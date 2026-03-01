IND vs WI Score Highlight: जीत गए हम… भारत ने जीत सेमीफाइनल का टिकट, 5 विकेट से जीत गई टीम इंडिया

India vs West Indies T20 World Cup Super 8 LIVE score: आज भारत बनाम वेस्टइंडीज के महामुकाबले में भारत ने जीत दर्ज कर ली है। भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने अपना सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। अब सूर्यकुमार की सेना इंग्लैंड की टीम के साथ सेमीफाइनल में भिड़ेगी। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 195 रन बनाए थे।
वेस्टइंडीज के पारी का स्कोरकार्ड (West Indies T20 World Cup ScoreCard)
वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी
|बल्लेबाज
|कैसे आउट हुए
|रन
|शाइ होप
|बोल्ड वरूण
|32
|रोस्टन चेस
|कैच सूर्यकुमार, बोल्ड बुमराह
|40
|शिमरोन हेटमायेर
|कैच सैमसन, बोल्ड बुमराह
|27
|शेरफान रदरफोर्ड
|कैच सैमसन, बोल्ड पंड्या
|14
|रोवमैन पॉवेल
|नाबाद
|34
|जैसन होल्डर
|नाबाद
|37
|अतिरिक्त
|11
|टोटल
|20 ओवर में 4 विकेट पर
|195
भारतीय टीम की गेंदबाजी
|गेंदबाज
|ओवर
|रन
|विकेट
|अर्शदीप
|4
|43
|0
|पंड्या
|4
|40
|1
|अक्षर
|4
|35
|0
|बुमराह
|4
|36
|2
|वरूण
|4
|40
|1
भारत बनाम वेस्टइंडीज के मैच में संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच बने है। इस मैच में संजू सैमसन ने 97 रन बनाए हैं।
भारत ने आज वेस्टइंडीज को हराकर इतिहास रच दिया है। अब वो इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी।
भारत वेस्टइंडीज का मैच काफी रोमाचंक मोड़ पर पहुंच गया था। इस मैच में आखिरी ओवर में फैंस की धड़कने काफी बढ़ गई थी और फिर संजू ने छक्का मारकर भारत को सेमीफाइलन का टिकट दिला दिया।
भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच 5 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
भारत को चौथा झटका लग गया है। तिलक वर्मा 27 रन बनाकर आउट हो गए हैं।
भारत का स्कोर- IND 171-4(17)
भारत को वेस्टइंडीज के आगे डगमगाती हुई दिख रही है। कप्तान सूर्यकुमार भी 18 रनों पर पवेलियन लौट गए।
भारत का स्कोर- IND 100-3(10.5)
वेस्टइंडीज के सामने भारत खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। पावरप्ले में भारत के दो विकेट गिर गए हैं।
भारत का स्कोर - 53-2(6)
भारत बनाम वेस्टइंडीज के मैच में भारत को दूसरा झटका लग गया है। अभिषेक के बाद ईशान किशन भी 10 रन बनाकर आउट हो गए।
वेस्टइंडीज के टार्गेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम का पहला विकेट गिर गया है। अभिषेक शर्मा 10 रनों पर पवेलियन लौट गए।
भारत बनाम वेस्टइंडीज के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 195 रनों का स्कोर बनाया है। इस दौरान उनके महज 4 विकेट गिरे हैं। अब कुछ देर में भारत अपनी पारी की शुरुआत करेगा।
भारत-बनाम वेस्टइंडीज मैच में अभिषेक शर्मा ने आज दो बार कैच छोड़ दिया। उनकी वजह से रोवमैन पॉवेल को जीवनदान मिला है।
भारत ने वेस्टइंडीज को चौथा झटका भी दे दिया है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रदरफोर्ड पवेलियन लौट गए हैं। रदरफोर्ड 14 रन पर आउट हो गए हैं।
वेस्टइंडीज को पहला झटका लग गया है। वरुण चक्रवर्ती ने शाई होप का विकेट ले लिया। शाई होप ने 33 बॉल में 32 रन बनाए हैं।
वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रीज पर जम गए हैं। अभी 7 ओवर पूरा होने के बाद भी भारत एक भी विकेट नहीं ले पाया है।
वेस्ट इंडीज का स्कोर- WI 60-0(7.1)
भारत बनाम वेस्टइंडीज का 5 ओवर का मैच पूरा हो गया है। भारत अभी तक पहला विकेट भी नहीं ले पाया है।
अभी वेस्ट इंडीज का स्कोर-WI 44-0(5.5)
भारत बनाम वेस्ट इंडीज के मैच के तीन ओवर पूरे हो गए है, लेकिन अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है।
वेस्टइंडीज का स्कोर: 27-0(3.4)
भारत बनाम वेस्टइंडीज में पहला ओवर अर्शदीप ने डाला। इस ओवर में वेस्टइंडीज के 3 रन ही बना पाई।
भारत इस टूर्नामेंट में ईडन गार्डन्स में अपना पहला मैच खेलेगा, लेकिन वेस्टइंडीज को इस मामले में थोड़ा फायदा है, क्योंकि वे पहले ही इस मैदान पर ग्रुप लीग के दो मैच खेल चुके हैं और दोनों (स्कॉटलैंड और इटली के खिलाफ) में जीत हासिल की है।
भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है जबकि वेस्टइंडीज टीम में ब्रेंडन किंग की जगह अकील हुसैन की वापसी हुई है ।
शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), रोस्टन चेज़, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्डे, अकील हुसैन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ।
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।
भारत बनाम वेस्टइंडीज के मैच का टॉस भारत ने जीत लिया है। सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
बॉलिंग के नजरिए से, भारत के पास एक ज़बरदस्त अटैक है। जसप्रीत बुमराह एक बार फिर प्रेशर ओवरों में, खासकर पारी के आखिरी स्टेज में अपनी ट्रेडमार्क यॉर्कर और डिसिप्लिन्ड लाइन-एंड-लेंथ बॉलिंग के साथ अहम रोल निभाएंगे। अर्शदीप सिंह से नई गेंद से शुरुआती ब्रेकथ्रू दिलाने की उम्मीद है, जबकि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी बीच के ओवरों में स्कोरिंग को कंट्रोल करने में अहम होगी, जब पिच धीमी हो जाती है।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच ईडन गार्डन्स में होने वाला नॉकआउट मुकाबला काफी दबाव वाला होने वाला है, जिसमें जीतने वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी।
वेस्टइंडीज टीम
शाई होप (कप्तान), जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडेन सील्स, रोमारियो शेफर्ड।
भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, मोहम्मद सिराज।