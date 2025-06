JAC 12th Result 2025 Live: JAC के 12वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी, देखिए टॉपर्स लिस्ट JAC 12th Result 2025 Live Updates: झारखंड के 12वीं की परीक्षा के बार रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए गुड न्यूज है। JAC आज 12वीं के साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख पाएंगे। Anuj Shrivastava आज आएगा झारखंड बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट( Mint ) JAC 12th Result 2025 Live Updates: झारखंड बोर्ड 12वीं के साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट कुछ देर में जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए सभी छात्र अपना एडमिट कार्ड निकालकर रख लें। JAC 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेगा। रिजल्ट जारी होने के करीब 1 घंटे बाद सभी छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मुख्य घटनाएँ एक क्लिक में डायरेक्ट देखें रिजल्ट यहां अपडेट्स फॉलो करें : Jharkhand 12th Result 2025 Live: JAC 12वीं साइंस स्ट्रीम के टॉपर्स की लिस्ट अंकिता दत्ता – 477 अंक, राजकीयकृत +2 हाई स्कूल, गोविंदपुर

अंकित कुमार साह – 476 अंक, नोआमुंडी इंटर कॉलेज, नोआमुंडी

किशोर कुमार – 474 अंक, (+2) हाई स्कूल, बरकागांव

जगन्नाथ सिंह चौधरी – 474 अंक, वीके मज़दूर इंटर कॉलेज, चास

हिमांशु कुमार – 474 अंक, विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज, विष्णुगढ़ JAC 12th Result 2025 Live Updates: झारखंड 12वीं साइंस स्ट्रीम का जिलेवार रिजल्ट प्रतिशत लातेहार 100.00

लोहरदगा 98.69

सिमडेगा 98.04

जामताड़ा 97.72

पाकुड़ 96.29

कोडरमा 95.61

धनबाद 94.34

बोकारो 94.03

चतरा 94.01

गिरिडीह 93.29

हज़ारीबाग 93.21

रांची 92.68

पलामू 92.67

गुमला 92.30

डब्ल्यू सिंहभूम 91.40

रामगढ़ 90.66

खूंटी 90.29

साहेबगंज 89.58

देवघर 89.20

ई. सिंहभूम 87.91

सरायकेला 87.00

गढ़वा 86.40

दुमका 84.91

गोड्डा 84.66 Jharkhand 12th Result 2025 Live: पिछले साल से काफी बेहतर रहा JAC के 12वीं का रिजल्ट झारखंड बोर्ड ने आज 12वीं के साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के अनुसार इस बार भी छात्राओं ने बाजी मार ली है। इस साल झारखंड बोर्ड इंटर साइंस का रिजल्ट 79.26%, वहीं कॉमर्स का 91.2% रहा। इस साल रिजल्ट पिछले साल से 7 फीसदी बेहतर है। Jharkhand 12th Result 2025 Live: झारखंड के लातेहार ने मारी बाजी, रिजल्ट में टॉप पर रहा ये जिला झारखंड के 12वीं का रिजल्ट बोर्ड ने जारी कर दिया है, इस बार इंटरमीडिएट के साइंस और कॉमर्स दोनों में लातेहार जिला टॉप पर रहा। और पढ़ें जारी हुआ JAC के 12वीं का रिजल्ट, कुछ देर में छात्र देख पाएंगे परिणाम झारखंड बोर्ड ने 12वीं के साइंस और कामर्स का रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी कर दिया है। कुछ देर में छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। Jharkhand Board 12th Result 2025 Live: उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं - जैक अध्यक्ष डॉ नटवा हांसदा जैक अध्यक्ष डॉ नटवा हांसदा ने झारखंड बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि जो परीक्षार्थी सफल हुए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना है और जो कुछ अंकों के कारण पास नहीं कर सके हैं वे कड़ी मेहनत करें और अगले प्रयास में सफलता पाएं। Jharkhand Board 12th Result 2025 Live: सभी छात्रों को मार्कशीट स्कूल से मिलेगी झारखंड बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद सभी छात्र अपने स्कूल से मार्कशीट ले सकते हैं। सभी छात्रों को स्कूल से ही मार्कशीट मिलेगी। Jharkhand 12th Result 2025: झारखंड के 12वीं का रिजल्ट कहां चेक करें? झारखंड बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। छात्र इन दोनों वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। jac.jharkhand.gov.in jacresults.com Jharkhand 12th Result 2025 Live: प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शुरू झारखंड बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। बस कुछ पलों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। JAC 12th Result 2025 Live Updates: पिछले साल कितना था झारखंड बोर्ड में 12वीं का पासिंग प्रतिशत? पिछले साल JAC के 12वीं की परीक्षा में 40.78% स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन से एग्जाम पास किया था जबकि 55.71% स्टूडेंट्स ने सेकेंड डिवीजन से एग्जाम पास किया था। 12वीं में ओवरऑल पासिंग पर्सेंटेज 85.48% रहा था। Jharkhand 12th Result 2025 Live: JAC तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट इस साल एक साथ नहीं कर रहा है जारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पिछले साल 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया था। हालांकि इस साल बोर्ड JAC के 12वीं के साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ आज जारी कर रहा है, जबकि आर्ट का रिजल्ट अगले सप्ताह में जारी करेगा। JAC 12th result 2025 Live:झारखंड बोर्ड को पिछले साल के आर्ट्स के टॉपर्स जीनत परवीन - 94.4 - सरकारी प्लस टू हाई स्कूल कांके

बहामनी धान - 93.2 - एसएस प्लस टू हाई स्कूल खूंटी

दीपाली कुमारी - 91.6 - उर्सुलाइन रांची Jharkhand 12th Result 2025 Live: JAC के 12वीं की परीक्षा में कितने नंबर पर हो जाएंगे पास जैक बोर्ड 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने होंगे।अगर कोई छात्र कुछ प्रतिशत के लिए फेल हो रहा है, तो झारखंड बोर्ड 5 प्रतिशत तक ग्रेस मार्क्स भी देता है। Jharkhand 12th Result 2025 Live: पिछले साल कैसा रहा था JAC के 12वीं के साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट साल 2024 में झारखंड के 12वीं कक्षा के साइंस स्ट्रीम में 72.70 प्रतिशत छात्र पास हुए थे, जिसमें से 61 प्रतिशत छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। Jharkhand 12th Result 2025 Live: प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी होगा रिजल्ट झारखंड बोर्ड का रिजल्ट आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के एक घंटे बाद सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर रिजल्ट देख पाएंगे। Jharkhand 12th Result 2025 Live: एक क्लिक में डायरेक्ट देखें JAC के 12वीं का रिजल्ट Jharkhand 12th Result 2025 Live: JAC 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन कैसे देखें? सबसे पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर जाएं

12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें

रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें

रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा

भविष्य की जरूरत के लिए मार्कशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं JAC 12th Result 2025 Live: झारखंड बोर्ड की वेबसाइट क्रैश होने पर कैसे देखें 12वीं का रिजल्ट? झारखंड बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद अगर JAC की वेबसाइट क्रैश हो जाती है तो आप SMS के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको पहले छात्रों को मोबाइल में मैसेज खोलना होगा, उसके बाद एक SMS 'RESULT JAC12 <रोल कोड> <रोल नंबर>' टाइप करना होगा, उसके बाद उसे 56263 पर भेजना होगा।

