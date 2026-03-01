IND vs WI Score Highlight: जीत गए हम… भारत ने जीत सेमीफाइनल का टिकट, 5 विकेट से जीत गई टीम इंडिया

India vs West Indies T20 World Cup Super 8 LIVE score: आज भारत बनाम वेस्टइंडीज के महामुकाबले में भारत ने जीत दर्ज कर ली है। भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने अपना सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। अब सूर्यकुमार की सेना इंग्लैंड की टीम के साथ सेमीफाइनल में भिड़ेगी। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 195 रन बनाए थे।

वेस्टइंडीज के पारी का स्कोरकार्ड (West Indies T20 World Cup ScoreCard)

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी

बल्लेबाज कैसे आउट हुए रन शाइ होप बोल्ड वरूण 32 रोस्टन चेस कैच सूर्यकुमार, बोल्ड बुमराह 40 शिमरोन हेटमायेर कैच सैमसन, बोल्ड बुमराह 27 शेरफान रदरफोर्ड कैच सैमसन, बोल्ड पंड्या 14 रोवमैन पॉवेल नाबाद 34 जैसन होल्डर नाबाद 37 अतिरिक्त 11 टोटल 20 ओवर में 4 विकेट पर 195

भारतीय टीम की गेंदबाजी