Kachra Cafe: इस शहर में शुरू हो गया कचरा कैफे, सूखा कचरा देने पर मिलेगा चाय-कॉफी और पोहा

Kachra Cafe: लोग सार्वजनिक स्थलों पर बहुत सारा कचरा फेंक देते हैं। इसलिए, कचरा न फेंकने के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। ऐसा ही एक अनोखा एक्सपेरिमेंट भोपाल में शुरू किया गया है। वहां एक कचरा कैफे शुरू किया गया है। इस कचरे से इनकम का सोर्स भी तैयार किया गया है। लिहाजा यह कचरा कैफे पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। पुराने अखबार, प्लास्टिक, किताबें और दूसरी रिसाइकिल होने वाली चीजो को फेंकने के बजाय कचरा कैफे में डाल दें। इसके बदले में आपको चाय, कॉफी और जरूरी चीजें मिल सकती हैं।
कचरा कैफे नाम की इस पहल का मकसद शहर में सफाई को बेहतर बनाना और लोगों को कचरे को सही तरीके से फेंकने के लिए बढ़ावा देना है। कैफे न सिर्फ प्लास्टिक, बल्कि कई तरह का घरेलू कचरा जैसे पुराने अखबार, किताबें, कागज, कार्डबोर्ड बॉक्स, ई-वेस्ट और पुराने कपड़े भी लेता है। इससे सफाई, रीसाइक्लिंग और महिलाओं के लिए रोजगार का बढ़ावा मिलता है।
इससे कमाए गए पॉइंट्स का इस्तेमाल खाने और दूसरी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किया जा सकता है। कैफे की यह पहल कपड़े के बैग, सजावटी सामान और महिलाओं के सेल्फ-हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा देती है।
कचरा कैफे मॉडल काफी दिलचस्प है। लोग अपने घरों से इकट्ठा किया हुआ सूखा कचरा लेकर यहां आते हैं। चीज का वजन और टाइप चेक करने के बाद, उन्हें बदले में पॉइंट्स, यानी 'गार्बेज चालान' दिए जाते हैं। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके लोग कैफे से खाना, चाय, कॉफी और दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। यह सिस्टम घर के कचरे को एक काम की चीज में बदलने का मौका मिलता है। खास बात यह है कि जरूरतमंद लोग भी कचरा इकट्ठा करके बदले में खाना पा सकते हैं। इससे साफ-सफाई और समाज सेवा को बढ़ावा मिलता है।
भोपाल में यह पहल नंबर 10 मार्केट से शुरू हुई थी। बाद में, बोट क्लब और बिट्टन मार्केट जैसी जगहों पर भी कचरा कैफ़े शुरू किए गए। नगर निगम की इस पहल का मकसद लोगों की रोजाना की आदतों को बदलना और उन्हें कचरे को एक रिसोर्स के तौर पर देखने के लिए बढ़ावा देना है। कचरा कैफे से पता चलता है कि सही प्लानिंग और लोगों की भागीदारी से, कचरा मानी जाने वाली चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मॉडल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग रेगुलर तौर पर कचरे को अलग-अलग करें और इकट्ठा करें और इकट्ठा की गई चीजों को सही तरीके से डिस्पोज करें।
महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण इस पहल का एक जरूरी पहलू है। SHG से जुड़ी महिलाएं कैफे चलाने और काम के प्रोडक्ट बनाने जैसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं। इससे उन्हें रोज़गार के मौके मिलते हैं और लोकल लेवल पर बने सामानों की मार्केटिंग में मदद मिलती है। कचरे को अलग-अलग कैटेगरी में अलग करने से रीसाइक्लिंग प्रोसेस भी आसान हो सकता है। इससे प्लास्टिक और दूसरी रीसायकल होने वाली चीजों को आम कचरे के साथ फेंकने से रोका जा सकता है। कैफे ने आठ महीनों में 45 टन से ज्यादा कचरा रीसाइकलिंग के लिए भेजा है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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