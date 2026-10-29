Karwa Chauth 2026: क्या आज रात दिल्ली-NCR में नहीं दिखेगा चांद? मौसम विशेषज्ञ ने दी चेतावनी

Aaj Chand Kitne Baje Nikalega, Karwa Chauth Moon Time Today: करवा चौथ के व्रत का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और आसमान में बादल छाए रहने के कारण शाम को चांद के दर्शन करने में परेशानी हो सकती है।
मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने मौसम की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उनके मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में दिनभर रुक-रुककर बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में रात के समय चांद देखने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि, बादलों के बीच चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसकी पक्की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में रुक-रुककर बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने की स्थिति बन सकती है। अगर शाम से रात तक बादलों का जमाव बना रहता है, तो चांद निकलने के बाद भी उसके दर्शन करना मुश्किल हो सकता है।
ये सवाल इस समय व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में है। आसमान में बादल छाए रहने का मतलब यह नहीं है कि चांद बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। अगर बादलों के बीच कुछ देर के लिए आसमान साफ होता है, तो चांद के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन बारिश हुई और बादल छाए रहे तो चांद के दिखने में दिक्कत आ सकती है।
|नंबर
|शहर
|राज्य
|चांद निकलने का समय
|1
|नई दिल्ली
|दिल्ली
|रात 8:17 बजे
|2
|नोएडा
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:16 बजे
|3
|गाजियाबाद
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:16 बजे
|4
|गुरुग्राम
|हरियाणा
|रात 8:18 बजे
|5
|फरीदाबाद
|हरियाणा
|रात 8:17 बजे
|6
|मेरठ
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:14 बजे
|7
|आगरा
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:18 बजे
|8
|मथुरा
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:18 बजे
|9
|अलीगढ़
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:15 बजे
|10
|बरेली
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:08 बजे
|11
|लखनऊ
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:06 बजे
|12
|कानपुर
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:10 बजे
|13
|अयोध्या
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:01 बजे
|14
|वाराणसी
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:02 बजे
|15
|प्रयागराज
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:06 बजे
|16
|गोरखपुर
|उत्तर प्रदेश
|रात 7:59 बजे
|17
|झांसी
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:20 बजे
|18
|मुरादाबाद
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:10 बजे
|19
|सहारनपुर
|उत्तर प्रदेश
|रात 8:12 बजे
|20
|चंडीगढ़
|चंडीगढ़
|रात 8:12 बजे
|21
|लुधियाना
|पंजाब
|रात 8:16 बजे
|22
|अमृतसर
|पंजाब
|रात 8:18 बजे
|23
|जालंधर
|पंजाब
|रात 8:15 बजे
|24
|पटियाला
|पंजाब
|रात 8:14 बजे
|25
|बठिंडा
|पंजाब
|रात 8:19 बजे
|26
|अंबाला
|हरियाणा
|रात 8:13 बजे
|27
|करनाल
|हरियाणा
|रात 8:13 बजे
|28
|पानीपत
|हरियाणा
|रात 8:14 बजे
|29
|हिसार
|हरियाणा
|रात 8:17 बजे
|30
|रोहतक
|हरियाणा
|रात 8:16 बजे
|31
|जयपुर
|राजस्थान
|रात 8:28 बजे
|32
|अजमेर
|राजस्थान
|रात 8:34 बजे
|33
|जोधपुर
|राजस्थान
|रात 8:41 बजे
|34
|उदयपुर
|राजस्थान
|रात 8:43 बजे
|35
|कोटा
|राजस्थान
|रात 8:32 बजे
|36
|बीकानेर
|राजस्थान
|रात 8:35 बजे
|37
|अलवर
|राजस्थान
|रात 8:27 बजे
|38
|भरतपुर
|राजस्थान
|रात 8:24 बजे
|39
|देहरादून
|उत्तराखंड
|रात 8:08 बजे
|40
|हरिद्वार
|उत्तराखंड
|रात 8:09 बजे
|41
|ऋषिकेश
|उत्तराखंड
|रात 8:08 बजे
|42
|हल्द्वानी
|उत्तराखंड
|रात 8:04 बजे
|43
|रुड़की
|उत्तराखंड
|रात 8:09 बजे
|44
|शिमला
|हिमाचल प्रदेश
|रात 8:04 बजे
|45
|धर्मशाला
|हिमाचल प्रदेश
|रात 8:06 बजे
|46
|मंडी
|हिमाचल प्रदेश
|रात 8:05 बजे
|47
|जम्मू
|जम्मू-कश्मीर
|रात 8:09 बजे
|48
|श्रीनगर
|जम्मू-कश्मीर
|रात 8:04 बजे
|49
|पटना
|बिहार
|रात 7:52 बजे
|50
|मुजफ्फरपुर
|बिहार
|रात 7:49 बजे
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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