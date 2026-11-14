Indian Railways RAC Rule 2026: RAC टिकट पर अब नहीं बंटेगी बर्थ? रेलवे की दशकों पुरानी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी

Indian Railways RAC Rule 2026: भारतीय रेलवे 'रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन' (RAC) सुविधा को खत्म करने की संभावना पर विचार कर रहा है। यह दशकों पुरानी व्यवस्था है, जिसके तहत दो यात्री पूरा किराया चुकाने के बावजूद एक ही बर्थ शेयर करते हैं। इस कदम पर विचार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या मौजूदा व्यवस्था उन यात्रियों के लिए उचित है, जो पूरा किराया देने के बावजूद उन्हें पूरी स्लीपिंग बर्थ नहीं मिल पाती है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि एक राय यह है कि जब यात्री को सोने के लिए पूरी जगह नहीं मिल रही हो, तो उससे पूरा किराया वसूलना शायद उचित न हो। यह प्रस्ताव एक संसदीय समिति द्वारा जताई गई चिंताओं के मद्देनजर आया है। समिति ने इस बात पर सवाल उठाया है कि RAC टिकट धारकों को साझा जगह (shared accommodation) देने के बावजूद उनसे पूरा किराया क्यों लिया जाता है।

भारतीय रेलवे RAC सुविधा को खत्म करने पर विचार क्यों कर रहा है? RAC टिकटों को लेकर एक बड़ी चिंता यह है कि यात्रियों से पूरा किराया लिया जाता है, जबकि उन्हें कोई अलग बर्थ नहीं मिलती है। मौजूदा व्यवस्था के तहत दो RAC यात्रियों को एक ही 'साइड-लोअर' बर्थ दी जाती है। दिन के समय इसे बैठने की जगह में बदल दिया जाता है। वहीं रात में सोने के लिए दोनों यात्री इसे शेयर कर सकते हैं। वहीं जब एक पुरुष और एक महिला यात्री को एक ही बर्थ आवंटित कर दी जाती है।

तब ऐसी स्थिति में दोनों असहज हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में ट्रेन टिकट परीक्षकों (TTEs) को अक्सर दूसरी जगह (बर्थ) खोजना पड़ता है। वहीं अगर कोई बर्थ खाली न हो तो तो TTEs को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेल मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या मौजूदा प्रावधान पर पुनर्विचार करने की जररूत है।

जानिए संसदीय समिति ने RAC टिकटों के बारे में क्या कहा है संसदीय समिति ने उस मुद्दे की भी जांच की है, जिसमें यात्रियों से पूरा किराया वसूला जाता है, जबकि उन्हें सिर्फ आधी सीट मिलती है। समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय रेलवे को मौजूदा RAC व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या यात्रियों से पूरा किराया लिया जाना चाहिए, जबकि उन्हें अलग बर्थ की सुविधा नहीं मिल रही है। इस सिफारिश से एक सवाल और खड़ा हो गया है कि क्या दशकों पुरानी यह सुविधा मौजूदा रेलवे आरक्षण प्रणाली के लिए अभी भी उपयुक्त है।

जानिए भारतीय रेलवे में RAC क्या है और यह कैसे काम करता है 'रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन' (RAC) एक ऐसा टिकट स्टेटस है, जो यात्रियों को कन्फर्म बर्थ न मिलने पर भी रिज़र्व कोच में यात्रा करने की अनुमति मिलती है। यह कन्फर्म टिकट और वेटलिस्टेड टिकट के बीच की स्थिति है। जहां वेटलिस्टेड यात्री आमतौर पर रिज़र्व कोच में तब तक नहीं चढ़ सकते जब तक कि उनका टिकट कन्फर्म न हो जाए। वहीं RAC टिकट धारकों को यात्रा करने की अनुमति मिल जाती है।

इस व्यवस्था के तहत आमतौर पर दो यात्रियों को एक साइड-लोअर बर्थ आवंटित की जाती है, जिसे दिन के समय बैठने की जगह में बदल दिया जाता है। रात में दोनों यात्री सोने के लिए इसी बर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कन्फर्म टिकट वाला कोई यात्री अपना रिजर्वेशन रद्द करता है तो खाली हुई बर्थ किसी RAC यात्री को दी जा सकती है। इस तरह, टिकट रद्द होने और बर्थ की उपलब्धता के आधार पर RAC टिकट धारकों को पूरी बर्थ मिल सकती है।

RAC सुविधा क्यों शुरू की गई थी? RAC तब शुरू किया गया था जब रेलवे आरक्षण का काम मुख्य रूप से हाथ से (मैन्युअल रूप से) किया जाता था। उस समय टिकट रद्द होने या बर्थ खाली होने की जानकारी को तुरंत ट्रैक करने के लिए कोई कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं था। इस व्यवस्था से ट्रेन में अधिक यात्रियों को सफर करने का मौका मिला, क्योंकि इसमें उन बर्थ का इस्तेमाल हो सका जो आखिरी समय में टिकट रद्द होने की वजह से खाली रह जाती थीं।