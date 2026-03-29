IPL 2026 MI vs KKR Scorecard: मुंबई इंडियंस ने केकेआर को दी करारी शिकस्त, रोहित और रिकेल्टन के तूफान में उड़ा कोलकाता

IPL 2026 MI vs KKR Scorecard: IPL 2026 का दूसरा मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक हाई-स्कोरिंग मैच में शिकस्त देकर सीजन का धमाकेदार आगाज किया है।

Priya Shandilya
अपडेटेड29 Mar 2026, 11:30:35 PM IST
आईपीएल 2026 का दूसरा मैच, मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दी करारी शिकस्त
आईपीएल 2026 का दूसरा मैच, मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दी करारी शिकस्त(AFP)

IPL 2026 MI vs KKR Scorecard: मुंबई इंडियंस ने रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में इतिहास रच दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर MI ने साल 2012 के बाद पहली बार आईपीएल में अपना ओपनिंग मैच जीतने का 14 साल पुराना सूखा खत्म किया है। 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रायन रिकेल्टन (81) और रोहित शर्मा (78) की तूफानी पारियों ने असंभव को मुमकिन कर दिखाया। मुंबई ने यह मुकाबला 19.1 ओवर में ही अपने नाम कर लिया।

kolkata knight riders vs mumbai indians match scorecard

MI: 224/4 (19.1)

KKR: 220/4 (20)

MI की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह

इम्पैक्ट प्लेयर्स: सूर्यकुमार यादव, कॉर्बिन बॉश, रॉबिन मिन्ज, राज बावा, अश्वनी कुमार

KKR की प्लेइंग XI: फिन एलेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमणदीप सिंह, अनुकुल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजारबानी

इम्पैक्ट प्लेयर्स: पांडेय, दहिया, त्यागी, दुबे, पॉवेल

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
29 Mar 2026, 11:14:54 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: मुंबई की धमाकेदार जीत

KKR vs MI Live Score IPL 2026: 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने शानदार खेल दिखाते हुए सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है।

29 Mar 2026, 11:08:51 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: मुंबई इंडियंस जीत के बेहद करीब

KKR vs MI Live Score IPL 2026: वानखेड़े स्टेडियम में अब पूरी तरह से मुंबई इंडियंस का दबदबा दिख रहा है। हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा क्रीज पर जमे हुए हैं और मैच पूरी तरह मुंबई के पाले में नजर आ रहा है।

29 Mar 2026, 10:56:08 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: रायन रिकेल्टन 81 रन बनाकर आउट

KKR vs MI Live Score IPL 2026: वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका लगा है। शानदार बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन 81 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए हैं।

29 Mar 2026, 10:46:20 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: सूर्यकुमार यादव आउट

KKR vs MI Live Score IPL 2026: मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका सूर्यकुमार यादव के रूप में लगा है। वह ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए हैं।

29 Mar 2026, 10:32:36 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: रोहित की शानदार पारी का अंत

KKR vs MI Live Score IPL 2026: मुंबई इंडियंस को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा है। उन्होंने 28 गेंदों में 78 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन अपनी लय को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए।अब मैदान में सूर्यकुमार यादव आए गए हैं।

29 Mar 2026, 10:19:33 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: रोहित-रिकेल्टन की जबरदस्त साझेदारी

KKR vs MI Live Score IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। रोहित शर्मा 28 गेंदों में 58 रन बनाकर लय में हैं, जबकि रयान रिकेल्टन 23 गेंदों में 49 रन के साथ उनका अच्छा साथ दे रहे हैं।

29 Mar 2026, 09:34:43 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: मुंबई की बल्लेबाजी शुरू

KKR vs MI Live Score IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने 221 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा शुरू कर दिया है। टीम के ओपनर्स क्रीज पर उतर चुके हैं और अब नजर रहेगी कि मुंबई कैसी शुरुआत करती है।

29 Mar 2026, 09:20:54 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: मुंबई के सामने 221 का बड़ा लक्ष्य

KKR vs MI Live Score IPL 2026: कोलकाता की टीम ने वानखेड़े की पिच का पूरा फायदा उठाया और निर्धारित 20 ओवरों में 220/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया है। अब मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 221 रनों का लक्ष्य है।

