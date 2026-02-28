Israel Iran Conflict Live: ईरान ने भी इजराइल-दुबई पर दागीं 400 मिसाइलें,बुर्ज खलीफा के पास हुआ धमाका,जानिए अपडेट

अबू धाबी में फंसे हुए यात्री विल वरधन का कहना है कि मैं अमेरिका के शिकागो का रहने वाला हूं। मैं पिछले तीन हफ्तों से भारत की यात्रा पर था... मैं भारत के चेन्नई से अबू धाबी होते हुए शिकागो वापस जा रहा हूं। आज सुबह जब मैं 10 बजे चेन्नई से निकला, तब कोई समस्या नहीं थी। हमारा विमान उड़ान भर चुका था। हम यहां अबू धाबी पहुंच गए, और अब मैं यहां एक तरह से फंस गया हूं। मुझे पता चला है कि बमबारी चल रही है, और इस समय हमारी फ्लाइट की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। अभी अधिकारी कह रहे हैं कि यह (फ्लाइट) अपने तय समय पर है या फिर इसके बारे में अभी 'तय किया जाना बाकी है' (TBD)। लेकिन हकीकत में स्थिति अज्ञात है। मेरी फ्लाइट आज आधी रात को जाने वाली है, इसलिए अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज दिन ढलने तक टेकऑफ के साथ चीजें फिर से सामान्य हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है।