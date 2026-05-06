JAC 12th Result 2026 Live OUT: झारखंड बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जारी, यहां से डायरेक्ट देखें मार्कशीट

JAC 12th Result 2026: झारखंड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद छात्रों के लिए यह बड़ी खबर है। सभी स्ट्रीम,आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थी अब ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड6 May 2026, 03:07:25 PM IST
झारखंड 12वीं का रिजल्ट लाइव अपडेट
झारखंड 12वीं का रिजल्ट लाइव अपडेट

JAC 12th Result Live Update: झारखंड बोर्ड के 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। आज बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं।

ऐसे देखें अपना रिजल्ट?

  • झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद इस तरह चेक किया जा सकता है।
  • सबस पहले छात्र ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com पर जाना होगा।
  • अब विंडो ओपन होने पर होमपेज पर दिए गए JAC 12th Result 2026 (Science, Commerce and Arts) पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • अब आपके परिक्षा परिणाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।
  • छात्र इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले सकते हैं।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
6 May 2026, 03:07:25 PM IST

JAC 12th Result 2026 LIVE: साइंस स्ट्रीम से कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स हुए पास

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6 May 2026, 02:50:58 PM IST

JAC 12th Result 2026 LIVE: Digilocker पर देखें अपना रिजल्ट

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6 May 2026, 02:47:21 PM IST

JAC 12th Result 2026 LIVE: तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट यहां से देखें

झारखंड बोर्ड ने आज एक साथ ही कक्षा 12वीं के तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है।सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

6 May 2026, 02:43:58 PM IST

JAC 12th Result 2026 LIVE: इन दो वेबसाइट पर देखें रिजल्ट

jacresults.com

jac.jharkhand.gov.in

6 May 2026, 02:43:18 PM IST

JAC 12th Result 2026 LIVE: यहां से डायरेक्ट देखें अपना रिजल्ट

6 May 2026, 02:41:55 PM IST

JAC 12th Result 2026 LIVE: 3.75 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा

झारखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल हुए 3.75 लाख से अधिक छात्र jacresults.com पर अपने स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।

6 May 2026, 02:35:09 PM IST

JAC 12th Result 2026 LIVE: झारखंड बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट कैसे देखें?

  • झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद इस तरह चेक किया जा सकता है।
  • सबस पहले छात्र ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com पर जाना होगा।
  • अब विंडो ओपन होने पर होमपेज पर दिए गए JAC 12th Result 2026 (Science, Commerce and Arts) पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • अब आपके परिक्षा परिणाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।
  • छात्र इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले सकते हैं।
6 May 2026, 02:31:37 PM IST

JAC 12th Result 2026 LIVE: झारखंड बोर्ड के 12 वीं का रिजल्ट जारी

झारखंड बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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