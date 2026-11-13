रेलवे स्टेशन पर माता-पिता को लेने पहुंचा शख्स, पार्किंग कर्मचारियों ने मांगे ₹20, अब रेलवे को देना होगा ₹13,000 हर्जाना

Indian Railways, Parking Fee: भारतीय रेल से करोड़ों लोग रोजाना सफर करते हैं। आम आदमी के लिए रेल का सफर आसान और सस्ता रहता है। वहीं स्टेशन तक छोड़ने और लेने के लिए परिजन भी आते-जाते रहते हैं। इसबीच लॉ कर रहे एक छात्र को रेलवे स्टेशन जाना काफी महंगा और मानसिक प्रताड़ना वाला साबित हुआ। हालांकि बाद में कानून के छात्र को कानून से ही बड़ी राहत मिली। बताया जा रहा है कि छात्र अपने माता-पिता को स्टेशन लेने गया था। वहां पार्किंग स्टाफ ने 20 रुपये मांगे, जबकि कार पार्किंग एरिया में नहीं खड़ी थी।

छात्र ने जब 20 रुपये देने से इनकार कर दिया तो पार्किंग स्टाफ ने 500 रुपये जुर्माना लगाने की धमकी दी। इसके बाद छात्र उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। अब तमिलनाडु के एक उपभोक्ता आयोग ने रेलवे अधिकारियों और पार्किंग ठेकेदार को निर्देश दिया है कि वे छात्र को 20 रुपये वापस करें। इसके साथ ही मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए 13,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी दें।

20 दिसंबर 2025 को हुई थी घटना इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, शिकायतकर्ता 20 दिसंबर 2025 को अपने माता-पिता और बुजुर्ग दादा-दादी को लेने राजापालयम रेलवे स्टेशन पहुंचा था। उसने अपनी कार निर्धारित ट्रांजिट लेन में लगाई थी। उसका दावा था कि वह ड्राइवर सीट पर ही बैठा था और कार का इंजन भी चालू था। वह यात्रियों को लेने के लिए ट्रैफिक की कतार के साथ आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान पार्किंग ठेकेदार के दो कर्मचारियों ने उसे रोका और ₹20 पार्किंग शुल्क मांगा।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, कर्मचारियों ने इसके लिए कथित तौर पर छह मिनट के नियम का हवाला दिया। उसने कर्मचारियों को बताया कि उसकी कार निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में नहीं है और वह केवल अपने परिवार को लेने आया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने पैसे नहीं देने पर रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 159 के तहत ₹500 का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। उसका कहना था कि कर्मचारियों ने खुद को रेलवे से जुड़ा बताने की कोशिश की, जबकि वे निजी पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारी थे।

रेलवे स्टेशन पर छह मिनट तक मुफ्त पिकअप की सुविधा इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन की टेंडर शर्तों और नीति का हवाला दिया। इसके मुताबिक, रेलवे स्टेशन के सर्कुलेशन एरिया में यात्रियों को उतारने या लेने के लिए छह मिनट तक फ्री समय दिया जाता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पार्किंग ठेकेदार को सिर्फ निर्धारित और चिह्नित पार्किंग क्षेत्र में ही शुल्क वसूलने का अधिकार है। यह अधिकार रेलवे स्टेशन की सार्वजनिक सड़कों, वाहनों की आवाजाही वाले हिस्सों या यात्रियों को उतारने-चढ़ाने के स्थान तक नहीं है।

आयोग के अनुसार, शिकायतकर्ता की कार न तो पार्किंग में खड़ी थी और न ही उसने निर्धारित पार्किंग सुविधा का इस्तेमाल किया था। वह केवल बुजुर्ग यात्रियों को लेने के लिए ड्रॉप-ऑफ या पिकअप लेन में मौजूद था। ऐसी स्थिति में पार्किंग शुल्क वसूलना अनुचित (unfair trade practice) है। आयोग की ओर से आदेश में कहा गया है कि ठेकेदार के पास इस तय इलाके से बाहर निकलने वाले वाहनों पर शुल्क लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। शिकायतकर्ता को पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों की वजह से काफी तनाव और परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने उससे 20 रुपये देने के लिए मजबूर किया, जबकि उसने पार्किंग एरिया का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था।