IND vs ENG T20 World Cup Semi-Final Scorecard: 7 रनों से जीता भारत, इंग्लैंड को धूल चटाकर फाइनल में एंट्री

India vs England T20 World Cup Semi final Live Score: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। संजू सैमसन (89 रन, 42 गेंद) की तूफानी पारी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

जवाब में, इंग्लैंड के 22 वर्षीय जैकब बेथेल ने अपने पहले टी20 शतक से भारत की धड़कनें बढ़ा दी थीं। लेकिन आखिरी ओवरों में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की कसी हुई गेंदबाजी और अक्षर पटेल की जादुई फील्डिंग ने बाजी पलट दी। अब टीम इंडिया रविवार को खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी।

India vs England T20 Semi final Scorecard-

ENG- 246/7 (20)

IND- 253/7 (20)