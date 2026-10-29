Karwa Chauth 2026: क्या आज रात दिल्ली-NCR में नहीं दिखेगा चांद? मौसम विशेषज्ञ ने दी चेतावनी

Karwa Chauth Moon Rise Time today Live: करवा चौथ पर उत्तर भारत के कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया के अनुसार, इससे चांद देखने में परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके बिल्कुल न दिखने की पक्की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड29 Oct 2026, 05:52 PM IST
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क्या खराब मौसम में आज दिखेगा चांद?
क्या खराब मौसम में आज दिखेगा चांद?(AI generated image for representational purposes only)

Aaj Chand Kitne Baje Nikalega, Karwa Chauth Moon Time Today: करवा चौथ के व्रत का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और आसमान में बादल छाए रहने के कारण शाम को चांद के दर्शन करने में परेशानी हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने मौसम की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उनके मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में दिनभर रुक-रुककर बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में रात के समय चांद देखने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि, बादलों के बीच चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसकी पक्की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

दिल्ली-NCR से हरियाणा तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में रुक-रुककर बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने की स्थिति बन सकती है। अगर शाम से रात तक बादलों का जमाव बना रहता है, तो चांद निकलने के बाद भी उसके दर्शन करना मुश्किल हो सकता है।

यह भी पढ़ें | दिल्ली से बिहार तक, आज कितने बजे निकल सकता है चांद? जानिए देशभर में टाइमिंग

क्या बादलों के कारण नहीं दिखेगा करवा चौथ का चांद?

ये सवाल इस समय व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में है। आसमान में बादल छाए रहने का मतलब यह नहीं है कि चांद बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। अगर बादलों के बीच कुछ देर के लिए आसमान साफ होता है, तो चांद के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन बारिश हुई और बादल छाए रहे तो चांद के दिखने में दिक्कत आ सकती है।

आज कितने बजे दिखेगा देशभर में चांद?

नंबरशहरराज्यचांद निकलने का समय
1नई दिल्लीदिल्लीरात 8:17 बजे
2नोएडाउत्तर प्रदेशरात 8:16 बजे
3गाजियाबादउत्तर प्रदेशरात 8:16 बजे
4गुरुग्रामहरियाणारात 8:18 बजे
5फरीदाबादहरियाणारात 8:17 बजे
6मेरठउत्तर प्रदेशरात 8:14 बजे
7आगराउत्तर प्रदेशरात 8:18 बजे
8मथुराउत्तर प्रदेशरात 8:18 बजे
9अलीगढ़उत्तर प्रदेशरात 8:15 बजे
10बरेलीउत्तर प्रदेशरात 8:08 बजे
11लखनऊउत्तर प्रदेशरात 8:06 बजे
12कानपुरउत्तर प्रदेशरात 8:10 बजे
13अयोध्याउत्तर प्रदेशरात 8:01 बजे
14वाराणसीउत्तर प्रदेशरात 8:02 बजे
15प्रयागराजउत्तर प्रदेशरात 8:06 बजे
16गोरखपुरउत्तर प्रदेशरात 7:59 बजे
17झांसीउत्तर प्रदेशरात 8:20 बजे
18मुरादाबादउत्तर प्रदेशरात 8:10 बजे
19सहारनपुरउत्तर प्रदेशरात 8:12 बजे
20चंडीगढ़चंडीगढ़रात 8:12 बजे
21लुधियानापंजाबरात 8:16 बजे
22अमृतसरपंजाबरात 8:18 बजे
23जालंधरपंजाबरात 8:15 बजे
24पटियालापंजाबरात 8:14 बजे
25बठिंडापंजाबरात 8:19 बजे
26अंबालाहरियाणारात 8:13 बजे
27करनालहरियाणारात 8:13 बजे
28पानीपतहरियाणारात 8:14 बजे
29हिसारहरियाणारात 8:17 बजे
30रोहतकहरियाणारात 8:16 बजे
31जयपुरराजस्थानरात 8:28 बजे
32अजमेरराजस्थानरात 8:34 बजे
33जोधपुरराजस्थानरात 8:41 बजे
34उदयपुरराजस्थानरात 8:43 बजे
35कोटाराजस्थानरात 8:32 बजे
36बीकानेरराजस्थानरात 8:35 बजे
37अलवरराजस्थानरात 8:27 बजे
38भरतपुरराजस्थानरात 8:24 बजे
39देहरादूनउत्तराखंडरात 8:08 बजे
40हरिद्वारउत्तराखंडरात 8:09 बजे
41ऋषिकेशउत्तराखंडरात 8:08 बजे
42हल्द्वानीउत्तराखंडरात 8:04 बजे
43रुड़कीउत्तराखंडरात 8:09 बजे
44शिमलाहिमाचल प्रदेशरात 8:04 बजे
45धर्मशालाहिमाचल प्रदेशरात 8:06 बजे
46मंडीहिमाचल प्रदेशरात 8:05 बजे
47जम्मूजम्मू-कश्मीररात 8:09 बजे
48श्रीनगरजम्मू-कश्मीररात 8:04 बजे
49पटनाबिहाररात 7:52 बजे
50मुजफ्फरपुरबिहाररात 7:49 बजे

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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