29 Mar 2026, 09:09:56 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: रघुवंशी आउट, चौथा झटका

KKR vs MI Live Score IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स को चौथा झटका अंगकृष रघुवंशी के रूप में लगा है। अर्धशतक पूरा करने के बाद वह आउट हो गए, लेकिन टीम की पकड़ मजबूत बनी हुई है।

29 Mar 2026, 08:45:02 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: रहाणे 67 रन बनाकर आउट

KKR vs MI Live Score IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि काफी देर तक पारी को संभालकर खेल रहे अजिंक्य रहाणे आउट हो गए हैं। उनके जाने से टीम पर दबाव बढ़ सकता है। अब मैदान पर रिंकू सिंह आए हैं।

29 Mar 2026, 08:17:37 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: केकेआर का दूसरा विकेट गिरा

KKR vs MI Live Score IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरा झटका कैमरन ग्रीन के रूप में लगा है, लेकिन इसके बावजूद टीम की बल्लेबाजी लय में बनी हुई है और रन तेजी से आते जा रहे हैं।

29 Mar 2026, 07:58:19 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: फिन एलन आउट

KKR vs MI Live Score IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स को अच्छी शुरुआत के बीच पहला झटका लगा है। फिन एलन आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं, जिससे टीम को शुरुआती लय में थोड़ा ब्रेक लगा है।

29 Mar 2026, 07:52:35 PM IST

KKR vs MI Live Score IPL 2026: केकेआर के ओपनर्स शानदार लय में

KKR vs MI Live Score IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अजिंक्य रहाणे और फिन एलन शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और दोनों का बल्ला जमकर चल रहा है, जिससे टीम ने तेज शुरुआत पकड़ ली है।

29 Mar 2026, 07:33:50 PM IST

IPL 2026 MI vs KKR Live Score: मैदान में उतरे रहाणे और एलन

IPL 2026 MI vs KKR Live Score: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला शुरू हो चुका है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक ओपनर फिन एलन क्रीज पर पहुंच चुके हैं।

29 Mar 2026, 07:21:28 PM IST

IPL 2026 MI vs KKR Live: मुंबई का बड़ा दांव, प्लान में बदलाव

IPL 2026 MI vs KKR Live: मुंबई इंडियंस ने इस मैच के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। इस बार रोहित शर्मा को इम्पैक्ट सब की जगह फील्डिंग में उतारा गया है, जबकि सूर्यकुमार यादव को सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है।

29 Mar 2026, 07:02:48 PM IST

IPL 2026 MI vs KKR Live Updates: मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

IPL 2026 MI vs KKR Live Updates: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी।

29 Mar 2026, 06:36:07 PM IST

IPL 2026 MI vs KKR Live Updates: कुछ ही देर में होगा टॉस

IPL 2026 MI vs KKR Live Updates: वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबले की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में टॉस होगा, जिसके बाद तय होगा कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा।

29 Mar 2026, 06:05:20 PM IST

IPL 2026 MI vs KKR Live Updates: पिछले सीजन प्लेऑफ तक पहुंची थी मुंबई

IPL 2026 MI vs KKR Live Updates: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 में शानदार खेल दिखाते हुए प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। टीम ने कुल 16 मैच खेले, जिसमें से 9 मुकाबलों में जीत हासिल की। हालांकि शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन बाद में टीम ने वापसी करते हुए दूसरे क्वालीफायर तक जगह बनाई, जहां पंजाब के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

29 Mar 2026, 05:39:08 PM IST

IPL 2026 MI vs KKR Live Updates: फ्री में कहां देखें IPL मैच?

IPL 2026 MI vs KKR Live Updates: पूरा मैच देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसकी शुरुआती कीमत 149 प्रति महीना रखी गई है। यानी अब 'पूरी तरह फ्री' वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने इसके बदले धांसू रिचार्ज प्लान पेश किए हैं।

यहां पढ़ें पूरी खबर: IPL 2026: क्या फ्री में देख सकते हैं IPL 2026? जानें रिचार्ज प्लान्स और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

29 Mar 2026, 05:18:52 PM IST

IPL 2026 MI vs KKR Live Score: मुंबई-कोलकाता में किसका पलड़ा भारी?

