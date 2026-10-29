Karwa Chauth Moonrise Timing 2026: दिल्ली से बिहार तक, आज कितने बजे निकल सकता है चांद? जानिए देशभर की टाइमिंग

Karwa Chauth Moonrise Timing Citiwise 2026: आज देशभर में करवाचौथ का व्रत मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का व्रत करके शाम को चांद को देखकर अपना व्रत खोलती है। ऐसे में आज 29 अक्तूबर का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज चांद कितने बजे निकलेगा? अगर आप भी इसका जवाब खोज रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि आज देशभर के बड़े शहरों में चांद के कितने बजे निकलने की उम्मीद है।
|शहर (City)
|चांद निकलने का समय (Moonrise Time)
|कोलकाता
|रात 7:47 बजे
|पटना
|रात 7:52 बजे
|गया
|रात 7:55 बजे
|कानपुर
|रात 8:05 बजे
|लखनऊ
|रात 8:06 बजे
|प्रयागराज
|रात 8:06 बजे
|हरिद्वार
|रात 8:09 बजे
|चंडीगढ़
|रात 8:12 बजे
|जम्मू
|रात 8:14 बजे
|नोएडा
|रात 8:16 बजे
|दिल्ली
|रात 8:17 बजे
|गुरुग्राम
|रात 8:18 बजे
|अमृतसर
|रात 8:18 बजे
|रायपुर
|रात 8:18 बजे
|जयपुर
|रात 8:28 बजे
|भोपाल
|रात 8:31 बजे
|इंदौर
|रात 8:39 बजे
|अहमदाबाद
|रात 8:52 बजे
|पुणे
|रात 8:58 बजे
|मुंबई
|रात 9:00 बजे
नोट- टेबल में दी गई चांद निकलने की टाइमिंग संभावित है। आसमान में बादल होने की वजह से चांद देरी से भी निकल सकता है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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