथ बात की है। भारत-पाकिस्तान तनाव पर सारे बड़े अपडेट्स के लिए मिंट हिंदी के साथ जुड़े रहें... यहां अपडेट्स फॉलो करें : India Pak Live news Updates: पाकिस्तान ने मांगी कर्ज की गुहार, सच या झूठ? India Pak Conflict Live updates: पहले खबर आई कि पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने दुश्मन से हुए भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय साथियों से कर्ज की गुहार लगाई है। लेकिन अब पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का दावा है कि सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय, आर्थिक मामलों के प्रभाग का 'एक्स' अकाउंट हैक कर लिया गया है। India Pakistan LIVE news updates: J&K के उपराज्यपाल उरी दौरे पर India Pak Conflict LIVE updates: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सैनिकों से मिलने और जमीनी हालात की समीक्षा करने के लिए उरी का दौरा कर रहे हैं। India Pakistan conflict LIVE updates: CA फाइनल, इंटरमीडिएट और PQC परीक्षा पोस्टपोन India Pak tension news LIVE updates: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया - ICAI ने ट्वीट किया, "देश में तनावपूर्ण, सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, CA फाइनल, इंटरमीडिएट और PQC परीक्षा [अंतर्राष्ट्रीय कराधान-मूल्यांकन परीक्षा (INTT AT)] मई ​​2025 के शेष पेपर 9 मई 2025 से 14 मई 2025 तक स्थगित कर दिए गए हैं।" India Pakistan news LIVE: जम्मू-उधमपुर से दिल्ली के लिए 3 विशेष ट्रेन India Pakistan tension news LIVE updates: ANI की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय रेलवे ने जम्मू और उधमपुर से दिल्ली के लिए तीन विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। और पढ़ें India Pak Conflict LIVE news: जंग के बीच पाकिस्तान ने लगाई कर्ज की गुहार India Pakistan Tension news LIVE: पाकिस्तान सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि दुश्मन से हुए भारी नुकसान के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साथियों से कर्ज की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने कहा कि जंग और गिरते शेयर बाजार की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, और दुनिया को इसमें मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक अकाउंट ने X पर लिखा, "पाकिस्तान सरकार ने दुश्मन द्वारा किए गए भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से अधिक ऋण की अपील की है। बढ़ते युद्ध और स्टॉक में गिरावट के बीच, हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में मदद करने का आग्रह करते हैं।" India Pakistan Conflict Live Updates: उत्तराखंड के अस्पतालों में हाई अलर्ट India Pakistan News LIVE: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर राज्य को सभी अस्पतालों में 12000 बेड चिह्नित करने और सभी आईसीयू व वेंटिलेटर तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। India Pakistan LIVE updates: चंडीगढ़ में हवाई सायरन India Pakistan Conflict LIVE news: चंडीगढ़ में एहतियाती उपाय के तौर पर हवाई सायरन बजाया गया ताकि नागरिकों को सतर्क रहने की याद दिलाई जा सके। इससे पहले चंडीगढ़ के DC ने कहा, "एयरफोर्स स्टेशन से संभावित हमले की चेतावनी मिली है। सायरन बजाए जा रहे हैं। सभी को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई है।" India Pakistan LIVE updates: भारत-पाक तनाव पर चीन का बयान India Pakistan Tension Live updates: भारत-पाकिस्तान तनाव पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कल कहा, "हमने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति पर कल चीन की स्थिति साझा की है। चीन मौजूदा घटनाक्रमों से चिंतित है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वे दोनों चीन के पड़ोसी भी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के व्यापक हित में काम करने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह करते हैं जो स्थिति को और जटिल बना सकती है। हम मौजूदा तनाव को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए बाकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।" India Pakistan tension Live Updates: व्हाट्सएप पर पाकिस्तान का झंडा दिखाने के आरोप में यूपी का शख्स गिरफ्तार India Pakistan LIVE updates: PTI ने पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि उत्तर प्रदेश में एक 20 वर्षीय शख्स को गुरुवार को व्हाट्सएप पर पाकिस्तान का झंडा दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भवनपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुर गांव निवासी दिलशाद के रूप में हुई है। India Pakistan Conflict LIVE news: जम्मू-कश्मीर में आज और कल सभी स्कूल बंद India Pakistan Ongoing Tension Live updates: भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण एहतियात के तौर पर जम्मू-कश्मीर में आज और कल सभी स्कूल बंद रहेंगे। जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि एहतियात के तौर पर जम्मू-कश्मीर में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। India Pakistan Conflict LIVE news: बगलिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम के खोले गेट India Pakistan Conflict LIVE: रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बांध के दो गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा रामबन में भारी बारिश के बाद चंबा सेरी में भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन रुके। India Pakistan Conflict LIVE news: स्पाइसजेट ने जारी की एडवाइजरी India Pakistan tension Live Updates: पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच स्पाइसजेट ने एडवाइजरी जारी कर कहा, "सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के मद्देनजर, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रस्थान से कम से कम 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें ताकि चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके।" India Pakistan LIVE updates: भारत में 8,000 X अकाउंट ब्लॉक India Pakistan tension Live Updates: PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के कार्यकारी आदेशों के बाद भारत में 8,000 X अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। India Pakistan Conflict LIVE news: बठिंडा जिला प्रशासन ने जारी की इमरजेंसी हेल्पलाइन India Pakistan tension Live Updates: बठिंडा जिला प्रशासन ने आपातकालीन हेल्पलाइन जारी की हैं- 0164-2862100 और 0164-2862101 India Pakistan Conflict Live blog:जैसलमेर में विस्फोट की आवाज India Pakistan tension Live Updates: पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जैसलमेर में विस्फोट की आवाज सुनी गई। India Pakistan tension Live Updates: CM उमर अब्दुल्ला स्थिति का जायजा लेने जम्मू रवाना India Pakistan tension Live Updates: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, "कल रात जम्मू शहर और संभाग के अन्य हिस्सों में पाकिस्तानी ड्रोन के असफल हमले के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मैं जम्मू जा रहा हूं।" India Pakistan Conflict Live blog: उधमपुर में स्कूल-कॉलेज बंद India Pakistan Tension Live updates: मौजूदा हालात को देखते हुए उधमपुर में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। India Pakistan tension Live Updates: अमृतसर एयरपोर्ट पर बढ़ाई सुरक्षा India Pakistan tension Live Updates: पंजाब स्थित अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हवाई अड्डे के सभी कार्य अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। India Pakistan Conflict LIVE news: चिनाब नदी पर बनें सलाल डैम के खोले गेट India Pakistan tension Live Updates: भारत ने चिनाब नदी पर बनें सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए हैं। India Pakistan Ongoing Tension Live updates: भारतीय सेना बोली- पाकिस्तान के सारे हमले विफल India Pakistan tension Live Updates: पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की रात को पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भी कई बार युद्धविराम का उल्लंघन किया। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया और युद्धविराम उल्लंघनों का करारा जवाब दिया गया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का कल रात, जब पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (IB) के साथ विभिन्न स्थानों पर कई ड्रोन भेजने के असफल प्रयास किए, तो उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट क्षेत्रों में भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए काउंटर-ड्रोन ऑपरेशन के दौरान 50 से अधिक ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी कर दिया गया। इस मुठभेड़ में L-70 गन, Zu-23 मिमी, शिल्का सिस्टम और अन्य उन्नत काउंटर-UAS उपकरणों का व्यापक उपयोग किया गया, जो हवाई खतरों का मुकाबला करने की सेना की मजबूत क्षमता को दर्शाता है: सूत्र 