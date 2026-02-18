Ind vs Ned T20 Match Highlight: नीदरलैंड से 17 रनों से जीत गई टीम इंडिया, मैच में छा गए शिवम दुबे

India vs Netherlands Live Cricket Score, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का टिकट कटा चुकी भारत की टीम आज नीदरलैंड से भिड़ने वाली है। सूर्यकुमार की अगुवाई वाली ये टीम आज फिर से जीत का परचम लहराने के लिए मैदान पर उतरेगी। ग्रुप-A का हिस्सा रही भारतीय टीम अभी तक तीन मैच जीत चुकी है और पिछले मैच में पाकिस्तान की टीम की जमकर धुनाई की थी। आइए जानते हैं आज के मैच का लाइव अपडेट