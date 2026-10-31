एक पोस्ट से खुला राज! उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने की शादी, खुद शेयर की तस्वीरें

Omar Abdullah Nidhi Razdan Marriage: जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान शादी के बंधन में बंध गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीर शेयर कर इस खबर की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'एक नया सफर कल शुरू हुआ।' इस पोस्ट के साथ उन्होंने निधि राजदान को भी टैग किया।
यह खबर इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पहले विवाह को लेकर लंबे समय से चल रहा कानूनी मामला इसी साल जुलाई में समाप्त हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद उनके विवाह को समाप्त करने पर सहमति दी थी।
31 जुलाई 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उनकी शादी को खत्म कर देगा। ऐसा तब हुआ जब दोनों पक्षों ने कोर्ट को बताया कि वे आपसी सहमति से अपना रिश्ता खत्म करने और सभी लंबित विवादों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। वे एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर भी सहमत हो गए।
यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान, दंपति ने संयुक्त रूप से एक अर्जी दाखिल की, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने की मांग की गई।
दंपति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वे अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी 1994 में हुई थी। उनकी मुलाकात दिल्ली के 'द ओबेरॉय' होटल में काम करने के दौरान हुई थी। उनके दो बेटे हैं। एक का नाम ज़हीर और दूसरे का नाम जमीर है। यह दंपति 2009 से अलग रह रहा था और 2011 में उमर ने उनके अलग होने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह टिप्पणी की थी कि वे कई सालों से अलग रह रहे हैं।