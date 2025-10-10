Karwa Chauth 2025 Highlight: करवा चौथ का दिखा चांद, महिलाओं ने किया दीदार, खत्म हुआ सुहागिनों का महापर्व

Karwa Chauth 2025 LIVE Updates: करवा चौथ करने वाली महिलाओं को चांद का इंतजार है। आज (10 अक्टूबर) देश भर में सुहागिनें अखंड सौभाग्य की कामना से करवा चौथ व्रत रख रही हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के दीर्घायु की प्रार्थना करेंगी। आज चांद देखने की परंपरा है, इसलिए करवा चौथ के चांद का विशेष धार्मिक महत्व है। व्रत का समापन चांद देखने के बाद ही होता है। करवा चौथ के दिन अक्सर बादलों के कारण चांद के दर्शन देर से होते हैं, जिससे महिलाएं आसमान की ओर टकटकी लगाए रहती हैं। आइये जानते हैं करवा चौथ का चांद कब निकलेगा और करवा चौथ से जुड़े पल- पल अपडेट्स के लिए हिंदी मिंट के साथ जुड़े रहिए....