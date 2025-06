JAC Board 12th Arts Result Live: JAC के 12वीं के आर्ट्स का रिजल्ट जारी, जानिए किसने किया टॉप Jharkhand Board 12th Arts Result 2025: झारखंड एकेडमिक काउंसिल कुछ देर में 12वीं कक्षा के आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी छात्र झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://jacresults.com/ और https://jac.jharkhand.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। Anuj Shrivastava झारखंड 12वीं का रिजल्ट ( Mint ) JAC Jharkhand Board 12th Arts Result 2025: झारखंड बोर्ड के 12वीं के ऑर्ट्स के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए गुड न्यूज है। JAC बोर्ड आज 12वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी छात्र JAC की आधिकारिक वेबसाइट पर https://jacresults.com/ और https://jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ही JAC ने इंटर के साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया था। इस साल साइंस का रिजल्ट 79.26%, वहीं कॉमर्स का 91.2% रहा। हर बार की तरह इस साल भी साइंस और कॉमर्स परीक्षा में भी छात्राओं ने बाजी मारी है। यहां अपडेट्स फॉलो करें : JAC 12th Arts Result 2025 Live: झारखंड के 12वीं कक्षा के आर्ट्स की टॉपर लिस्ट पहला टॉपर- देव तिवारी ने 481 अंक

दूसरी टॉपर- प्रेरणा कुमारी ने 470 अंक

तीसरा टॉपर- सूरज कुमार दास 466 अंक

तीसरी टॉपर- कुमारी रीतिंबरा ने भी 466 अंक JAC 12th Arts Result 2025 Live: जारी हुआ झारखंड के 12वीं के आर्ट्स का रिजल्ट झारखंड बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा के आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार 12वीं आर्ट्स में 95.62% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। JAC 12th Arts Result 2025: डिजिलॉकर पर ऐसे देखें JAC के 12वीं के आर्ट्स का रिजल्ट JAC Jharkhand Board 12th Arts Result: 15,000 से अधिक छात्र फेल हुए थे साल 2024 में फेल साल 2024 में JAC के 12वीं कक्षा के आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 15,002 छात्र असफल रहे थे, जिनमें 7,618 लड़के और 7,384 लड़कियां शामिल थीं। और पढ़ें JAC 12th Arts Result 2025 Live: साल 2024 में कैसा रहा था रिजल्ट? झारखंड बोर्ड ने पिछले साल 2024 में 12वीं कक्षा के सभी स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया था। पिछले साल झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स में कुल 93.3 प्रतिशत छात्र पास हुए थे। साल 2024 का रिजल्ट 2023 की तुलना में थोड़ा कम था। साल 2023 में 95.97 प्रतिशत छात्र पास हुए थे। JAC Jharkhand Board 12th Arts Result 2025: कुछ देर में शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड की 12वीं कक्षा के आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया जाएगा। कुछ मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। JAC Jharkhand Board 12th Arts Result 2025: कहां पर देख सकते हैं रिजल्ट? झारखंड के 12वीं के आर्ट्स का रिजल्ट तीन वेबसाइट पर देखा जा सकता है। jacresults.com jac.jharkhand.gov.in results.digilocker.gov.in JAC Jharkhand Board 12th Arts Result 2025: DigiLocker के जरिए कैसे डाउनलोड करें मार्कशीट सबसे पहले digilocker.gov.in पर जाएं।

DigiLocker ऐप डाउनलोड करें।

अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें।

Education सेक्शन में JAC चुनें।

अपना रोल नंबर, रोल कोड, जन्म तिथि आदि दर्ज करें।

'Get Document' पर क्लिक करें। आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखेगी और डाउनलोड हो जाएगी। JAC 12th Art Result 2025: SMS पर कैसे देखें झारखंड बोर्ड के 12 वीं का रिजल्ट? सबसे पहले SMS टाइप करें

RESULT JAC12 रोल कोड रोल नंबर लिखें

इसके बाद इसे 56263 पर भेज दें

कुछ देर में आपको रिजल्ट भेज दिया जाएगा Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates. Trends बिजनेस न्यूज़ JAC Board 12th Arts Result Live: JAC के 12वीं के आर्ट्स का रिजल्ट जारी, जानिए किसने किया टॉप More Less

Story Url has been added to your clipboard