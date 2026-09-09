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Apple Event Highlight: iPhone 18 Pro की धांसू एंट्री, पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च, सिम का झंझट खत्म, अंदर छिपा है कैमरा

iPhone 18 Pro Launch Live: Apple का 'Surprise and Shine' इवेंट शुरू हो गया है। कोरोना काल के बाद पहली बार कंपनी का ये इन-पर्सन इवेंट हो रहा है। आइये जानते हैं इस इवेंट में क्या खास हो रहा है।

Jitendra Singh
अपडेटेड10 Sep 2026, 01:12:42 AM IST
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iPhone 18 Pro Launch Live: आईफोन 18 सीरीज 4 नए कलर में लॉन्च हुए हैं।
iPhone 18 Pro Launch Live: आईफोन 18 सीरीज 4 नए कलर में लॉन्च हुए हैं।

iPhone 18 Pro Launch Live: Apple का लॉन्चिंग इवेंट शुरू हो चुका है। इसके लिए कंपनी ने Surprise and shine नाम की टैगलाइन का इस्तेमाल किया है। इस इवेंट के दौरान कंपनी अपना स्क्रीन मुड़ने वाले iPhone लॉन्च करेगी, जिसका नाम iPhone Fold Ultra है। इसके अलावा कंपनी iPhone 18 Pro को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही कंपनी न्यू Apple Watch और AirPods को लॉन्च किया। इस बार Apple के पास एक ऐसा सरप्राइज भी हो सकता है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। कंपनी का पहला Foldable iPhone लॉन्च किया गया।

इस लाइव ब्लॉग में आपको Apple Event से जुड़े हर बड़े अपडेट, लॉन्च, कीमत, फीचर्स और भारत में उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। ताजा अपडेट्स के लिए मिंट हिंदी के साथ जुड़े रहें.....

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
10 Sep 2026, 01:01:08 AM IST

Apple Event 2026 LIVE: iPhone Duo में Face ID नहीं, Touch ID

Apple के नए iPhone Duo में कंपनी ने Face ID को हटाकर Touch ID को जगह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, फोन के पावर बटन में ही Touch ID सेंसर को इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा Apple Watch के जरिए नजदीक से डिवाइस अनलॉक करने की सुविधा भी इसमें मुहैया कराई गई है।

10 Sep 2026, 12:47:28 AM IST

Apple Event 2026 LIVE: iPhone Duo में A20 Pro चिप, परफॉर्मेंस 35% तक ज्यादा

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone Duo में A20 Pro चिप दी गई है। फोन में बड़ा Vapor Chamber भी है, जिससे गर्मी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। Apple के मुताबिक iPhone Duo की लगातार परफॉर्मेंस iPhone 17 Pro के मुकाबले 35% तक ज्यादा है। फोन में नया C2 Modem भी दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इससे कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। C2 Modem, A20 Pro के साथ मिलकर तेज अपलोड स्पीड मिलेगी। इसके साथ ही यह पिछली पीढ़ी के मुकाबले कम पावर इस्तेमाल करता है।

10 Sep 2026, 12:30:25 AM IST

Apple Event 2026 LIVE: Apple के नए प्रोडक्ट्स की भारत में कीमतें जारी

Apple ने ‘Surprise and Shine’ इवेंट में नए iPhone, Apple Watch और AirPods लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने भारत में इनकी शुरुआती कीमतें भी जारी कर दी हैं।

  • iPhone 18 Pro: 1,64,900 से शुरू हैं
  • iPhone 18 Pro Max: 1,79,900 से शुरुआत
  • iPhone Duo: 2,99,900 से शुरुआत
  • AirPods 5: 14,900 से शुरुआत
  • AirPods 5 वायरलेस चार्जिंग केस के साथ: 17,900
  • Apple Watch Series 12: 56,900 से शुरुआत
  • Apple Watch Ultra 4: 1,09,900 से शुरुआत
10 Sep 2026, 12:24:37 AM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: स्क्रीन के नीचे छिपा FaceTime कैमरा

iPhone Duo में अंडर-डिस्प्ले FaceTime कैमरा दिया गया है। जरूरत पड़ने पर ही कैमरा दिखाई देगा। फोन को खोलने पर नया हिंज पूरी तरह फ्लैट हो जाता है, जिससे अंदर की स्क्रीन पर बीच में कम रुकावट दिखाई देती है।

10 Sep 2026, 12:17:46 AM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: iPhone Duo में सिम का झंझट खत्म

Apple ने iPhone Duo को eSIM-only रखा है। यानी इसमें फिजिकल SIM कार्ड लगाने का विकल्प नहीं होगा। यह iPhone Air के बाद कंपनी का दूसरा ऐसा स्मार्टफोन है। SIM ट्रे हटाने से फोन के अंदर अतिरिक्त जगह मिली है। Apple ने इस जगह का इस्तेमाल दो बैटरी लगाने के लिए किया है। फोल्डेबल फोन के दोनों हिस्सों में एक-एक बैटरी दी गई है।

