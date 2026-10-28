लिस्टिंग पर जियो का देशभर में जश्न, कर्मचारियों को मिला बोनस, मंदिरों में पूजा-पाठ और भंडारे

Jio Listing Party: शेयर बाजार में जियो प्लैटफॉर्म्स की शानदार लिस्टिंग के बाद कंपनी के कर्मचारियों को जबर्दस्त तोहफा मिला। कंपनी ने कर्मचारियों को सालाना नकद बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा आज, बुधवार को ही दे दिया। रिलांयस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज जियो प्लैटफॉर्म्स की लिस्टिंग की खुशी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया।

रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में भव्य समारोह जियो के डिजिटल और टेलीकॉम बिजनेस की शेयर बाजार में लिस्टिंग का जश्न मनाने के लिए रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में विशाल समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हजारों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया जिन्हें कई सौगात भी मिलीं। अक्टूबर का वेतन 15 अक्टूबर को ही दे दिया गया था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कर्मचारियों के सालाना नकद बोनस या प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा बुधवार को दे दिया गया। आम तौर पर यह पेमेंट वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद किया जाता है।

जियो की लिस्टिंग का शानदार जश्न कंपनी ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से रिकॉर्ड 30,213 करोड़ रुपये जुटाए और बुधवार को शेयर बाजार में उसकी मजबूत शुरुआत हुई। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अंबानी परिवार के उत्तराधिकारियों के निमंत्रण पर जुटे हजारों लोगों के लिए खानपान के कई स्टॉल लगाए गए थे। इनमें सड़क किनारे मिलने वाले लोकप्रिय व्यंजन परोसे गए। नृत्य प्रस्तुतियों और भक्ति संगीत को आधुनिक धुनों के साथ मिलाकर पेश करने वाले संगीत कार्यक्रमों ने भी लोगों का मनोरंजन किया।

जियो एंप्लॉयीज को मिली खुशखबरी सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों को आईपीओ में पेश किए गए शेयरों के लिए आवेदन करने का अवसर देने के उद्देश्य से अक्टूबर का वेतन 15 अक्टूबर को निर्धारित समय से करीब दो सप्ताह पहले दे दिया गया था। वहीं, बोनस का भुगतान भी समय से पहले कर दिया गया। बोनस के अडवांस पेमेंट से कर्मचारियों को मिलने वाले सालाना प्रदर्शन आधारित भुगतान का एक बड़ा हिस्सा तय समय से पहले मिल गया।

जियो के जरिए बड़ा मकसद साधने में जुटी है रिलायंस रिलायंस जियो के चेयरमैन और जियो प्लेटफॉर्म्स के प्रबंध निदेशक आकाश अंबानी ने जश्न के समारोह में कर्मचारियों को संबोधित किया। उनकी जुड़वां बहन ईशा और छोटे भाई अनंत भी उनके साथ थे। जियो की लिस्टिंग रिलायंस को ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित समूह से टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज के बड़े कारोबार में बदलने की मुकेश अंबानी की रणनीति का अहम पड़ाव है। कम कीमत पर इंटरनेट डेटा और वॉयस सर्विसेज देकर देश के टेलीकॉम मार्केट में बड़ा बदलाव लाने वाली जियो अब 54 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दे रही है।

देशभर के मंदिरों में पूजा-पाठ और भंडारों का आयोजन सूत्रों के अनुसार, जश्न केवल कंपनी के कार्यस्थल तक सीमित नहीं है। जियो की लिस्टिंग के मौके पर रिलायंस देशभर के प्रमुख मंदिरों और तीर्थस्थलों में धार्मिक अनुष्ठान, विशेष पूजा और भंडारों का भी आयोजन कर रही है। इसके तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और ओडिशा में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर भोजन वितरण शामिल है।

वाराणसी में हजारों लोंगों के लिए भोजन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष शृंगार और भोग की योजना है। इसके साथ ही 29 अक्टूबर को 15,000 श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक भोज आयोजित किया जाएगा। वाराणसी के ही श्री अन्नपूर्णा मंदिर में 32,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किए जाने की उम्मीद है। इनमें 200 साधु-संन्यासी भी शामिल होंगे। कानपुर के बाबा आनंदेश्वर मंदिर में 500 श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक भोज की योजना है।

बदरीनाथ और केदारनाथ में भी भंडारे उत्तराखंड में बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में तीर्थयात्रियों तथा स्थानीय लोगों के लिए भोजन वितरण और भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम और हरिद्वार के सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर में भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान और सामुदायिक भोज आयोजित किए जाने की योजना है। मुंबई में सिद्धिविनायक, मुंबा देवी, बाबुलनाथ और महालक्ष्मी मंदिरों में दिनभर सामुदायिक भोजन वितरण की योजना है।

इन आयोजनों में शिरडी साईं बाबा मंदिर भी शामिल है। वहां उत्सव के अवसर पर रोशनी और फूलों से सजावट की जाएगी। साथ ही मंदिर की दैनिक सामुदायिक रसोई के लिए योगदान दिया जाएगा, जहां अनुमानित एक लाख लोगों को भोजन कराया जाता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 1,000 तीर्थयात्रियों के लिए भोजन, भक्ति संगीत और 200 साधुओं को भेंट देने का कार्यक्रम है।