IPL 2026 MI vs KKR Live Score: आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस हमेशा कोलकाता नाइट राइडर्स पर भारी पड़ी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से मुंबई ने 24 मैचों में बाजी मारी है, जबकि केकेआर को सिर्फ 11 जीत नसीब हुई हैं। आंकड़ों के लिहाज से आज भी मुंबई का दबदबा साफ दिख रहा है।

29 Mar 2026, 05:05:15 PM IST

IPL 2026 MI vs KKR Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग XI

IPL 2026 MI vs KKR Live Score: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, अंकुल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और उमरान मलिक

इम्पैक्ट प्लेयर- अंगकृष रघुवंशी या कार्तिक त्यागी

29 Mar 2026, 04:51:36 PM IST

IPL 2026 MI vs KKR Live Score: मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग XI

IPL 2026 MI vs KKR Live Score: रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शरफेन रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स/कॉर्बिन बॉश, नमनधीर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट

इम्पैक्ट प्लेयर- मयंक मारकंडे

29 Mar 2026, 04:26:29 PM IST

IPL 2026 MI vs KKR Live Score: MI vs KKR: कौन मारेगा बाजी?

IPL 2026 MI vs KKR Live Score: IPL 2026 के दूसरे मैच में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होगी। वानखेड़े में हार्दिक पंड्या अपनी टीम को छठा खिताब दिलाने का सफर शुरू करेंगे, वहीं केकेआर अपनी नई रणनीति से उलटफेर करने के इरादे से उतरेगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

About the Author

Priya Shandilya

नोटपैड, कैमरा और जमीनी खबरों की तलाश से शुरू हुआ प्रिया शांडिल्य का पत्रकारिता सफर आज डिजिटल मीडिया की दुनिया तक पहुंच चुका है। अखबार की ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल न्यूजरूम के डेस्क तक, प्रिया को पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों का अनुभव है। प्रिया ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रभात खबर में पहले इंटर्नशिप की और फिर यहीं रिपोर्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्होंने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मेडिकल बीट पर डेढ़ साल तक फील्ड रिपोर्टर के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने गल्गोटियाज यूनिवर्सिटी, नोएडा से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट किया जहां उन्होंने Womeniaworld.com के लिए फ्रीलांस लेखन और फिर अमर उजाला में ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में काम किया। साल 2019 में प्रिया ने Aajtak.in में न्यूज सब एडिटर के रूप में डिजिटल मीडिया में कदम रखा। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, ट्रेंडिंग और ओपिनियन सेक्शन में खबरें लिखीं और संपादित कीं। इसके बाद वह बोस्टन बेस्ड अंग्रेजी वेबसाइट जय-हो.कॉम से जुड़ीं और कुछ रीजनल वेबसाइट्स के लिए फ्रीलान्स भी किया। 2023–24 के दौरान प्रिया ने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एक करियर गाइड बुक पर घोस्ट राइटर के रूप में काम किया। वर्तमान में प्रिया लाइवमिंट हिंदी में कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे बिजनेस, राजनीति, ट्रेंडिंग, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, मार्केट्स और पर्सनल फाइनेंस जैसे विषयों पर सरल और तथ्यात्मक कंटेंट लिखती हैं। काम के अलावा प्रिया एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और साथ ही लैंडस्केप पेंटिंग करती हैं।

Khel SamacharTrending News
Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

होमट्रेंड्सIPL 2026 MI vs KKR Scorecard: मुंबई इंडियंस ने केकेआर को दी करारी शिकस्त, रोहित और रिकेल्टन के तूफान में उड़ा कोलकाता
More
होमट्रेंड्सIPL 2026 MI vs KKR Scorecard: मुंबई इंडियंस ने केकेआर को दी करारी शिकस्त, रोहित और रिकेल्टन के तूफान में उड़ा कोलकाता