10 Sep 2026, 12:15:44 AM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: iPhone में नया C2 Modem, अपलोड स्पीड 50% तक तेज

Apple ने नए iPhone मॉडल्स में अपना C2 Modem पेश किया है। इसमें पहली बार 5G mmWave का सपोर्ट दिया गया है। इससे तेज 5G नेटवर्क पर बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है। Apple के मुताबिक C2 Modem की अपलोड स्पीड 50% तक तेज है। इससे फोटो, वीडियो और बड़ी फाइलें अपलोड करने में कम समय लगेगा। पहले के C1 और C1X Modem में 5G mmWave का सपोर्ट नहीं था।

10 Sep 2026, 12:09:12 AM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: iPhone Duo में मिलते हैं 2 नए कलर्स

एपल ने अपने पहले फोल्डेबल आईफोन डुओ (iPhone Duo) में भी वही पावरफुल A20 प्रो चिपसेट दिया है, जो आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स को पावर देता है। कंपनी ने इसे अब तक का सबसे वर्सटाइल आईफोन करार दिया है। फोन को प्रीमियम लुक देने के लिए इसे दो कलर ऑप्शंस- स्टार व्हाइट और नाइट स्काई में पेश किया गया है।

10 Sep 2026, 12:02:53 AM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: iPhone Duo की कीमत $1,999 से शुरू, 16 अक्टूबर से प्री-ऑर्डर शुरू

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone Duo के 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत $1,999 से शुरू होगी। इसके लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर से शुरू होंगे और डिवाइस की शिपिंग 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी।

10 Sep 2026, 12:01:02 AM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: StandBy मोड में भी बदलाव

iPhone Duo को बिना चार्जिंग लगाए StandBy मोड में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे बेडसाइड डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल करते हुए मौसम, कैलेंडर, म्यूजिक और दूसरे विजेट देखे जा सकेंगे। Apple ने डेवलपर्स के लिए नए API जारी किए हैं, ताकि ऐप्स बड़ी स्क्रीन का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। Zoom में बड़ी वीडियो कॉल स्क्रीन, Slack में ज्यादा वर्कस्पेस और Netflix में बेहतर कंटेंट व्यू जैसे फीचर मिल सकते हैं।

9 Sep 2026, 11:58:28 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: iPhone Duo में मल्टीटास्किंग और बड़ी स्क्रीन का फायदा

Apple ने iPhone Duo की बड़ी अंदरूनी स्क्रीन को मल्टीटास्किंग के लिए तैयार किया है। यूजर्स एक साथ दो ऐप चला सकेंगे। Safari जैसे ऐप में एक ही समय पर दो विंडो भी खोली जा सकेंगी। अक्सर इस्तेमाल होने वाले ऐप्स के कॉम्बिनेशन को सेव करके बाद में जल्दी खोला जा सकेगा। फोन को अलग-अलग एंगल और दिशा में इस्तेमाल करने पर iOS अपने आप स्क्रीन का लेआउट बदल देगा। हिंज के पास का हिस्सा खाली रखा जाएगा, ताकि कंटेंट देखने में परेशानी न हो।

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9 Sep 2026, 11:52:22 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: फोल्डेबल iPhone के लिए iOS 27 में बदलाव

Apple ने iOS 27 को फोल्डेबल स्क्रीन के हिसाब से तैयार किया है। कंट्रोल्स को स्क्रीन के किनारों पर रखा गया है, जिससे ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलता है। Home Screen का Dock अब वर्टिकल है और Status Bar कोने में छोटा दिखाई देगा। ऐप्स दोनों स्क्रीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकेंगे। यूजर्स एक साथ दो Home Screen पेज देख सकेंगे। Mail और Messages में भी एक स्क्रीन पर ज्यादा जानकारी दिखाई देगी।

9 Sep 2026, 11:49:53 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: पहला फोल्डेबल फोन, iPhone Duo लॉन्च

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone Duo में पतली टाइटेनियम बॉडी दी गई है। इसमें नया हिंज लगाया गया है। इससे फोन को खोलने पर स्क्रीन को फ्लैट रखने में मदद मिलती है। इसके बाद इसे बंद करते समय आसानी से लॉक कर सकते हैं। फोन खोलने पर यह अब तक का सबसे पतला iPhone बन जाता है। Apple ने ज्यादा बैटरी के लिए फोन के अंदरूनी हिस्सों की जगह भी बदली है।

