Indian Economy: क्या सच में देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आने वाली है? कांग्रेस बोली- बदहाल है इकोनॉमी

Indian Economy: कांग्रेस पार्टी का दावा है कि देश आर्थिक स्थिति बदहाल है जिसे सरकार को स्वीकार करते हुए उचित कदम उठाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि देश की जनता कमरतोड़ महंगाई से परेशान है और सरकार आंकड़े छिपाने में जुटी है। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट भी महंगाई को नियंत्रण में रखने को एक चुनौती मान रही है।

वहीं, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भी माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाहरी चुनौतियों के साथ-साथ अंदरूनी कमजोरियों का भी दबाव बन रहा है। बीती तिमाही में अनुमान से अधिक जीडीपी ग्रोथ रेट के बीच कुछ आर्थिक आंकड़ों, विशेषज्ञों की टिप्पणियों और वैश्विक संस्थानों की रिपोर्टों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभावित संकट की चिंताएं उभर रही हैं। आइए इन सब पर गौर करते हैं।

आर्थिक बदहाली का सच स्वीकारे सरकार: कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक 'एक्स' पोस्ट में कहा कि त्योहारों के बीच 'कमरतोड़ महंगाई' लोगों की कमाई को प्रभावित कर रही है।

नीति-निर्माताओं के लिए चुनौतियों पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि नीति-निर्माताओं के लिए चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक वृद्धि को बनाए रखते हुए महंगाई पर काबू रखना प्रमुख प्राथमिकता होगी। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी और खरीफ फसलों के उत्पादन पर अनिश्चितता के बीच यह चुनौती और बढ़ गई है।

अक्टूबर की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, मजबूत घरेलू मांग, निवेश गतिविधियों में निरंतरता, वित्तीय क्षेत्र की मजबूती और आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन के लिए सक्रिय कदमों ने अबतक भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से निपटने में मदद की है। हालांकि, रिपोर्ट में आगाह किया गया कि कई अनिश्चितताएं अब भी बनी हुई हैं। महंगाई के दबाव को काबू में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा।

रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के लिए दो नकारात्मक पक्षों का जिक्र है। पहला, संचयी आधार पर चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अगस्त के दौरान चालू खाते का घाटा बढ़ा है। और दूसरा, वैश्विक स्तर पर जारी तनाव, ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों का सख्त होना प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बाह्य क्षेत्र के लिए जोखिम पैदा हो रहे हैं।

CEA बोले- चुनौतियां सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को ही कहा कि यह वर्ष 2026 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 1991 की तरह एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि, मौजूदा चुनौतियां केवल बाहरी दबावों तक सीमित नहीं हैं और मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा, कृषि एवं टेक्नॉलजी से जुड़ी संरचनात्मक बाधाएं भी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही हैं।

उन्होंने कहा, '2026 की तुलना 1991 से करने का मतलब यह नहीं है कि दोनों वर्षों की परिस्थितियां एक जैसी हैं। वर्ष 1991 में भारत भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था, जबकि मौजूदा परिस्थितियों में बाहरी दबावों के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक चुनौतियां भी शामिल हैं।'

IIP ग्रोथ रेट में आई कमजोरी अर्थव्यवस्था पर दबाव सितंबर महीने के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में कमजोरी में भी झलका है जो घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई। खनन क्षेत्र में गिरावट और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि धीमी पड़ने से औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार प्रभावित हुई। सितंबर के आंकड़े आने के साथ ही चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही।

हालांकि, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत का मानना है कि अक्तूबर में यह आंकड़ा सुधर जाएगा। उन्होंने कहा कि आधार प्रभाव और खनन क्षेत्र की नकारात्मक वृद्धि से सितंबर का आंकड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, 'हमारा अनुमान है कि आधार प्रभाव की वजह से अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर बढ़कर आठ से नौ प्रतिशत के दायरे में रह सकती है।'

View full Image View full Image भारतीय अर्थव्यवस्था के चिंताजनक आंकड़े (AI Image) ( ChatGPT )

ट्रैक्टर की मांग में कमी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव का एक अहम संकेत ट्रैक्टरों और सस्ते वाहनों की घटती मांग भी है। कमजोर मानसून और महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में सूखे के कारण किसानों की आय और खरीदारी की क्षमता प्रभावित हुई है। उद्योग के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में ट्रैक्टरों की बिक्री 8-10% तक घट सकती है, जो तीन साल का निचला स्तर होगा।

कुछ बाजारों में एंट्री-लेवल कारों की बिक्री 20-25% और दोपहिया वाहनों की 25-27% तक गिरने की भी खबर है। यह संकेत देता है कि कृषि आय में कमजोरी का असर ग्रामीण खपत पर पड़ रहा है। हालांकि पिछले साल जीएसटी दरों में कटौती के कारण बिक्री में बड़ी तेजी आई थी। इस वजह से भी इस वर्ष की बिक्री में ज्यादा गिरावट नजर आ रही है।

भारत के प्रति विदेशी निवेशकों की बेरुखी का दावा क्वांटम एडवाइजर्स के संस्थापक और 36 वर्षों से विदेशी निवेशकों के साथ काम कर रहे अजीत दयाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार को लेकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) में पहले कभी इतनी निराशा और नाराजगी नहीं देखी गई।

उनके मुताबिक, इसकी वजह केवल ऊंची वैश्विक ब्याज दरें, महंगा कच्चा तेल या एआई निवेश की दौड़ में भारत की सीमित भागीदारी नहीं है, बल्कि घरेलू नीतियों में अनिश्चितता, कैपिटल गेन टैक्स, नियमों में बार-बार बदलाव, कमजोर गवर्नेंस और कारोबार करने में आने वाली बाधाएं भी हैं। दयाल का दावा है कि भारत में सालाना 100 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आने के बजाय करीब 25 अरब डॉलर की निकासी हो रही है।

OECD की रिपोर्ट में जीडीपी ग्रोथ रेट में बड़ा बट्टा लगने की आशंका आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के अनुमान में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% पर सिमट सकता है। संस्था ने अनुमान जताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.3% और अगले वित्त वर्ष 2027-28 में 6.4% रह सकती है।

रिपोर्ट कहती है कि महंगे कच्चे तेल और गैस, गैस की राशनिंग तथा खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक की बढ़ती लागत से महंगाई वित्त वर्ष 2026-27 में 4.8% तक पहुंच सकती है। इससे निजी खपत और निवेश पर दबाव पड़ने, रोजगार वृद्धि और श्रम बाजार में भागीदारी कमजोर होने तथा आयात बिल बढ़ने से चालू खाते का घाटा बढ़ने की आशंका है। ऊर्जा की आपूर्ति पर लंबे समय तक पाबंदियां रहने से आर्थिक वृद्धि और प्रभावित हो सकती है।

View full Image View full Image भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़े (AI Graphic) ( ChatGPT )