Indian Railways Group Ticket Booking Rules: परिवार, दोस्तों या किसी बड़े ग्रुप के साथ ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शादी समारोह, स्कूल-कॉलेज के टूर, तीर्थयात्रा या खेल प्रतियोगिता के लिए एक साथ कई लोगों की टिकट बुक कराना अब पहले के मुकाबले आसान हो सकता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway) ने ग्रुप और बल्क टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ग्रुप रिजर्वेशन में बर्थ की अधिकतम संख्या की तय सीमा हटा दी गई है।
रेलवे के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बड़े रिजर्वेशन केंद्रों पर ग्रुप बुकिंग के आवेदन सुबह 9 बजे से स्वीकार किए जाएंगे। यह समय सामान्य यात्रियों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के तहत टिकट बुकिंग शुरू होने के एक घंटे बाद का है। हालांकि, बुकिंग के लिए रेलवे के अधिकृत अधिकारियों की मंजूरी लेना होगा। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज भी देना अनिवार्य होगा।
नए नियमों के मुताबिक, बड़े रिजर्वेशन केंद्रों पर ग्रुप बुकिंग सुबह 9 बजे से स्वीकार किए जाएंगे। यह समय आम यात्रियों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) शुरू होने के एक घंटे बाद रखा गया है। रेलवे का कहना है कि नए दिशा-निर्देशों ने ग्रुप और बल्क टिकट बुकिंग से जुड़े पुराने सभी नियमों की जगह ले ली है।
दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. मंजूनाथ कनमाडी का कहना है कि नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव बर्थ की संख्या को लेकर किया गया है। पहले ग्रुप रिजर्वेशन के तहत टिकट बुक कराने की एक तय सीमा थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है।
नए नियमों के तहत चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (CRS) और स्टेशन मैनेजर (SM) को बिना किसी तय बर्थ लिमिट के ग्रुप बुकिंग को मंजूरी दे सकते हैं। यह सुविधा ट्रेन की सभी क्लास में लागू होगी। कन्फर्म, RAC या वेटिंग टिकट की स्थिति में भी ग्रुप रिजर्वेशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। हालांकि, आवेदन स्वीकार होने का मतलब यह नहीं है कि सभी यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलना तय है। यह उपलब्धता और रेलवे की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
रेलवे के मुताबिक, इस व्यवस्था का लाभ उन वास्तविक समूहों को मिलेगा, जो किसी खास उद्देश्य से एक साथ यात्रा करेंगी, जैसे शादी समारोह या बारात में बड़ी संख्या में रिश्तेदारों और मेहमानों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों या तीर्थयात्रा पर एक साथ जाने वाले बड़े समूह इस नियम के तहत आवेदन कर सकेंगे।
इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज के एजुकेशनल टूर या स्टडी ट्रिप के लिए एक साथ टिकट बुक कराना आसान होगा। किसी टूर्नामेंट या खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही टीमों को भी ग्रुप रिजर्वेशन में सहूलियत मिलेगी। किसी कार्यक्रम या आयोजन में प्रस्तुति देने के लिए एक साथ सफर करने वाले कलाकारों और समूहों को भी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह कदम यात्रियों की सहूलियत के लिए है, ताकि कोई भी व्यक्ति या समूह सीटों या बर्थ को जमा करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल न कर सके।
रेलवे ने ग्रुप रिजर्वेशन के लिए आवेदन में यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट करना अनिवार्य किया है। इसके अलावा ग्रुप में शामिल हर यात्री की जानकारी भी देनी होगी।
रेलवे के मुताबिक, इन जानकारियों के बिना ग्रुप बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस सुविधा का इस्तेमाल वास्तविक यात्रियों और समूहों के लिए ही हो।