9 Sep 2026, 11:38:23 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: Apple Watch में AI से पता चलेगी ‘Health Age’

Apple ने Apple Watch के लिए नया Health Age फीचर पेश किया है। यह AI की मदद से नींद, एक्सरसाइज और हार्ट रेट जैसे हेल्थ डेटा का विश्लेषण करेगा। इससे यूजर्स को अपनी ओवरऑल हेल्थ की बेहतर जानकारी मिलेगी। इसके साथ Apple ने Health ऐप को भी नया डिजाइन दिया है। नया Readiness फीचर यह समझने में मदद करेगा कि शरीर ज्यादा एक्टिविटी के लिए तैयार है या आराम की जरूरत है। कंपनी ने अभी साफ नहीं किया है कि ये सभी फीचर्स पुराने Apple Watch मॉडल में भी मिलेंगे या नहीं। लगातार हार्ट रेट मॉनिटरिंग Apple Watch Series 12 और Ultra 4 तक सीमित रहने की उम्मीद है।

9 Sep 2026, 11:32:26 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: Apple Watch Series 12 में नए हेल्थ फीचर्स

Apple ने Apple Watch Series 12 में हेल्थ मॉनिटरिंग को बेहतर किया है। वॉच लगातार हार्ट रेट ट्रैक करेगी, जिससे यूजर्स को अपनी सेहत और फिटनेस की ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। कंपनी ने नया Readiness ऐप भी पेश किया है। यह यूजर्स को यह समझने में मदद करेगा कि कब ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और कब आराम करना बेहतर है। इसके अलावा, अपडेटेड Health ऐप में Health Age फीचर मिलेगा। वहीं Live Rewind दिनभर की एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगा और हाल में हुई बातचीत को टेक्स्ट में बदल सकेगा।

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9 Sep 2026, 11:27:35 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: एपल वॉच सीरीज 12 हुईं लॉन्च, डिजाइन नहीं बदला

एपल ने नई वॉच लॉन्च कर दी है। इसका डिजाइन पहले की तरह ही है। कंपनी की वॉच में लगातार 12वीं जनरेशन में भी डिजाइन को बड़े स्तर पर नहीं बदलाव किया गया है। पिछले कुछ सालों में इसमें छोटे-मोटे बदलाव ही देखने को मिले हैं। सीरीज 10 में दो साल पहले स्क्रीन साइज बढ़ाया गया था। ऐसे में सीरीज 12 और सीरीज 4 के बीच डिजाइन का अंतर आम यूजर के लिए पहचानना मुश्किल हो सकता है।

9 Sep 2026, 11:23:45 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: AI से बनी तस्वीरों पर लगेगी लगाम

AI से तैयार की गई तस्वीरों और डिजिटल एडिटिंग के बढ़ते इस्तेमाल के बीच Apple ने Apple Reference Image नाम की नई टेक्नोलॉजी पेश की है। इसका मकसद ये पता लगाने में मदद करना है कि कोई फोटो असल में कैमरे से ली गई है या बाद में उसमें बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर अगर एआई से बनाई गई है तो पता चल सकता है।

9 Sep 2026, 11:19:38 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: AirPods 5 में $129 में ANC और नए ऑडियो अपग्रेड

Apple ने अपने एंट्री-लेवल AirPods लाइनअप को अपग्रेड किया है और $129 वाले AirPods 5 में एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) फ़ीचर दिया है। वायरलेस चार्जिंग केस वाले ज़्यादा महंगे वर्शन की कीमत $149 है। नए AirPods 5 में नए डिज़ाइन वाला मल्टी-पोर्ट एकॉस्टिक आर्किटेक्चर और नेक्स्ट-जेनरेशन एडेप्टिव EQ भी है। Apple का कहना है कि इन बदलावों से अलग-अलग तरह के कान के आकार के लिए बेहतर और ज़्यादा डिटेल्ड ऑडियो मिलता है।

9 Sep 2026, 11:16:53 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से, 18 सितंबर से बिक्री

Apple ने नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लिए 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर शुरू करने की जानकारी दी है। दोनों फोन 18 सितंबर से उपलब्ध होंगे।

9 Sep 2026, 11:16:01 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: iPhone 18 Pro Max में अब तक की सबसे लंबी बैटरी लाइफ

Apple के मुताबिक iPhone 18 Pro Max में बैटरी लाइफ को बड़ा अपग्रेड मिला है। फोन में 45 घंटे तक वीडियो प्लेबैक की क्षमता बताई गई है। बेहतर कूलिंग के लिए नए वेपर-चेंबर डिजाइन का भी इस्तेमाल किया गया है।

9 Sep 2026, 11:13:47 PM IST

iPhone 18 Pro Launch Live: कैमरे में बड़ा बदलाव, मिला 48MP वेरिएबल अपर्चर

iPhone 18 Pro सीरीज में कैमरा सिस्टम को बड़ा अपग्रेड मिला है। मुख्य कैमरे में 48MP वेरिएबल अपर्चर दिया गया है, जिससे अलग-अलग रोशनी में फोटो लेने के दौरान लेंस में आने वाली रोशनी पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। Apple ने नए Pro कैमरा कंट्रोल्स और बेहतर नाइट मोड पर भी जोर दिया है।

About the Author

Jitendra Singh

जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।

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