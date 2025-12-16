IPL 2026 Auction Live: 4 मैच के लिए मिले 8.60 करोड़, जानिए कौन है IPL 2026 का ये दिग्गज प्लेयर

IPL 2026 Auction Live Updates: आज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी चल रही है। इस छोटी नीलामी में 10 टीमें दुनियाभर के कुल 77 खिलाड़ियों के लिए बोलियां लग रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने आईपीएल इतिहास में नया कीर्तिमान बना दिया है। अबु धाबी में हो रहे मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये की भारी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। बता दें कि सभी टीमों के पास 237 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम है। इनमें सबसे ज्यादा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास है जबकि सबसे छोटा पर्स मुंबई इंडियंस (MI) का है।

77 खिलाड़ी मैदान में, 10 टीमें खरीदार

नीलामी में 10 टीम 77 खिलाड़ियों को खरीदने उतरेंगी और सभी टीम के पास मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है। हालांकि, मुंबई इंडियन्स की नीलामी में अधिक भूमिका नहीं होगी क्योंकि उसके पास सिर्फ 2.75 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। ऐसे में वह कुछ अनकैप्ड खिलाड़ियों को उनके आधार मूल्य पर ही खरीद पाएगी, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हो।

KKR का बटुआ सबसे भारी

कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे अधिक 64 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है और उसकी नजरें टीम को नए सिरे से तैयार करने पर टिकी होंगी। टीम को 13 खिलाड़ियों को खरीदना है और नीलामी में उसे मुख्य रूप से चुनौती सुपरकिंग्स से मिलने की उम्मीद है जिसके पास 43 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है।