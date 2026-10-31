एक पोस्ट से खुला राज! उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने की शादी, खुद शेयर की तस्वीरें

Omar Abdullah Nidhi Razdan Marriage: जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान शादी के बंधन में बंध गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीर शेयर कर इस खबर की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'एक नया सफर कल शुरू हुआ।' इस पोस्ट के साथ उन्होंने निधि राजदान को भी टैग किया।
यह खबर इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पहले विवाह को लेकर लंबे समय से चल रहा कानूनी मामला इसी साल जुलाई में समाप्त हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद उनके विवाह को समाप्त करने पर सहमति दी थी।
31 जुलाई 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उनकी शादी को खत्म कर देगा। ऐसा तब हुआ जब दोनों पक्षों ने कोर्ट को बताया कि वे आपसी सहमति से अपना रिश्ता खत्म करने और सभी लंबित विवादों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। वे एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर भी सहमत हो गए।
यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान, दंपति ने संयुक्त रूप से एक अर्जी दाखिल की, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने की मांग की गई।
दंपति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वे अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी 1994 में हुई थी। उनकी मुलाकात दिल्ली के 'द ओबेरॉय' होटल में काम करने के दौरान हुई थी। उनके दो बेटे हैं। एक का नाम ज़हीर और दूसरे का नाम जमीर है। यह दंपति 2009 से अलग रह रहा था और 2011 में उमर ने उनके अलग होने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह टिप्पणी की थी कि वे कई सालों से अलग रह रहे हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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